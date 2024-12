Lupta la titlu s-a încins după Farul – FCSB 1-1! „Rapid e la 4 puncte de play-off și la 3 puncte de baraj!”

Farul – FCSB s-a încheiat, scor 1-1, în etapa a 20-a din SuperLiga. , din pasa lui Marius Ştefănescu, în timp ce Farul a egalat cu 12 minute înainte de final prin Dican.

Lupta la titlu s-a încins după Farul – FCSB 1-1!

U Cluj este lider solitar în SuperLiga, cu 36 de puncte, urmată de Dinamo cu 35 de puncte. FCSB este pe locul 3 cu 34 de puncte. Vivi Răchită a tras concluziile la FANATIK SUPERLIGA:

ADVERTISEMENT

“I-am resuscitat pe U Cluj, noi şi CFR Cluj. Ne place ce se întâmplă. Dinamo este pe locul 2, să nu mai fie tot timpul echipele pe care le ştiam. A venit Dinamo din spate, a venit U Cluj, care nu era cotată ca favorită la play-off.

Uite la Hermannstadt, are patru victorii la rând. Măldărăşanu era acasă, la Ploieşti. Slobozia este bine acolo, Rednic a scos un punct şi Farul dacă bătea azi mergea la egalitate cu Rapid. Giuleştenii sunt la 4 puncte de play-off și la 3 puncte de baraj!”, a spus Răchită.

ADVERTISEMENT

Gigi Becali: “Am vrut să-i scot pe el și Bîrligea în minutul 20”

după remiza FCSB-ului în confruntarea cu Farul Constanţa. Patronul roş-albaştrilor i-a făcut praf pe jucătorii săi, fiind supărat pe atitudinea pe care au avut-o:

„Sunt foarte dezamăgit. Nu am… Sunt foarte supărat. Mi-e că spun lucruri de care o să îmi pare rău. Atacantul anului, nu îi mai arde de fotbal. Bîrligea, la mișto, Tănase a dat călcâie.

ADVERTISEMENT

Ăștia nu m-au ascultat, l-au pus pe Radunovic să bată penalty! Eu de 6 luni am zis să nu mai bată penalty. Că e bun, că e stăpân pe sine. Că e mare curajos. Am zis de acum 6 luni, în viața lui să nu mai bată.

Sunt oamenii calificați în Europa, nu mai contează acum ce zice Becali. Bîrligea, la cum a jucat, nu face nici 100.000 de euro, ce 15 milioane. Și Tănase a jucat la mișto.

ADVERTISEMENT

Pe Tănase am vrut să-l scot în minutul 20. Bă, prietenia e prietenie, fotbalul e fotbalul. Nu jucăm la mișto aici. Am vrut să-i scot pe el și Bîrligea în minutul 20. La pauză am zis să joace Miculescu atacant și Baeten în dreapta, nu au ținut cont”, a spus Gigi Becali la .