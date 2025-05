Luptă contra timp pentru Cristi Chivu! Parma i-a oferit un nou contract antrenorului român, însă o forță a Europei a intrat pe fir

Cristi Chivu a preluat Parma în februarie, într-un moment extrem de dificil pentru echipă, dar . Conducerea Parmei dorește să semneze o nouă înțelegere cu antrenorul român, dar acesta este dorit și de o formație importantă din Europa.

Parma se luptă cu o altă formație pentru semnătura lui Cristi Chivu

Conducătorii Parmei doresc să-l răsplătească pe Cristi Chivu pentru performanța realizată cu un nou contract, până în vara lui 2027. Conform , cele două parți sunt de acord privind mai multe aspecte, iar altele urmează a fi finalizate în următoarele zile, când va avea loc o întâlnire între tehnician și oficialii clubului, în frunte cu președintele executiv Federico Cherubini.

Din câte se pare însă, o altă formaţie este interesată să îl numească pe Cristi Chivu antrenor principal. Este vorba despre Ajax Amsterdam, echipă pentru care acesta a evoluat timp de patru ani în cariera de fotbalist, între 1999 şi 2003, purtând şi banderola de căpitan pentru o lungă perioadă.

Ajax, interesată de Cristi Chivu

„Lăncierii” au rămas fără antrenor după ce . Sub comanda italianului, , unde a ratat titlul deși avea un avantaj de 9 puncte în fața rivalei PSV cu cinci etape înainte de finalul campionatului.

În acest context, gruparea din Țările de Jos caută un nou tehnician, iar pe listă se află și Cristi Chivu, după cum a dezvăluit pe X jurnalistul italian Matteo Moretto, care a confirmat la rândul său faptul că tehnicianul român va avea o întâlnire în această săptămână cu cei din conducerea Parmei.

Milan, idea Junior Firpo in scadenza con il Leeds. La Fiorentina vuole rinnovare David de Gea fino al 2028: il Monaco, attento. Chivu-Parma, presto un summit per il futuro, con l’Ajax interessato. — Matteo Moretto (@MatteMoretto)

Cristi Chivu: „Nu mă văd la o altă echipă, sunt fericit aici”

După victoria fabuloasă cu Atalanta, 3-2 în ultima etapă a campionatului, Cristi Chivu a vorbit despre viitorul său. „Pentru mine, această realizare valorează cât un Scudetto. Mulți au spus că nu este o alegere sigură, dar am acceptat provocarea.

(n.r. despre viitor) Nu mă văd la o altă echipă momentan. Sunt recunoscător pentru încrederea care mi-a fost acordată, nu uit asta din punct de vedere uman. Cei care mă cunosc știu că sunt fericit aici. Am văzut un vestiar fericit și toți fanii. Am avut probleme, toată lumea s-a pus la dispoziție, sunt fericit că am văzut o reacție”, a declarat tehnicianul român.