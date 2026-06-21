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Luptă la baionetă pentru recordul fabulos de la Cupa Mondială! Germania a egalat Brazilia

Germania s-a impus dramatic în meciul cu Coasta de Fildeș și și-a asigurat primul loc în grupa E de la Cupa Mondială, însă „Die Mannschaft” a reușit să egaleze un record deținut de Brazilia.
Bogdan Mariș
21.06.2026 | 14:35
Lupta la baioneta pentru recordul fabulos de la Cupa Mondiala Germania a egalat Brazilia
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Germania luptă cu Brazilia pentru recordul de la Cupa Mondială. FOTO: Hepta / colaj Fanatik
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Germania a revenit de la 0-1 în duelul cu Coasta de Fildeș și a câștigat cu 2-1 după „dubla” reușită în ultima jumătate de oră de atacantul Deniz Undav. Cu cele două goluri marcate în acest meci, „Die Mannschaft” a egalat Brazilia la numărul de reușite înscrise în istoria Cupei Mondiale, cu 241. Cum arată acum topul.

Germania, luptă strânsă cu Brazilia pentru recordul de la Cupa Mondială

Înainte de startul Cupei Mondiale, Brazilia deținea recordul pentru cele mai multe goluri marcate în istoria turneelor finale, 237, 5 în plus față de Germania. Sud-americanii au ajuns chiar la 238 după remiza cu Maroc (1-1), însă germanii au urcat pe primul loc după ce au spulberat naționala din Curacao, o debutantă la turneul final, cu 7-1.

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Brazilia a revenit pe prima poziție, cu 241 de reușite, după 3-0 cu Haiti, însă Germania a reușit să egaleze recordul după victoria obținută contra Coastei de Fildeș, 2-1, care i-a asigurat și primul loc în grupa E de la turneul final. Podiumul este completat de Argentina, formație care se află la mare distanță de cele două, cu 155 de reușite, iar în top 5 se mai află Franța, cu 139 de goluri, și Italia, cu 128. Poziția „Squadrei Azzurra” este una surprinzătoare ținând cont că echipa nu a mai jucat la turneul final din 2014, însă e puțin probabil ca italienii să fie depășiți, deoarece principalele urmăritoare, Spania și Anglia, au câte 108 reușite.

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Chiar și în contextul în care numărul de meciuri a crescut la acest turneu final, echipele care se califică până în semifinale urmând a disputa opt jocuri, un record care pare dificil de atins este cel pentru cele mai multe goluri înscrise de o echipă la un turneu final. În 1954, Ungaria reușea să marcheze de 27 de ori în doar 5 jocuri.

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Legendara formație condusă din teren de Ferenc Puskas a înscris 17 goluri în cele două meciuri din faza grupelor, 9-0 cu Coreea de Sud și 8-3 cu Germania de Vest, iar apoi a învins Brazilia în sferturi și deținătoarea trofeului, Uruguay, în semifinale, cu același scor, 4-2. Maghiarii nu au reușit să pună mâna pe trofeu însă, deoarece au cedat cu 2-3 în finala contra Germaniei de Vest.

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