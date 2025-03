„Luminos, nu are față întunecată! Va fi mare arbitru!”. Gigi Becali, plecăciune în fața centralului de la Dinamo – FCSB 1-2. Atac la Cătălin Popa

FCSB a câştigat cu 2-1 derby-ul cu Dinamo, din a doua etapă de play-off. pentru roş-albaştri, în minutul 85, cu un şut care s-a oprit în vinclul porţii lui Roşca.

„Luminos, nu are față întunecată! Va fi mare arbitru!”. Gigi Becali, plecăciune în fața centralului de la Dinamo – FCSB 1-2

Gigi Becali l-a lăudat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, pe . Patronul FCSB prevede un viitor mare pentru “cavalerul fluierului”. În schimb, a fost atacat arbitrul VAR, Cătălin Popa:

“Nu am emoţii privind arbitrajul. Am văzut un arbitru aseară, foarte stabil pe decizii. Deşi am avut un 11 metri şi eliminare plus încă un 11 metri. Nu dau vina pe arbitrul principal, dau vina pe arbitrul de la VAR, pe Cătălin Popa.

Erau faze de VAR. Nu puteai să îi pretinzi lui Florin Andrei să dea acolo penalty când dă ăla (n.r. Olsen) cu mâna. Nu pot să îi spui. VAR să facă reluări, să îl cheme la margine şi să îi spună că respinge cu braţul.

“Vă spun acum de Andrei, va fi mare arbitru”

Avram îmi pare rău de el, nu mai este Avram. Altă chestiune, la Jele iar este de VAR. Îi pune piedică de două ori, că loveşte mingea şi după aia vine piedica. Trebuia chemat la VAR.

De Kovacs v-am spus de 15 ani. V-am spus de Feşnic acum 10 ani. Vă spun acum de Andrei, va fi mare arbitru. Luminos, nu pare că este foarte autoritar. Este autoritar, deşi nu pare. Are faţa blândă, nu e agitat.

Are faţa luminoasă, nu este întunecat deloc. Ia hotărârile clare, ce vede el. I-am spus lui Meme că erau ambele faze de VAR. Plus faultul lui Milanov la Cisotti. Erau de VAR.

“Popa ăsta are ceva cu noi. Nu trebuie să îl dea la VAR”

Popa ăsta are ceva cu noi. Nu trebuie să îl dea la VAR. Nu ştiu ce are cu noi. E ceva cu el, a avut ceva, numai împotriva noastră ţine. Haţegan a avut ceva cu noi, l-am criticat, dar şi-a revenit. S-a gândit, se face de râs la bătrâneţea arbitrajului?

Dar Popa poate că îşi revine şi el. Să dea Dumnezeu să îşi revină. Tu hotărăşti dacă dă cu mâna în ea sau nu. Doar arăţi faza arbitrului central, nu hotărăşti tu”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.