Trei piloți au șanse reale la titlu, iar dacă unul dintre aceștia va câștiga etapa, atunci va pleca acasă și cu trofeul suprem al anului 2024 în super rally.

Luptă decisivă pentru titlul de super rally la Mangalia. Costel Cășuneanu, printre favoriți

Un total de 23 de concurenți de top sunt înscriși pentru finala campionatului, care va începe sâmbătă, de la ora 10:00, pe circuitul stradal de lângă portul turistic din Mangalia. Toți vor lupta pentru podiumul etapei, însă cea mai mare miză se dă între Leo Borlovan, Radu Benea și .

ADVERTISEMENT

Borlovan (Funy SP05 Evo) are 51 de puncte, în timp ce Benea (Ferrari 488 Challenge) și Cășuneanu (Skoda Fabia R5) au câte 45 de puncte, însă dacă unul dintre ei va câștiga, atunci calculele matematice nu vor mai conta, iar acesta își va asigura titlul.

Dintre aceștia, doar Cășuneanu a mai simțit gustul victoriei unui titlu în super rally, în 2019, atunci când a dominat campionatul și și-a adjudecat prima poziție la finalul sezonului. Un alt avantaj ar fi faptul că are deja podiumuri pe traseul de la Mangalia.

ADVERTISEMENT

Cășuneanu speră la victorie!

La șase puncte în urma liderului, care pilotează și un monopost, Cășuneanu, aflat la bordul unei Skoda Fabia R5, este încrezător înaintea cursei, dar rămâne realist privind lupta pentru titlu.

„Faptul că am ajuns din nou la etapa decisivă contează mult, dar noi am pornit campionatul cu gândul că vom lua titlul la turisme. E greu cu monoposturile, însă suntem aici și vom face tot posibilul să ne jucăm șansa până la capăt. Am parte de o echipă senzațională și împreună vom face totul pentru a obține punctele necesare titlului. Oricum ar fi, suntem fericiți în acest moment”, a declarat pilotul, aflat în acest moment pe 1 în topul turismelor din campionat.

ADVERTISEMENT

Pe lângă cei trei, la start vor mai concura nume importante precum Mihai Leu (Audi R8 GT3 LMS), Simone Tempestini (Porsche 997 RGT), care tocmai a devenit , și Emil Ghinea (Norma M20F), noul campion național la viteză în coastă.

În plus, la Mangalia, se va decide și titlul la echipe. Impuls Leasing Rally Team, formată din Costel Cășuneanu și Aurelian Andronache, domină clasamentul, cu 76 de puncte urmată de RevizieCutie (Dragoș Savloschi și Adrian Tudor Pop), cu 64 de puncte, și Canova Racing (Radu Benea și Nicolas Benea), cu 56 de puncta.

ADVERTISEMENT

Până la startul cursei, fanii vor putea face cunoștință cu piloții și mașinile acestora chiar diseară, de la ora 19:00, în Portul Turistic din Mangalia, acolo unde are loc startul festiv.

Cele două manșe de concurs sunt programate să aibă loc sâmbătă, începând cu ora 14:00. Acestea nu se vor cumula, ci va fi luat în calcul, pentru clasamentul final, cel mai bun timp pe o manșă.