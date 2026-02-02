„Lunea neagră” pe piețele financiare. Decizia ce a declanșat panica și a provocat prăbușirea aurului și argintului

ADVERTISEMENT

În prima şedinţă de tranzacţionare din luna februarie, pieţele financiare globale au cunoscut un declin masiv, cu preţurile activelor înregistrând prăbuşiri istorice, care i-au făcut pe analişti să numească deja ziua de de 2 februarie 2026 drept „Lunea Neagră”. Aurul, argintul și Bitcoin au fost primele care s-au prăbușit, urmate rapid de petrol și de piaţa bursieră.

Argintul a suferit cea mai mare scădere după 1980

Aurul a scăzut temporar sub 4.500 de dolari pe uncie, în timp ce argintul a scăzut la aproximativ 71 de dolari pe uncie. Argintul a scăzut luni dimineaţă cu 12%, după ce prețul său scăzuse cu peste 25% vineri, cea mai mare scădere într-o singură zi din anul 1980. În acelaşi timp, argintul atinsese un nivel record joi, puțin peste 121 de dolari pe uncie, pentru ca luni dimineață să se tranzacționeze cu puțin peste 71 de dolari. Aurul a scăzut cu 6% în primele ore ale sesiunii de luni, ajungând la sub 4.500 de dolari pe uncie, după ce joi atinsese valoarea record de 5.595,47 dolari. Și alte metale au fost supuse presiunilor, paladiul și platina pierzând fiecare aproximativ 7%, în timp ce cuprul a scăzut cu 4%.

În China, la închiderea şedinteţelor de tranzacţionare de luni, valoarea totală a tranzacțiilor pe piețele din Shanghai, Shenzhen și Beijing a fost de 2.606,9 miliarde yuani, echivalentul a aproximativ 315 miliarde de euro, cu 255,8 miliarde yuani (circa 31 miliarde euro) mai puțin față de ziua precedentă. Aproximativ 800 de acțiuni au crescut, peste 40 au atins limita maximă de creștere, în timp ce peste 4.600 de acţiuni au scăzut. La nivelul sectoarelor, aproape toate industriile au înregistrat scăderi. Metalele prețioase, mineritul, îngrășămintele chimice, cărbunele, metalele neferoase, semiconductorii și siderurgia au suferit pierderi puternice, singurele excepții fiind echipamentele pentru rețele electrice și industria băuturilor alcoolice, care au crescut contrar tendinței pieței.

În același timp, piețele bursiere din Coreea de Sud și Japonia au fost şi ele afectate de scăderi puternice. Indicele sud-coreean KOSPI a pierdut peste 5%, declanșând mecanismul de suspendare automată a tranzacțiilor (circuit breaker), timp de cinci minute. Şi în Europa, luni, toți cei trei indici bursieri majori au deschis în scădere.

Noul şef al Rezervei Federale este perceput de pieţe ca fiind „agresiv”

În încercarea de a găsi o cauză pentru „Lunea Neagră”, unii analiști consideră că nominalizarea lui Kevin Warsh ca următor președinte al Rezervei Federale este foarte probabil factorul declanșator al . Deși Warsh a adoptat recent un ton aparent mai favorabil relaxării monetare, o analiză Bloomberg arată că orientarea sa „hawkish” – de a susţine politici monetare mai stricte – este principalul motiv de nelinişte globală. Investitorii se tem că acest „reformator”, cunoscut pentru criticile dure la adresa politicilor de relaxare cantitativă, va accelera peste așteptări reducerea bilanțului Fed, schimbând radical mediul global de lichiditate.

„Warsh are reputația de a fi mai agresiv decât ceilalţi candidaţi care au fost nominalizaţi. El vrea să reducă bilanțul Federal Reserve (ar putea înăspri politica monetară mai rapid decât se așteaptă piețele), așa că investitorii s-ar putea aștepta la o politică monetară mai restrictivă decât se anciticipa, deși Trump glumește deja că îl va da în judecată pe Warsh dacă nu reduce ratele dobânzilor”, spune Michael Brown, analist la Pepperstone.

„Un dolar american mai puternic și a altor mărfuri, inclusiv petrolul și metalele industriale. Decizia piețelor de a vinde metale prețioase alături de acțiunile americane sugerează că investitorii îl percep Warsh ca fiind mai agresiv”, apreciază şi Vivek Dhar, strateg pe mărfuri la Commonwealth Bank of Australia.

Kevin Warsh a fost cel mai tânăr membru al Guvernatorilor din istoria Federal Reserve

Cine este mai exact Kevin Warsh, omul care a declanşat turbulenţele globale de pe burse? Parcursul său profesional este excelent, Warsh având o vastă experiență pe Wall Street, roluri-cheie la Casa Albă și poziția de decident în cadrul Federal Reserve. În timpul crizei financiare din 2008, a fost unul dintre cei mai de încredere consilieri ai fostului președinte al Federal Reserve, Ben Bernanke. Bernanke l-a lăudat public pe Warsh, spunând că numeroasele sale conexiuni atât în ​​cercurile politice, cât și în cele de afaceri, împreună cu experiența sa practică în domeniul financiar, l-au transformat într-un partener indispensabil în luarea deciziilor.

Încă din 2006, pe când avea doar 35 de ani, Warsh a devenit la propunerea președintelui George W. Buch cel mai tânăr membru al Guvernatorilor din istoria Federal Reserve. În timpul mandatului său s-a remarcat prin politici agresive și a fost principalul critic intern al politicii de relaxare cantitativă (QE), exprimându-și constant scepticismul față de măsurile de stimulare implementate după criză. În 2011, Warsh a demisionat în semn de protest față de o a doua etapă de implementare a QE.

Trump se teme de „adevărata orientare” a lui Warsh

Cu toate acestea, la mai bine de un deceniu după ce a părăsit centrul puterii, și-a schimbat în mod neașteptat poziția şi susține reducerea ratelor dobânzilor. Din 2025, el a criticat în mod repetat și vehement politicile actuale ale Federal Reserve, solicitând un ritm mai rapid de reducere a ratelor dobânzilor și afirmând fără menajamente într-un discurs la FMI că situația dificilă a Rezervei Federale este „autoprovocată”. În ultimele luni, pledoaria sa pentru reducerea costurilor de împrumut a devenit puternic aliniată cu poziția administrației Trump.

Această schimbare de poziție i-a atras numeroase acuzații de „oportunism politic”. Însuşi Trump și-a exprimat la Forumul de la Davos îngrijorarea cu privire la candidatul său, spunând că mulți spun în timpul interviurilor ceea ce liderii vor să audă dar, odată ajunși în funcție, revin la propriile convingeri. Acesta este și motivul pentru care piețele sunt neliniștite în prezent, după aflarea veștii că Warsh a primit nominalizarea lui Trump, temându-se de „adevărata sa orientare”.