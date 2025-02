Lupta la titlu în SuperLiga, descrisă de Sorin Cârțu într-un singur cuvânt! „De ce n-aș spera?”. Prinde Rapid play-off-ul?

Lupta la titlu se anunță una destul de strânsă în sezonul 2024-2025 din SuperLiga. După succesul cu U Cluj, Sorin Cârțu a vorbit despre ultimele etape din sezonul regular și numărul de puncte pe care l-ar putea acumula Universitatea Craiova.

Sorin Cârțu, despre lupta la titlu în SuperLiga! Ce spune de Rapid

j pe stadionul „Ion Oblemenco”. Succesul „juveților” i-a dat aripi lui Sorin Cârțu, care speră la victorii pe bandă rulantă în următoarele etape din sezonul regular.

Sorin Cârțu a vorbit despre titlu și șansele celor de la Rapid București la calificarea în play-off. Președintele Universității Craiova îi vede pe giuleșteni în primele șase echipe ale campionatului în sezonul actual.

„Lupta la titlu va fi intensă, dar rămâne să vedem și cum se va termina sezonul regular. Și locul șase are speranțe la podium în acest moment. Intră în play-off cu un anumit entuziasm și o anumită responsabilitate diferită față de cea din sezonul regular.

(n.r. – Crezi că Rapid va fi în play-off?) Da, da. (n.r. – Te gândești la titlu?) Vă vedem cum terminăm sezonul regular, am trecut de hopul ăsta… Tot ce vorbesc este plauzibil, de ce n-aș spera să luăm trei puncte cu Slobozia, Oțelul și Farul pe teren propriu.

De ce n-aș spera la un maxim de puncte sau încă 10 puncte”, a declarat Sorin Cârțu la FANATIK SUPERLIGA, show live pe site-ul FANATIK.RO, de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Sorin Cârțu i-a răspuns lui Chipciu: „Ai dat-o în porumbi”

la FANATIK SUPERLIGA. Fotbalistul de la U Cluj l-a acuzat pe președintele Universității Craiova că a consumat alcool la ora meciului.

„Aici chiar a luat-o razna Chipciu, pentru că treaba cu bețivul și băutura e aiurea. O să-i spun civilizatului Chipciu că ‘Ai greșit-o rău cu mine’, gândește-te că eu vreo 16 ani nu pus nicio picătură de alcool în gură, atunci când am avut hepatită C.

Singura dată când pot să beau e atunci când sunt în avion, pentru că mi-e frică. Atunci beau un whisky mic de calitate, atât! În rest nu veni tu cu mine să amplifici o situație, pentru ca declarația ta să pară mai agresivă! Ai dat-o în porumbi pe asta!

Am văzut declarația lui Chipciu, dar nu vreau să o dau în polemici nici eu el, nici cu Nistor. Am văzut că Nistor se făcea că nu știe despre cine e vorba, îi spun eu că nu sunt ‘Domnul ăla, sunt domnul Cârțu care te-a adus la Universitatea Craiova, am fost printre cei care te-au susținut”, spune președintele.

Sorin Cartu, SOCAT de play-off-ul NEMAIINTALNIT in Superliga! „Toate cele 6 echipe lupta la titlu!”