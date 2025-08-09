News

Luna iulie, cea mai călduroasă din istorie în Turcia, în ultimii 55 de ani. Au fost înregistrate temperaturi record

A fost înregistrată cea mai călduroasă lună iulie în Turcia, din ultimii 55 de ani. Valul de căldură a făcut ravagii în țară în ultima perioadă
Andreea Stanaringa
09.08.2025 | 17:08
Luna iulie a fost cea mai călduroasă din Turcia în ultimii 55 de ani. Sursa foto: Pixabay/Colaj Fanatik

Sâmbătă, Ministerul Mediului din Turcia a anunțat că luna iulie a fost cea mai călduroasă din țară în ultimii 55 de ani. În ultima perioadă, mai multe incendii de vegetație au făcut ravagii în țară.

Cea mai călduroasă lună iulie din istorie în Turcia. Anunțul autorităților

Spre deosebire de anii precedenți, temperaturile înregistrate în 66 dintre cele 220 de stații meteo din Turcia au arătat o creștere medie cu 1,9 grade Celsius, după cum a mai anunțat Ministerul pe platforma X.

De asemenea, spre finalul lui iulie, a fost înregistrată cea mai mare temperatură din istorie în Turcia, de 50,5 grade Celsius, la Silopi, în partea de sud-est a țării. Silopi este situat în provincia Sirnak și se află la aproximativ 10 kilometri de frontierele Iranului și Siriei.

În cadrul unui material realizat de AFP în legătură cu recordul de temperatură, antreprenorii locali cereau ajutorul statului turc pentru a plăti facturile la energie electrică, întrucât utilizarea aerului condiționat reprezintă ceva esențial în cazul unor temperaturi atât de mari.

Odată cu temperatura de peste 50 de grade din Silopi, a fost doborât un alt record. Este vorba de cel de 49,5 grade Celsis, stabilit în august 2023 în provincia vestică Eskișehir.

Incendii de vegetație în Turcia

Ultimele săptămâni au fost dificile atât pentru localnicii, cât și pentru turiștii din Turcia. În afară de temperaturile ridicate, au izbucnit și incendii de vegetație în iulie. Au murit 14 persoane în partea vestică a țării, din cauza flăcărilor.

Mai mult, sute de persoane au fost evacuate, vineri, în provincia Çanakkale, situată în nord-vestul Turciei. Strâmtoarea Dardanele a fost închisă traficului după ce au izbucnit două incendii catastrofale.

Totodată, din cauza valului de căldură, au apărut temeri în legătură cu resursele de apă. În Çeșme, oraș turistic de la Marea Egee, accesul la apa de la robinet este restricționat, notează hotnews.ro.

Mai exact, între orele 23:00 și 06:00, nu este livrată apa de la robinet. Măsura a fost pusă în aplicare de autorități de curând, începând cu 25 iulie.

