Luptă incendiară! Patru echipe se bat pentru a încheia anul pe primul loc în SuperLiga! Toate calculele înaintea ultimei etape din 2025

Ediția 2025-2026 a SuperLigii se anunță una dintre cele mai echilibrate din ultimii ani. Campioana FCSB vine tare din urmă, iar lupta pentru play-off va fi, cu siguranță, incendiară. În ultima rundă din acest an calendaristic, patru echipe se bat pentru poziția de lider.

Ce echipe se bat pentru a termina anul pe primul loc

Rapid, Dinamo, FC Botoșani și Universitatea sunt, în clasament, în două puncte. După cum s-a remarcat și în cadrul emisiunii FANATIK SUPERLIGA, alb-vișiniii au 39 de puncte, “câinii” și moldovenii câte 38, respectiv 37 oltenii. Fiecare dintre aceste echipe au șansa să încheie anul pe primul loc. este singura care nu depinde de celelalte rezultate. În cazul în care înving, duminică, pe FCSB, giuleștenii sunt siguri de poziția de lider, indiferent de ce fac celelalte formații.

În etapa a 21-a, Dinamo se va deplasa la Arad, pentru meciul cu UTA, în timp ce FC Botoșani va întâlni, pe teren propriu, pe CFR Cluj. Universitatea Craiova și Csikszereda se vor înfrunta, luni seară, în ultima partidă din 2025.

Luptă incendiară și pentru locul 6

Locul 6, în prezent ocupat de Oțelul, reprezintă, de asemenea, o miză în ultima etapă din 2025. Nu mai puțin de cinci echipe sunt în trei puncte. În urma echipei lui Laszlo Balint, găsim pe U Cluj, UTA, și Farul. Până la poziția a 10-a se vor alege formațiile care vor merge în play-off. După etapa a 21-a, grupările vor intra într-o pauză de doar câteva zile. Toate se vor reuni la începutul lunii ianuarie.

“Foarte importante meciurile din ultima rundă. Apoi, echipele se pregătesc de puțină pauză. Nu prea mare pentru că, undeva pe 2-3 (n.r. ianuarie), majoritatea se reunesc și pleacă deja în cantonamente. Pe 2 seara unele echipe sunt în Antalya”, a punctat Cristi Coste, moderatorul emisiunii FANATIK SUPERLIGA.

Programul complet al etapei a 21-a din SuperLiga

19 decembrie 2025, ora 20:00 FC Botoșani – CFR Cluj

20 decembrie 2025, ora 14:30 Metaloglobus – Unirea Slobozia

20 decembrie 2025, ora 17:00 Oțelul Galați – FC Argeș

20 decembrie 2025, ora 20:00 UTA Arad – Dinamo

21 decembrie 2025, ora 14:00 Hermannstadt – Petrolul Ploiești

21 decembrie 2025, ora 16:30 Universitatea Cluj – Farul Constanța

21 decembrie 2025, ora 20:00 FCSB – Rapid

22 decembrie 2025, ora 20:00 Universitatea Craiova – Csikszereda