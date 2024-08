Lupta dintre Donald Trump și Kamala Harris devine tot mai strânsă. Vicepreședinta SUA i-a readus din nou pe democrați în cursa prezidențială

Kamala Harris i-a readus pe democrați în cursa pentru Casa Albă. În timp ce democrata câștigă din ce în ce mai mult teren, șansele de câștig ale lui Donald Trump la alegerile prezidențiale din noiembrie scad tot mai mult.

Kamala Harris câștigă teren în fața rivalului republican

Potrivit celui mai recent sondaj realizat de , cu trei puncte procentuale la votul popular.

Rezultatele publicate, joi, arată că democrata conduce cu 47% în intențiile de vot ale americanilor, față de 44% în cazul candidatului republican, care în luna iulie avea în sondaje 47 de porcente.

În urmă cu trei săptămâni, sondajele de opinie îi plasau atât pe Kamala Harris, cât și pe Donald Trump, la egalitate cu 46% în intențiile de vot ale cetățenilor americani.

Acum, se pare că , aducând o îmbunătățire impresionantă poziției democraților în sondaje, după prejudiciul de imagine suferit în urma gafelor făcute de actualul președinte al SUA, Joe Biden.

Vă reamintim că în până să își anunțe retragerea din cursa prezidențială, Joe Biden se afla în situația în care se află astăzi Donald Trump. Conform sondajului publicat pe data de 19 iulie de The Economist, Trump îl conducea pe Biden cu 47%, la 44%.

Pe 21 iulie, în ziua în care Joe Biden și-a anunțat retragerea din cursa pentru Casa Albă, sondajele indicau că are 24% șanse de a fi reales în cea mai înaltă funcție din SUA, asta în timp ce Donald Trump avea 75%.

Situația s-a schimbat odată cu intrarea în lupta prezidențială a Kamalei Harris a căror șanse de a câștiga alegerile din luna noiembrie au crescut extrem de mult în ultimele săptămâni.

Ce șanse are acum democrata să câștige alegerile din SUA

Dacă la 1 august, vicepreședinta SUA era condusă de Donald Trump cu 57% la 43%, treptat clasamentul s-a răsturnat, iar pe data de 15 august, datele publicate de The Economist arătau că democrata are o șansă de 52% de a câștiga alegerile prezidențiale, față de candidatul republican care are în prezent 48%.

Michigan, Pennsylvania, Wisconsin, Nevada, Arizona, Carolina de Nord și Georgia sunt state deosebit de importante pentru cei doi candidați la cea mai puternică funcție din lume.

Cele mai recente sondaje realizate de The New York Times şi Siena College au plasat-o pe primul loc pe Harris în preferințele alegătorilor din Michigan, Pennsylvania și Wisconsin, unde îl conduce cu patru puncte procentuale pe Trump.

De asemenea, democrata este pe primul loc cu 6% în fața republicanului și în Nevada, potrivit unui sondaj realizat de David Wolfson. În plus, în timp ce mai multe sondaje o plaseasă pe primul loc în topul preferințelor electoratului din Arizona, un sondaj YouGov Blue arată că vicepreședinta SUA este la egalitate cu Trump, în Carolina de Nord, un stat câștigat de republican la alegerile din 2020.

Cu toate acestea, experții avertizează că democrata nu trebuie să se bazeze prea mult pe aceste date, deoarece până acum există doar trei săptămâni de sondaje cu cei doi candidați.

Mai mult, ei atrag atenția că deși Kamala Harris a crescut considerabil în sondaje, șansele ca Donald Trump să își revină în următoarea perioadă sunt extrem de mari.