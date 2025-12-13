Sport

Lupta neștiută a lui David Popovici! Dezvăluirile făcute în premieră de campionul olimpic: „Corpul cerea mai multă răbdare”

Mustrarea lui David Popovici legat de activitatea competițională. Celebrul înotător român, de 21 de ani, explică că ar fi vrut să facă totul complet diferit.
Alexa Serdan
13.12.2025 | 12:30
Lupta nestiuta a lui David Popovici Dezvaluirile facute in premiera de campionul olimpic Corpul cerea mai multa rabdare
Cel mai mare regret al lui David Popovici. Sursa foto: Instagram.com
După ce a dezvăluit că este supărat că nu și-a primit banii pentru medaliile câștigate, David Popovici vine cu o nouă mărturie. Iată ce regret are, de fapt, campionul olimpic. Sportivul recunoaște că și-ar fi dorit să nu se întâmple asta.

Cel mai mare regret al lui David Popovici

David Popovici a făcut o serie de declarații importante de-a lungul timpului. Campionul olimpic are un palmares important în sportul pe care îl practică încă de la vârsta de 4 ani. Se antrenează din greu pentru a fi un nume în domeniu.

La scurtă vreme după ce a anunțat că nu a primit banii din partea Agenției Naționale pentru Sport (ANS) vine cu o nouă dezvăluire. A scos la iveală o decizie care are legătură cu activitatea competițională și antrenamentele sale.

Privind în urmă a descoperit regretul pe care îl are în minte. