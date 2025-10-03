„Luni va da răspunsul”. CFR Cluj forțează cel mai tare transfer din istoria SuperLigii: “Neluţu Varga e Berlusconi al României!”

Ardelenii l-au luat pe Kurt Zouma și se spune că francezul primește în jur de 1 milion de euro anual, iar acum vor

Giovanni Becali a comentat marea lovitură pe care o pregătește Neluțu Varga

Hakim Ziyech, fostul star de la Ajax, Chelsea sau Galatasaray, în prezent liber de contract, . Horia Ivanovici a dezvăluit că Ioan Varga a confirmat interesul celor de la CFR Cluj pentru transferul marocanului.

„Haideți să vă dau o informație de ultimă oră. Luni, Ziyech îi dă răspunsul lui Neluțu Varga și lui CFR Cluj. Deci luni aflăm dacă CFR face un nou transfer de mega top. Spunea Giovanni că dacă Neluțu îl aduce pe Ziyech e cel mai tare transfer ca nume, făcut vreodată în România, și că Varga e Berlusconi de România. Nu e nimic tranșat, mai are și alte oferte.

Acum se discută despre școala copiilor, familie, chestiuni de genul acesta. Neluțu Varga face presiuni, vrea să fie fericit, cum le-a spus apropiaților, iar atunci va fi fericit și o să considere că s-a terminat campania de transferuri”, a dezvăluit Horia Ivanovici la FANATIK SUPERLIGA.

Giovanni Becali l-a lăudat pe Ioan Varga și l-a comparat pe acesta cu fostul șef de la AC Milan, Silvio Berlusconi.

„Înseamnă că Neluțu Varga sparge pușculița aia din Africa. Nu e nici bătrân. Fără minim 500.000 de euro nu vine. E fotbalist. Dacă ia jucători din ăștia înseamnă că ne va face o surpriză mare. Dacă vorbim din punct de vedere al CV-ului e maximum. A câștigat Champions League. A mai fost ăla de 40 de ani, Julio Baptista, de l-a adus tot Varga. Cel mai tare transfer e Ziyech. Dacă se face, Neluțu Varga e Berlusconi al României”, a spus Giovanni Becali.

Dele Alli, transfer surpriză la Rapid? “Este posibil să se facă!”

Un alt nume important care ar putea să ajungă în SuperLiga, conform speculațiilor, este Dele Alli. Fostul jucător de la Tottenham s-a despărțit de Como și își caută echipă, sperând să-și relanseze cariera care de ceva ani este într-o continuă decădere.

„S-ar putea ca Dele Alli s-a dus numai la echipe unde el poate să redevină jucătorul care a fost. Cesc Fabregas l-a avut un an de zile la Como și l-a pus pe liber acum. El a încântat în Anglia, a încântat Europa. Poate să-l ia Rapid, dar de ce? Ce să facă cu Dele Alli dacă el nu mai are chef de fotbal. La Rapid nu joacă numele, la Rapid joacă dârzenia jucătorilor, iscusința patronului, a antrenorului și a directorului sportiv.

Degeaba îl cheamă Dele Alli. Sunt jucători care știu singuri corpul lor și știu când să nu mai joace pentru că devin ridicoli. Ronaldo, dacă spune corpul lui, mai joacă. Și Messi, la fel”, a mai spus Giovanni Becali.