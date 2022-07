Lunetista de 23 de ani care arată ca Lara Croft și luptă în războiul din Ucraina

Cum arată ucreaineaca de 23 de ani care a fost botezată Lara Croft și care luptă în război. Ce spune despre motivul care a făcut-o să meargă la război.

Lunetista de 23 de ani care arată ca Lara Croft

Oleksandra Samsonova este lunetista care a cucerit internetul, ea fiind parte a trupelor care luptă în .

Tânăra de 23 de ani i-a cucerit pe toți cu frumusețea sa, dar și cu dorința de a lupta pentru țara ei. Aceasta spunea că în prima noapte, când a început războiul, nu a putut dormi deloc.

Oleksandra Samsonova spune că nu a fost surprinsă de faptul că a izbucnit războiul în Ucraina, iar în dimineața următoare deja era în unitate, pregătită de luptă.

Singura problemă pe care o avea tânăra asemuită cu Lara Croft, sau mai precis cu Angelina Jolie, a fost ce va face cu anumăluțele ei de companie atunci când va merge pe câmpul de luptă.

„În noaptea aceea nu am dormit. Auzind prima explozie, am înțeles imediat ce se întâmplă. Nu am fost surprinsă, pentru că eram pregătită pentru asta.

Am așteptat până la 8 dimineața, am ieșit afară să scot nişte bani, apoi m-am întors acasă și am început să mă gândesc ce să fac cu animalele mele, pentru că voiam să mă alătur colegilor. Pe 28 februarie eram deja în unitate”, a spus el.

Oleksandra Samsonova spune că aștepta războiul

Oleksandra Samsonova a declarat pentru că nu a fost vorba de o hotărâre în ceea ce a privit participarea ei la război și, mai degrabă nu a avut de ales.

Mai mult, aceasta a spus că oarecum aștepta să înceapă , pentru că acesta era inevitabil în accepțiunea ei.

„Nu trebuia să mă hotărăsc să merg în război, nu aveam de ales. Am studiat mult timp și, oricât de cinic ar suna, așteptam asta. Cu cât începem mai devreme, cu atât terminăm mai repede” a spus aceasta.