Luptă încinsă la sectorul 6! Mihai Daneș – USR, atac la Ciucu – PNL: “Şi-a angajat rudele la stat! Sunt singurul care mă bat cu PSD!”

După înfrângerea „la mustață” din 2016, când a candidat pe listele Uniunii Salvați România (USR), Mihai Daneș speră să câștige bătălia pentru fotoliul de primar al Sectorului 6. Ba chiar este convins că va reuși să-și surclaseze rivalii politici, în frunte cu actualul edil, Gabriel Mutu, deși s-a dezis de partidul pe care mai ieri îl fonda alături de Nicușor Dan.

Se bazează tocmai pe simpatizanții formațiunii, care sunt „forțați” de actualii candidați să se reorienteze pentru a-și păstra principiile intacte. De altfel, fostul consilier local nu se sfiește să afirme răspicat acest lucru, într-un mesaj publicat recent pe rețelele de socializare.

„Vă aștept pe 27 septembrie la vot. Adevărații USR-iști nu se abat de la principii! Adevărații USR-iști votează Daneș!”, susține cel care a condus timp de 20 decenii Institutul Pasteur, lansând, totodată o serie de acuzații dure la adresa liberalului Ciprian Ciucu.

„Dragi prieteni, stimați alegători, ați văzut în această campanie că un independent are puterea de a se lupta de la egal la egal cu partidele politice.

Ați văzut cât de deranjați au fost contracandidații de activitatea mea, recurgând la atacuri pe bandă rulantă, atât din dreapta, prin vocea candidatului PNL, Ciprian Ciucu cât și din stânga, din partea doamnei Firea.

În plus, după toate dezvăluirile apărute în această perioadă, după ce am văzut cum candidatul Ciucu și-a angajat rudele în mai multe instituții ale statului, pot spune că decizia mea de a candida și de a-i reprezenta pe adevărații USR-iști a fost cea corectă.

Când am fondat USR, împreună cu Nicușor Dan, am spus că vrem ” o altfel de politică”, fără nepotisme, fără privilegii, cu respectarea strictă a principiilor care au stat la baza formarea USR.

Candidatul Ciucu nu reprezintă acest deziderat. M-am bătut atâția ani cu PSD-ul, am fost singurul care am făcut o opoziție dură primarului Mutu și consider că pot schimba administrația Sectorului 6.

Fără compromisuri, fără USL sau alte alianțe nefirești, fără nicio deviere de la principiile noastre. Vă aștept pe 27 septembrie la vot. Adevărații USR-iști nu se abat de la principii! Adevărații USR-iști votează Daneș!”, a scris Mihai Daneș pe contul personal de Facebook.

