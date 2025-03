Efectul fast-food asupra Doiniței Oancea. Cât s-a îngrășat vedeta emisiunii ”Te cunosc de undeva”: ”Nu am timp nici de o cafea”

Doinița Oancea, concurenta “Te cunosc de undeva”, are o perioadă extrem de încărcată din punct de vedere profesional, astfel că, nu mai are timp nici să doarmă cât își dorește, nici să-și gătească, și sunt zile în care nu apucă să facă nici măcar o cafea dimineața.

Nu se plânge însă pentru că lucrează la proiecte de suflet, în care se regăsește total. Face serial, show-ul de transformări de la Antena 1, cursuri cu copiii la școala ei de actorie, și se mai ocupă și de salonul de tatuaje.

ADVERTISEMENT

Ce spune Doinița Oancea despre participarea la “Te cunosc de undeva”?

“Am “Te cunosc de undeva”, fac serialul “Iubire cu parfum de lavandă”, mai fac școala cu copiii – școala de actorie. Mai am salonul de tatuaje, dar aici nu prea mai ajuns. Și mai am în plan să fac ceva, dar nu mai pot acum.

În timpul care-mi rămâne, destul de puțin, încerc să mă odihnesc. La o cafea cu o prietenă am ieșit acum vreo câteva săptămâni. Am prietenii mei foarte apropiați, pe care îi văd o dată la câteva luni, nu mai des, că nu ne iese efectiv. Și ei au programele lor. Nici la mall nu am mai fost.

ADVERTISEMENT

Am câteva ore libere și mă gândesc “mamă, o să vezi câte fac, mă duc acolo, fac aia”. Nu se poate nici măcar asta. Adică atunci când sunt foarte obosită, că sunt zile când sunt mai vie și pot mai mult și zile când sunt fără energie, rămân pe fotoliu și dau scroll pe telefon. Atât pot să mai fac, după care mă culc”, a declarat Doinița Oancea, pentru FANATIK.

Atât ea, cât și iubitul ei au o perioadă aglomerată profesional, momentan. Astfel că, seara, când ajung acasă, adorm direct, nemaiavând timp să vadă un film împreună sau să pregătească o cină. De când nu mai are timp nici să gătească, actrița a început să mănânce cam “ce apucă”. Mai exact, mâncare bogată în calorii. Motiv pentru care a și luat în greutate câteva kilograme.

ADVERTISEMENT

“Sunt atât de prinsă că nu am efectiv timp să gătesc. Am mâncat numai fast food, pâine, paste, burgeri, pizza, tot. Mănânc tot”

Este fericită însă că încă nu e atât de vizibil faptul că s-a mai îngrășat și știe că va scăpa repede de kilogramele în plus dacă revine la alimentația sănătoasă cu care era obișnuită.

ADVERTISEMENT

“ . Muncește și el. Nu prea avem timp pentru noi, în perioada asta. Nici să gătesc nu mai am timp.

În ultimul timp mănânc toate tâmpeniile, sunt atât de prinsă că nu am efectiv timp să gătesc. Am mâncat numai fast food, pâine, paste, burgeri, pizza, tot. Mănânc tot. Uneori mai sunt atentă, dar reușesc doar jumătate de zi, să fiu atentă la alimentație. M-am îngrășat, dar nu e foarte vizibil. Oamenii spun că nu m-am îngrășat. Dar eu am luat vreo 4‑5 kilograme.

Cred că s-au pus diferit de data asta. Dar o să le dau și jos, dar nu știu când o să pot să fac și asta. Nu am timp. Mă crezi că nu am timp să fac o cafea dimineața, uneori? Eu, într-adevăr, sunt omul extremelor din punct de vedere profesional, să zicem. Ori mă încarc ca nebuna, ori simt nevoia de o perioadă în care să stau. Dar dacă stau prea mult, mă plictisesc și începe mintea să-mi coacă alte proiecte”, ne-a mai spus concurenta “Te cunosc de undeva”.

Care este povestea celor 7 tatuaje ale Doiniței Oancea?

Ea filmează pentru “Te cunosc de undeva”, serialul de la Antena 1 și se ocupă și de școala de actorie, în timp ce iubitul ei petrece mai mult timp la salonul de tatuaje. Am fost curioși să aflăm și câte tatuaje are Doinița Oancea, dar mai ales ce semnificație au. Așa am aflat că are 7 astfel de desene pe piele.

“Clacheta de filmare e ultimul tatuaj pe care mi l-am făcut. În total am vreo 6‑7 cred, și fiecare semnifică ceva. Au strictă legătură cu cine sunt eu și ce mă definește pe mine.

Am un mesaj cu scrisul meu de mână care semnifică ceea ce cred eu. Adică orice întâlnire de pe lumea asta, orice raport, relație pe care o avem cu cineva, fie că este bună, fie că este mai puțin bună, este o întâlnire care a fost menită să ți se întâmple de la Divinitate. Ca să te învețe sau să te ajute în vreun fel.

Mai am un mesaj, tot cu scrisul meu de mână, semnifică faptul că sunt ființa lui Dumnezeu. Mai am un însemn care e foarte personal, despre asta nu vorbesc. Clacheta despre care v-am spus, care s-a extras singură dintr-un bol și care uite, e cea mai mare chestie care mă poate reprezenta pe mine. Adică toată lumea mă identifică cu Doinița actrița.

“Pentru mine personal înseamnă putere, aspirație, spiritualitate”

Și culmea este că, după ce l-am făcut, mi-am dat seama că eu am clacheta asta pe sigla școlii. Mai am un soare, o lună. Iubesc foarte mult tot ce înseamnă soare, tot ce înseamnă lună. Și a plecat de la “Ai grijă, ce faci altora, că ți se întoarce și ție”.

Și mai am unul care este “credință, viață și iubire” și unul mic care este o spirală – pe ăsta l-am făcut în salon. A fost primul simbol care a fost desemnat în momentul în care a fost gata salonul de tatuaje. Are și el foarte multe semnificații. Pentru mine personal înseamnă putere, aspirație, spiritualitate. Cam astea sunt tatuajele. 7 în total”, ne-a mai spus ea.

Doinița Oancea ne-a mai dezvăluit și cum a primit propunerea de a participa la “Te cunosc de undeva”, și cât de repede a acceptat oferta. Consideră că este un act de curaj din partea ei, ca actriță, să se apuce să cânte într-un proiect de așa anvergură.

Doinița Oancea: “Te cunosc de undeva” este un proiect extrem de complex, extrem de greu, dar în același timp și extrem de frumos”

“Am primit un apel într-o zi de sâmbătă, când eram la cursuri cu copiii mei la școală, era în jur de ora 13.00, mă suna Emilia, producătoarea “Te cunosc de undeva”. Am zis că mă sună așa… să vadă ce fac. Și a fost “Bună. Vrei să vii la “Te cunosc de undeva”? Dar trebuie să-mi spui repede, repede, repede că ne grăbim.

O să te sune Crina Mardare să dai și o probă, să te audă puțin”. Și uite, de la un telefon, am ajuns eu să accept această propunere și să mă alătur echipei. Și să fac o nebunie din foarte multe puncte de vedere. Este o nebunie pentru un om care nu vine din industria muzicală. Acum, dacă stau bine să mă gândesc, este un act de curaj din partea mea. Și o să vedeți cum o să mă descurc.

extrem de greu, dar în același timp și extrem de frumos”, a adăugat Doinița Oancea.