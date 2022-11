Lungul șir de probleme ale lui Culiță Sterp: de la circ cu Carmen de la Sălciua la fuga de la locul accidentului provocat la băutură

Culiță Sterp s-a remarcat, pe lângă succesul său muzical, multe din melodiile sale intrând în trending pe YouTube, cu o serie de scandaluri răsunătoare de-a lungul timpului.

Culiță Sterp: istoricul celor mai răsunătoare scandaluri

În ultimii 4 ani, interpretul de muzică de petrecere a fost pândit de probleme, având de-a dreptul o ”apetență” în a intra în conflicte, în special cu femeile din preajma lui.

Accidentul pe care l-a provocat în municipiul Cluj Napoca nu este prima mare belea care s-a ”agățat” de fostul soț al lui Carmen de la Sălciua. FANATIK vă prezintă lungul șir de probleme de care s-a lovit Culiță Sterp până la dosarul penal cu care s-a ales în urmă cu câteva ore.

Era să fie rupt în bătaie într-un club din Reșița, pe vremea când era soțul lui Carmen de la Sălciua

Ianuarie 2018: Culiță Sterp, amenințat cu bătaia într-un club din Reșița. În noaptea de 13 ianuarie, într-o sâmbătă, artistul, la vremea aceea căsătorit cu Carmen de la Sălciua, a fost în mijlocul unui scandal uriaș în discoteca Million din orașul din Caraș-Severin.

Potrivit declarațiilor făcute de fosta sa parteneră, patronul respectivului club era nemulțumit din cauza faptului că artistul nu cânta non-stop și a devenit extrem de violent atât cu Carmen, cât și cu colegii lor de trupă.

Artista abia a reușit să părăsească acel club, iar în urma acestui scandal trei dintre colegii lui Culiță au fost răniți, unul dintre ei în stare destul de gravă. Colegii lui Sterp au încasat pumni de la anumite cunoștințe ale patronului. Imediat după acel incident, Carmen și Culiță au depus plângere la poliție.

„Oamenii care au fost de față au văzut totul! Și, din surse sigure, acolo mereu se întâmplă incidente de genul… Tocmai pentru că artiștilor nu le este asigurată paza (că doar paza costă)!

Nu recomand distracția și cântatul la asemenea club! Oameni dubioși, de tot felul… și femei și bărbați! Și siguranța noastră nu există!”, povestea Carmen de la Sălciua pe Facebook acum 4 ani.

A distribuit o imagine cu fosta soție, în costumul Evei, fără autorizația ei

Anul 2019. Marele divorț dintre Culiță și Carmen. Bonus: poza nud cu artista! Dacă în 2018 Carmen îl apăra pe Culiță Sterp în fața oricăror critici, cei doi fiind un cuplu atât pe scenă, cât și în viața reală, în 2019 a urmat marea separare. Artistul a fost acuzat că i-a fost infidel în repetate rânduri. În semn de răzbunare, acesta ar fi trimis presei o imagine în care Carmen de la Sălciua apare cu sânii la vedere, într-o oglindă. Carmen a vrut la acea vreme să îl dea în judecată pe fostul ei soț, însă a decis să nu mai facă asta, spunând că Dumnezeu va avea grijă de el și-l va răsplăti după faptă.

„Asta e o poză de câțiva ani! Îmi făcusem o poză în oglindă cum cred că își face fiecare femeie! Se observă un corset! Tocmai îmi cumpărasem un corset de remodelare al taliei și îmi făcusem poza în oglindă!

Cum fostul soț mi-a spart parola de la telefon, a luat poza din galeria foto împreună cu fosta mea cumnată și au distribuit-o pe toate grupurile! Probabil e un deliciu pentru ei să îmi facă rău! Am purtat o discuție cu părinții mei! Mama suferă foarte mult, dar i-am explicat că trebuie să fie tare!”, spunea atunci Carmen de la Sălciua

Acuzat că a bătut un cioban și nu l-a plătit pe altul

Aprilie 2020: Culiță, acuzat că a dat țeapă unui angajat și ar fi fost agresiv. În cadrul emisiunii Acces direct , mai ales a familiei Sterp. Bărbatul care avea grijă de sutele de oi ale lui Culiță l-a acuzat pe interpretul de muzică de petrecere că nu l-a plătit conform înțelegerii, ba chiar l-a și amenințat cu bătaia după ce l-ar fi tratat ca pe o slugă.

„În urmă cu patru luni, am lucrat la Culiță Sterp. Am lucrat acolo și nu am fost plătit. Am fost amenințat cu bătaia. Mie mi-a murit un copil și nu puteam să merg la oi. Eu am plecat la el la oi și m-a sunat fosta soacră. Copilul respectiv era bolnav în spital. M-au sunat domnii de la Coldea și au zis că a murit copilul, bebelușul.

