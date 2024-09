Luminița Odobescu, despre România în Schengen și terestru. „Depindem de o decizie a unui stat membru, o decizie politică”

Luminița Odobescu, ministrul de Externe, a vorbit, vineri, despre integrarea completă a României la spațiul european de liberă circulație, adică un Schengen terestru. Autoritățile române continuă negocierile cu cele din Uniunea Europeană în legătură cu această ultimă piedică pentru București.

„Discutăm constant cu Comisia Europeană”

Luminița Odobescu, ministrul de Externe, a explicat că un Schengen terestru este obiectivul pe care-l urmărește România până la sfârșitul acestui an, țara noastră fiind sprijină pe acest drum inclusiv de Comisia Europeană.

„Este un obiectiv pe care îl, nu pot să spun că numai îl urmărim, pentru care lucrăm în strânsă coordonare cu Ministerul de Interne. Am avut recent un dialog extrem de aplicat cu omologul meu bulgar, pentru că suntem împreună cu Bulgaria și depindem foarte mult și de eforturile pe care Bulgaria le face în materie de luptă împotriva migrației ilegale. Ne-am coordonat foarte strâns pe acest aspect. De asemenea, am discutat cu Comisia Europeană, discutăm constant cu Comisia Europeană, tot ceea ce ne-am angajat în declarațiile politice pe care atunci când am intrat în cu Schengen-ul aerian, le-am luat, noi le-am adus la îndeplinire, am raportat, ca să spun așa, deja, Comisiei Europene”, a declarat Luminița Odobescu la .

România, la mâna „deciziilor politice”

Ministrul de Externe a precizat că șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, sprijină un Schengen deplin pentru România și Bulgaria, președinta Executivului UE spunând că finalizarea procesului de aderare al celor două țări este „prioritar”. Odobescu a spus însă că România „depinde de deciziile politice” ale „unui stat membru UE”, fără a rosti Austria.

„Comisia Europeană, inclusiv în noul program al său, prezentat de doamna președinte von der Leyen, a precizat că finalizarea procesului de aderare a României și Bulgariei la Schengen este prioritară și beneficiem în continuare de sprijinul acesteia. Depunem aceste eforturi coordonate. Sigur, depindem în continuare de decizii politice, urmare unor alegeri și acțiunile noastre sunt îndreptate spre a asigura toată informația și argumentația necesară pentru ca aceste decizii, această decizie politică să fie luată într-o manieră pozitivă, în interesul nostru. Depindem, așa cum am spus, de o decizie a unui stat membru, o decizie politică și, evident, așteptăm alegerile din țara respectivă”, a spus Odobescu.

Extrema dreapta, favorită la legislativele din Austria

Principala obiecţie a Vienei a fost legată de imigranţii ilegali care ar ajunge în Austria prin România şi Bulgaria. Austria, singura țară care și-a impus veto-ul împotriva României, va organiza la sfârșitul acestei luni alegeri parlamentare, favorit fiind Partidul Libertății (FPO, Freiheitliche Partei Österreichs), un partid de extremă dreapta, antimigranți.

Cancelarul austriac a profitat politic de ascensiunea FPO și a închis ușa Schengen României, invocând siguranța pe care trebuie să o asigure la frontiere. Nu însă și Ungaria, care, prin vocea ministrului de Externe , a dat asigurări, săptămâna aceasta, că Budapesta are tot interesul unei Românii cu drepturi depline în spațiul european de liberă circulație, și va face tot posibilul în acest sens.