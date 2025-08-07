Lună Plină pe 9 august! Camelia Pătrășcanu anunță reușite și oportunități pentru aceste zodii

Pe 9 august avem Lună Plină sub patronajul Leului, pentru că traversăm această zodie, spune Camelia Pătrășcanu. Ea se formează pe 9 august, dar efectul începe din ziua de 8 august și durează până pe 10 august la ora 10 dimineața. Ce urmează pentru fiecare zodie în parte? Unii nativi pot bifa mari reușite și se pot bucura și de oportunități.

Camelia Pătrășcanu, despre Luna Plină de pe 9 august

Berbec

Este o Lună Plină care îi face să înțeleagă mai ales în relațiile de familie, câtă creativitate și libertate au avut, cât de autentici au fost. Practic se gândesc la cât de multe au creat în această viață, lucruri originale, productive. Prind curaj să continue un proiect nou pe cont propriu.

Taur

Această e aducătoare de onestitate în raport cu familia, cu părinții. Unii nu se simt înțeleși și nu își mai găsesc locul sau vor să se elibereze de constrângeri. Le e destul de greu să negocieze cu alții drepturile lor materiale ori cheltuielile din casă. Alții vor să se elibereze de tradițiile din familie.

Gemeni

Este o Lună Plină care îi pune pe gânduri cu privire la valorile în care au crezut până acum. Acum este cazul să descopere dacă aceste idei ale lor au funcționat. Cele care au funcționat pot fi păstrate, iar cele ineficiente pot fi aruncate.

Rac

Luna Plină îi face productivi. Le dă dorința de a lua o responsabilitate, o acțiune. Au și un tranzit de împuternicire și aleg să nu mai stea după alții. Nu mai cer sfaturi păreri ori aprobări. Își dau seama odată cu această lună plină că sunt într-adevăr în stare să facă lucruri singuri.

Lună Plină de putere pentru Fecioară

Leu

Această lună îi face să își conștientizeze părerea. Își cimentează o încredere în ei, mai ales în acțiunile publice, vizibile, ieșiri la rampă care îi pot expune. Consideră că sunt importanți pentru ei înșiși, că valorează, contează. Tocmai de aceea au puterea de a se recupera din cioburi.

Fecioară

Este o Lună Plină de putere sau care aduce la suprafață puterea lor pe care și-au neglijat-o până acum. Cumva luna îi face să nu se mai îndoiască de ei și să nu mai amâne unele lucruri. E bine să își recupereze puterea onorându-se că au avut capacitatea de a se sacrifica. Au talent de vindecător.

Balanță

. Vor să se simtă bine și să simtă că viața curge prin ele. Li se redeschide cheful de viață. Pot să creeze. Simt nevoia de iubire, de flirt. Își doresc să își resusciteze inima în această perioadă.

Scorpion

O lună plină pe axa puterii. Pot avea loc evenimente care îi vor îndemna să ia inițiativă ori să se opună unei inițiative în legătură cu care ei cred că nu e corectă. Poate fi vorba despre ceva în interiorul familiei sau la locul de muncă.

Dreptate și adevăr pentru Săgetător

Săgetător

Această lună plină vizează ideea de dreptate și adevăr, spune Camelia Pătrășcanu. Sunt foarte inspirați în acest moment 8 – 10 august să nu lase cumva adevărul să treacă sau să fie micșorat ori falsificat. Sunt foarte inspirați să puncteze niște lucruri, să lămurească niște lucruri. Au curajul să iasă în față pentru adevărurile lor.

Capricorn

Luna Plină le aduce informații cu privire la inițiativele altuia. Poate fi vorba despre cineva apropiat. Constată că cineva tinde spre ceva. Pentru ei este o lecție, adică ce fac ei, dacă oferă suport, sprijină visele cuiva sau se opun și stau deoparte.

Vărsător

O Lună Plină care vine cu niște oferte, cu anumite propuneri sau cu un anumit rol de jucat. Trebuie să decidă dacă se bagă sau nu. Criteriile după care decid asta e gradul de libertate pe care îl au, adică dacă pot face ceea ce li se propune și să continue să se simte în largul lor. Dacă sunt constrângeri, aceștia vor refuza.

Pești

Este o Lună Plină care îi anunță că nu e cazul să dea mai multă atenție detaliilor sau micilor neajunsuri. Tind din prea multă meticulozitate să dea o importanță foarte mare și ajung să stea pe loc. Au un test de dat, dacă aleg să stea să reia discuții, să se întoarcă în trecut sau renunță.