Avea o tumoră la cap. Eu, când am auzit, uite ce s-a întâmplat… De fapt, i-am zis mamei Geta. Ea a început să îmi spună că sunt un mincinos. Culiță mi-a zis: Chiar vrei să te snopesc în bătaie? Cum să pleci? Eu i-am explicat că înțeleg că nu are om la oi, dar e mai important copilul decât oile lui”, sunt declarațiile devastatoare făcute de ciobanul care lucra pentru Culiță Sterp

În cadrul unei alte ediții Acces direct, a intervenit și tatăl lui Culiță, care a confirmat că fiul său a bătut în trecut un cioban „pentru că a meritat”.

Conflicte cu fetele de la Survivor România. Raluca Dumitru a cedat nervos

Mai 2021: Culiță Sterp a scos-o din minți pe Raluca Dumitru la Survivor România. Și nu doar pe ea! Pentru cei care au uitat, artistul a participat în cel de-al doilea sezon al show-ului de supraviețuire, difuzat atunci de Kanal D.

Culiță a intrat în clinciuri cu câteva concurente, iar cea care s-a enervat cel mai tare pe cântăreț a fost Raluca Dumitru, care i-a aruncat cu nisip în ochi după ce ar fi spus despre ea că este falsă.

Și Simona Hapciuc a avut câte ceva de reproșat la adresa lui Culiță și a celorlalți băieți din acel sezon. Vedeta de la RXF a mărturisit că flăcăul mamei Geta avea un comportament misogin, așteptând ca fetele din competiție să spele vasele ori să facă totul în locul băieților.

Mama lui Beni a reclamat familia lui Culiță la Poliție pentru că i-ar exploata fiul

Februarie 2022: Familia lui Beni a reclamat ”clanul” Sterp la Poliție. În luna februarie, la începutul acestui an, Culiță și ai săi s-au trezit cu Poliția la ușă după ce mama lui Beni, un tânăr luat sub aripa protectoare a mamei Geta și a copiilor ei, i-a acuzat că acesta era tratat ca un sclav.

„Vin astăzi din oraș cu mașina și când ajung la poartă, după cinci minute și poliția în spatele meu, vine cu o foaie, un document cum că mama lui Beni ne-a dat la poliție pe noi, pe familia Sterp, că îi încălcăm drepturile și alte acuzații.

În cadrul plângerii se precizează următoarele aspecte: familia Sterp folosește minorul la diferite munci din gospodăria proprie (îngrijitorul oilor), postează filmulețe pe internet fără acordul mamei, aceasta declarând că familia Sterp a jignit-o în repetate rânduri și nu este mulțumită de relația copilului cu ei”, a povestit Iancu Sterp într-un vlog postat pe canalul său de YouTube.

Cireașa de pe tort: accidentul din Cluj Napoca

Noiembrie 2022: Scandal la un botez din Madrid și accident rutier la Cluj. Artistul fusese invitat să cânte acum o săptămână la un eveniment din capitala Spaniei. Acesta fusese contractat pentru câteva ore, însă, la un moment dat, când avea pauză o oră, cântărețul a mers să își arate talentul la o altă petrecere, ceea ce a iritat-o pe femeia care l-a chemat să cânte și de aici s-a ajuns la un întreg circ.

Culiță a ieșit apoi public să lămurească acest conflict, însă nu a convins pe toată lumea. „Culiță, noi ăștia care mergem mai des la evenimente cu artiști și nu dansăm după casetofon, am văzut că vocea mai și obosește și artiștii mai falsează când nu iau pauză.

Normal că în pauză faci ce vrei, dar femeia tocmai de aia a plătit două formații, fiind conștientă că aveți nevoie de pauză pentru voce, doar nu era să dea mii de euro să behăiți. Nu cred că tu ești unic și poți într-una la nivel superior, se vede că ai și ajutoare”, i-a transmis o tânără pe nume Ramona lui Culiță, aparent cunoscătoare a fenomenului artistic.

Șirul de ilegalități pe care le-a comis Culiță: a condus cu viteză și a fugit de la locul faptei, printre altele

Nici nu bine s-a încheiat că a urmat în care Culiță Sterp a rănit un om, dar acesta nu a avut nevoie de internare. În noaptea de 16 spre 17 noiembrie, acesta conducea sub influența băuturilor alcoolice, aflat în mașină cu o dansatoare îmbrăcată sumar, alături de care susține că filma un videoclip. Culiță a fost reținut 24 de ore după ce a fugit de la locul accidentului, însă nu este singura ilegalitate pe care acesta a făcut-o.

Acesta este acum anchetat pentru că a fost prins de aparatul radar cu o viteză mai mare decât cea permisă, ba mai mult, nu a oprit la semnalul agenților, iar ulterior a intrat într-o intersecție pe culoarea roșie a semaforului. La verificări, după producerea accidentului, găsit de polițiști în apropierea unui teatru din Cluj Napoca, Culiță Sterp a fost depistat cu o alcoolemie de 0,41 miligrame în aerul expirat.