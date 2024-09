Luna Neagră din Balanță, în conjuncție cu Venus. Camelia Pătrășcanu dă vești rele

Luna Neagră din Balanță formează o conjuncție cu Venus pe 4 septembrie, iar Camelia Pătrășcanu explică, în exclusivitate pentru FANATIK, ce fel de tensiuni vor apărea.

Luna Neagră din Balanță, în conjuncție cu Venus. Previziunile făcute de Camelia Pătrășcanu

Zilele de 4 și 5 sunt ultrasensibile în plan relațional. Conjuncția Venus-Lună Neagră se află peste punctul de karmă acumulată. Putem avea senzația unor situații care se repetă, dar dacă avem aceste senzații ne indică o cale de urmat, ce trebuie să corectăm la noi pentru a face față relațiilor pe care le avem.

Este un moment delicat, pentru că ne sesizează, poate în mod repetitiv, o situație pe care am trăit-o din cauza unei atitudini pe care am avut-o. Ne gândim dacă am avut vreo vină sau rușine cultivată în noi, nu neapărat față de o anumită persoană.

Berbecii au Luna Neagră în Balanță delicată, mai ales pentru că pot descoperi vorbe care li se aruncă, gesturi care se fac față de ei. Descoperă că persoana din fața lor vrea să domine, are autoritate, le impută lucruri dintr-o perspectivă prea îngustă și subiectivă.

Taurii au o conjuncție care lămurește felul în care vor să colaboreze cu cineva apropiat, la locul de muncă sau în casă. Nu suportă să li se dea ordine, dar provocările mari, chiar în contexte vitrege, îi implică mult.

Gemenii pot fi puși în situații similare cu ce au trăit în trecut, unii de gol sentimental. Asta îi obligă să înțeleagă de ce se produce acest gol. Fac ei ceva greșit dacă se întâmplă asta.

Racii au o sete mare de siguranță și stabilitate. Caută cuibul lor protector. Unii se simt puternici și știu că de ei depinde să își creeze acest loc. Unii vor o clarificare în raport cu familia, alții au nevoie de mai multă siguranță în legătură cu statutul lor material.

Leii sunt atenți la ce e bun și nu, ce e prioritar și nu. Se produc niște dialoguri care au mai avut loc și altcândva. Asta se vede mai ales în relația conjugală.

Fecioarele au preocupări legate de bani

au Luna Neagră din Balanță aducătoare de preocupări financiare. Știu că trebuie să facă bani cu propriile lor forțe și apare și un mic succes financiar. Conjuncția le dă emoții, poate pentru că se confruntă cu ceva în premieră.

chiar în semnul lor. Trebuie să scoată la suprafață ce au mai bun, nu ce au mai rău. De data asta, trebuie să accentueze lucrurile bune, în mod echilibrat, evident. Trebuie să accepte așa cum sunt.

caută iubirea acolo unde credeau că nu mai există. Pentru unii nu se mai pune problema senzualității, ci de afecțiune, grijă, mângâiere, susținere. Așteaptă afecțiunea să vină natural de la cei din jur.

Săgetătorii sunt atenți la felul în care se branșează la vremuri și la colectivitate. Unii vor să reîntinerească sau se eliberează ei de chestii vechi. Trebuie să fie atenți să nu exagereze.

Capricornii au Luna Neagră din Balanță aducătoare de responsabilități în cadrul relațiilor afective. E vorba de redefinirea cuvântului ”împreună”, căci nu mai pot fugi de responsabilitățile pe care trebuie să le ducă la capăt cu cineva.

Vărsătorii au o conjuncție care pune în discuție legități sau principii după care se ghidează în relația afectivă. Verifică dacă lucrurile sunt fezabile în plan practic sau doar sunt niște himere care mai multă încurcă decât ajută.

Peștii pot fi mai lacomi privind lucrurile pe care vor să le primească de la cei dragi și de la parteneri. Le-ar face plăcere să primească lucruri bune, gesturi, cadouri, vindecare.