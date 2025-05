Lupta incendiară de la retrogradare, analizată la sânge de Eugen Neagoe: „Nimeni nu se gândea că Sepsi va ajunge aici!”

Etapa cu numărul 8 din play-out-ul SuperLigii aduce meciuri extrem de importante pentru salvarea de la retrogradare. Gloria Buzău o va întâlni pe Unirea Slobozia, pe când Sepsi așteaptă vizita lui FC Botoșani. Eugen Neagoe a analizat aceste dueluri.

Eugen Neagoe, analiză a luptei la retrogradare: „Nimeni nu se gândea că Sepsi va ajunge aici!”

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Eugen Neagoe a transmis că nimeni nu se aștepta ca . Fostul antrenor de la , consideră că meciul decisiv pentru cea de-a doua echipă retrogradată va fi cel dintre Unirea Slobozia – Sepsi, din ultima etapă a play-out-ului.

„Nu știu care mai este situația la Buzău. Slobozia are în continuare șanse mari de a rămâne în prima ligă, sau cel puțin de a ajunge la baraj. E foarte important meciul pentru ei, pentru Buzău nu mai contează ce se întâmplă la jocul de astăzi. Au plecat mulți jucători, cel puțin asta am văzut în presă, în ultimele zile nu am mai vorbit cu cei de la Buzău.

(n.r. – Este corect pentru competiție că au plecat jucătorii? Rezultatele contând pentru alte formații) Nu știu ce să vă spun, nu știu dacă sunt eu cel mai în măsură să dau un răspuns. Toată lumea și-ar dori ca absolut toate echipele să respecte competiția. Cu părere de rău, nu pot să vă spun exact ce aș fi făcut sau încercat eu.

În situația actuală o echipă este retrogradată, și mă refer la Buzău, dar rămâne de văzut ce se va întâmpla astăzi, pentru că sunt două jocuri extrem de importante. Pentru Slobozia este un meci important, iar la ora 21:00 se joacă Sepsi – FC Botoșani, care este un joc foarte, foarte important. Echipa care va pierde va avea destul de mari probleme. Se va juca până în ultima etapă.

„Slobozia – Sepsi se va juca cu retrogradarea pe masă”

(n.r. – A sunat telefonul de la Sepsi până acum?) Nu, nu a sunat. Sunt supărați, e normal să fie supărați. O situație mai grea a fost în momentul în care m-am dus eu la Sepsi, atunci când au apelat la mine se aflau într-o situație mai grea, dar era mai multe etape de jucat. Acum este o situație pe care nu au mai întâlnit-o și este neplăcut. Eu sper să reușească să se mențină în prima ligă.

Nimeni nu cred că se gândea că se poate ajunge în situația asta. După tot ce se întâmplă acolo, stadion nou, condițiile care sunt acolo… Fotbalul este imprevizibil și se poate întâmpla orice.

Am pățit același lucru și eu la Astra. Ne-am bătut până la final, dar era o situație destul de complicată la Astra în acel moment. Erau jucători neplătiți de 6-7 luni, era o situație foarte grea! Eu am plecat, nu am mai rămas până la final. A fost o situație grea.

Cred că se va ajunge acolo, ca în ultima etapă să se joacă Slobozia – Sepsi cu retrogradarea pe masă. Acel meci va fi hotărâtor pentru cea de-a doua echipă ce va merge în liga a 2-a”, a declarat Eugen Neagoe.