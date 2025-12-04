Sport

Luptă încinsă în Europa pentru transferul lui Louis Munteanu! Ce alte echipe îl mai vor, în afară de Lyon și Nantes

Mai multe echipe din Europa s-au înscris recent în cursa pentru semnătura lui Louis Munteanu! Despre cine este vorba
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.12.2025 | 20:32
Louis Munteanu are șanse mari să se transfere în Ligue 1. Foto: colaj Fanatik
În urmă cu destul de puțin timp, în spațiul public a apărut informația conform căreia atacantul de la CFR Cluj a fost monitorizat din tribune la victoria de pe teren propriu cu Rapid, scor 3-0, de către scouteri trimiși de un club din MLS. Ulterior, finanțatorul Neluțu Varga a informat că era vorba despre cei de la DC United. Tot atunci, omul de afaceri a mai transmis și că francezii de la Lyon ar fi de asemenea interesați de transferul tânărului fotbalist român în fereastra de mercato din această iarnă.

Genk și Dinamo Zagreb vor să concureze cu Lyon și Nantes pentru transferul lui Louis Munteanu. „Canarii” ar fi marii favoriți în acest moment

În plus, Varga a mai punctat la acel moment și că mai există și alte câteva echipe înscrise în această cursă. Pe de altă parte, cu aceeași ocazie, a anunțat că nu este dispus să renunțe la jucătorul său pentru mai puțin de 10 milioane de euro. După ceva timp, presa din Franța a înaintat varianta reprezentată de Nantes drept posibilă destinație a lui Louis Munteanu în următoarea perioadă de transferuri.

Iar acum, tot din Hexagon au fost furnizate și alte informații de interes vizavi de acest subiect. Potrivit jurnaliștilor de la But, citați de transferfeed.com, într-adevăr cei de la Nantes ar părea principalii favoriți în prezent în această cursă. În schimb, ar mai exista și alte cluburi din Europa care l-ar dori pe Munteanu în această iarnă, precum Genk din Belgia și Dinamo Zagreb din Croația.

De asemenea, conform sursei citate anterior, Waldemar Kita, patronul polonez al „canarilor”, este hotărât să le ofere celor de la CFR Cluj o sumă mai mult decât substanțială pentru transferul lui Louis Munteanu în iarnă. În plus, în articolul respectiv se face referire și la faptul că această chestiune a fost confirmată deja și de către alte publicații de sport din Franța. Totodată, se mai menționează și că acest interes al lui Nantes reprezintă o „amenințare” destul de serioasă pentru cei de la Lyon, bineînțeles în încercarea lor de a-l aduce pe Louis Munteanu în Ligue 1.

Ce spunea Neluțu Varga recent despre posibila plecare a lui Louis Munteanu de la CFR Cluj în iarnă

După cum s-a notat anterior, finanțatorul de la CFR Cluj a exprimat două idei clare vizavi de acest subiect. În primul rând că există mai multe cluburi interesate de Louis Munteanu, iar în al doilea rând că solicită minim 10 milioane de euro în schimbul atacantului.

„Sunt discuții, sunt mai multe cluburi interesate de Louis Munteanu. Nu e doar DC United, mai sunt Lyon, dar și alte echipe sunt cu ochii pe el și vor să facă oferte. Oricum, suma apărută nu e cea reală. Nu discut sub 10 milioane de euro.

Decât să-l dau pe 6 milioane, mai bine îl țin pentru să joace la noi. Am avut și ofertă de 9 milioane de euro, toți banii în mână, dar am refuzat categoric.

Vreau măcar 10 milioane de euro! Munteanu e un jucător de mare calitate. Nu negociez sub 10 milioane de euro”, a spus Varga pentru gsp.ro. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
