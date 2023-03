Luna Plină a Peștilor din 7 martie 2023 și efectele asupra zodiilor. Camelia Pătrășcanu, vești fantastice pentru Gemeni!

Astrologul Camelia Pătrășcanu realizează previziuni în exclusivitate pentru FANATIK, începând de azi! Primul și unul din cele mai importante subiecte abordate de cititoarea în stele este fenomenul de Lună Plină de astăzi, 7 martie 2023! Cum ne va afecta, în funcție de zodie?

Această Lună Plină este cea care scoate la suprafață toate nemulțumirile, resentimentele noastre. Cu ce am supărat pe alții și am băgat sub preș? Este o Lună Plină vindecătoare. Ne invită să iertăm. E o Lună Plină care face apel la bunăvoința noastră și alții vor răspunde frumos dacă venim în întâmpinarea celorlalți. Este o Lună Plină a detașării. Rezolvate sau nerezolvate, multe lucruri trebuie lăsate în urmă.

Ne face mult mai intuitivi, mai receptivi la lucruri mai sensibile: frumos, pace, tihnă și cum le putem obține fiecare dintre noi. Suntem mai atenți la confort decât la bani, la sănătate decât la muncă. Ne face să ne căutăm o activitate în care să ne simțim bine. Dacă nu se întâmplă asta, Luna Plină scoate la suprafață toate acele toxicități, toate neregulile din mediul în care muncim.

Fiind mai pătrunzători și intuitivi, sesizăm ce nu merge. Suntem mai atenți la dietă și la ce trebuie să ne facem să ne îngrijim corpul.

Gemenii încep activități noi, inedite

să înțeleagă ce nu merge la muncă. Sunt descoperite greșeli, bârfe, secrete la locul de muncă. Vor sesiza care sunt anomaliile, disfuncțiile. Poate fi un moment de reparații ca să nu se perpetueze o eroare. Vor sesiza ce nu se leagă, ce nu se potrivește. Atenție la sănătate!

În cazul Taurilor, Luna Plină aduce prieteni. Cântăresc loialitatea unor prieteni. Îi ajută să înțeleagă de ce au fost bârfiți sau criticați. Cei care au știut să își aleagă prietenii, primesc invitații la evenimente la care nu au mai fost. Întâlnesc oameni cu care au ce să discute. Se pune preț pe spiritul artistic, pe hobby-urile artistice.

Gemenii au o Lună Plină fabuloasă, chiar în zona carierei și a imaginii sociale. Inspirați de gândurile pe care le au, pot dori să aibă un rol mai mare, să aibă impact mai mare. Unii Gemeni pot face altceva decât fac acum. Nu renunță la jobul actual, dar își doresc să facă lucruri în paralel. Trebuie să aleagă cu discernământ.

Luna Plină le pune Racilor sub semnul întrebării convingerile. Dacă lucrurile care au crezut nu se verifică și viața le arată că au fost obtuzi, trebuie să își lărgească orizonturile. Întâlnirile cu persoane experimentate le nuanțează credințele, astfel încât să sesizeze ce nu merge. Racii pot visa la persoanele aflate la distanță.

Fecioarele descoperă slăbiciuni noi

legate de avere. Își fac niște calcule, cântăresc situațiile: ce trebuie să păstreze și la ce trebuie să renunțe. Pe lista renunțărilor pot fi viciile sau bunurile materiale pe care nu le mai pot păstra. Pot fi comportamente sau oameni la care renunță. Sunt ajutați mai ușor decât altădată să renunțe la lucrurile neplăcute.

Fecioarele au o Lună Plină ce vizează imaginea publică. Își doresc să aibă un rol mai mare în anumite relații de colaborare. Poate fi cineva din familie. Sunt interesate cum sunt văzute, cum sunt apreciate, cu ce pot ajuta. Fecioarele pot vedea slăbiciuni unde nu credeau că există.

Balanțele sesizează toxicitățile ocupației lor. Ceva nu pare a fi bine organizat sau s-au bazat pe alții care nu își țin cuvântul. Pot avea multe nemulțumiri legate de oamenii cu care colaborează. E inutil să păstreze supărarea. Ideal e să ierte, să explice ce vor într-un limbaj frumos.

Scorpionii au o Lună Plină romantică, cea mai romantică din toate zodiile. Au o dispoziție de îndrăgosteală. Se suscită dorința lor de mângâiere, de apropiere. Fac gesturi de susținere, de înțelegere cu persoana iubită. Unii Scorpioni vor să facă o activitate pe care voiau să o facă în adolescență.

Vărsătorii au lipici la bani

Săgetătorii au vizate casa și căminul, cu multe sensibilități care apar la suprafață. Li se cere ajutorul. Săgetătorii pot oferi un umăr, înțelegere și explicații. Se pot descoperi vicii ale casei în care locuiesc și nu există confort destul. Au treabă de făcut mai mult în casă. Unii nu se simt bine ei în casă și vor să fie chiriașii veșnici. Își pot căuta o nouă locuință.

Capricornii se pot apuca de studiul unui domeniu pentru care n-au avut timp până acum. Se întocmesc acte și sunt puși pe drumuri. 7 și 8 martie sunt zile favorabile, dar trebuie să meargă cu căciula în mână, să se roage, să se plângă. Trebuie să aibă atenție la limbaj, spune Mercur în Pești.

Vărsătorii pot avea parte de belșug financiar. Talentele le pot aduce bine. Totul ține de mobilizare, dar să nu abordeze munca prea rigidi. Să își valorifice ideile, pentru că au o viziune originală despre cum să pună în practică activitățile pe care le au.

Peștii sunt vizați direct. Au motoarele încinse la maximum. Au chef, pot face multe. Sunt într-o perioadă foarte bună, iar Luna Plină le dă curaj. Sunt dornici să își exprime ideile. Vor învățat să spună NU. Sunt mai conștienți la aspectele toxice din viața lor. Este o Lună Plină care îi ajută să analizeze locul lor și rolul lor. Sunt sensibili la aspectele de demnitate și onoare!