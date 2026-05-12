Luptă acerbă pentru salvarea de la retrogradare. Toate calculele înaintea ultimei etape din play-out-ul SuperLigii

Lupta pentru salvarea de la retrogradare, fie directă, fie prin baraj, este una extrem de încinsă înaintea ultimei etape din play-out-ul SuperLigii. La finalul rundei cu numărul 8, penultima, se cunoaște că Metaloglobus este deja matematic în Liga 2, situație stabilită deja de mai mult timp, în vreme ce FCSB, UTA Arad, FC Botoșani, Oțelul Galați și Csikszereda nu au emoții din acest punct de vedere.

În schimb, Hermannstadt și Unirea Slobozia se luptă pentru a prinde un loc de baraj, în timp ce Farul și Petrolul vizează salvarea directă. În ultima etapă din play-out-ul SuperLigii, luni, 18 mai, cu începere de la ora 20:30, au fost programate să se dispute toate meciurile în care există implicații în această luptă pentru evitarea retrogradării. Este vorba despre duelurile Farul – Metaloglobus, Petrolul – Oțelul, Unirea Slobozia – UTA Arad și Hermannstadt – FCSB.

De menționat în acest context este că aceste calcule care urmează să fie prezentate sunt făcute pornind de la premisa conform căreia , în contextul în care în ultima perioadă în spațiul public a început să se discute despre faptul că acest lucru ar putea să nu se întâmple.

În caz contrar, bineînțeles că situația finală din clasamentul play-out-ului ar urma să suporte anumite modificări, în sensul că, dacă ialomițenii și-ar adjudeca totuși locul la barajul de menținere, ar urma ca ulterior această chestiune să fie modificată pe baza criteriilor juridice, iar în locul lor să se prezinte acolo până la urmă formația care se va afla pe următoarea poziție din clasament.

Petrolul și Farul sunt sigure de baraj și se luptă pentru salvarea directă

Așadar, în ceea ce îi privește pe cei de la Petrolul Ploiești lucrurile sunt cele mai simple. „Lupii galbeni” au 25 de puncte, la egalitate cu Farul Constanța și cu trei puncte în plus față de Hermannstadt și Unirea Slobozia. În cazul în care s-ar ajunge la egalitate de puncte între cele patru echipe, prahovenii și-ar asigura locul 12, primul care asigură salvarea directă de la retrogradare, întrucât echipa de pe „Ilie Oană” este singura dintre cele implicate în această luptă care a intrat în play-out fără să beneficieze de punctaj rotunjit, acesta fiind primul criteriu de departajare în caz de egalitate de puncte.

Astfel, Petrolul nu are cum să retrogradeze direct în niciunul dintre scenariile posibile, prezența la baraj fiind deci asigurată deja. În plus, gruparea galben-albastră are șanse destul de mari și la salvarea directă. Pentru acest lucru este nevoie ca, în cel mai rău caz, să se afle la egalitate de puncte cu Farul și la finalul ultimei etape. Adică ambele echipe să facă același rezultat, sau, bineînțeles, ca ploieștenii să obțină cu Oțelul pe teren propriu un rezultat mai bun decât Farul cu Metaloglobus, la Ovidiu.

Unirea Slobozia și Hermannstadt se luptă pentru evitarea retrogradării directe

Farul Constanța este de asemenea deja sigură că nu are cum să retrogradeze direct. Pentru a scăpa și de baraj, trebuie neapărat să obțină cu Metaloglobus un rezultat mai bun decât Petrolul cu Oțelul. După cum s-a notat anterior, în caz de egalitate de puncte avantaj au ploieștenii. Iar înainte de startul rundei cele două echipe se află la egalitate de puncte, respectiv câte 25.

Când vine vorba despre evitarea retrogradării directe, lupta se dă între Unirea Slobozia și Hermannstadt. După ce luni seară au făcut egal în Ghencea cu FCSB, scor 0-0, ialomițenii au obținut un avantaj uriaș în încercarea de a prinde locul pentru Cele două echipe au în prezent câte 22 de puncte. În caz de egalitate la final, Slobozia termină deasupra, întrucât la finalul sezonului regulat a avut mai multe puncte decât Hermannstadt. Așadar, sibienii nu au decât o singură șansă în ultima etapă pentru a scăpa de retrogradarea directă: să obțină cu FCSB acasă un rezultat mai bun decât Unirea cu UTA Arad, la Slobozia.

Programul complet al ultimei etape din play-out-ul SuperLigii

Duminică, 17 mai

17:30 – Csikszereda – FC Botoșani

Luni, 18 mai

20:30 – Farul Constanța – Metaloglobus

20:30 – Petrolul Ploiești – Oțelul Galați

20:30 – Unirea Slobozia – UTA Arad

20:30 – Hermannstadt – FCSB

Care sunt criteriile de departajare în caz de egalitate de puncte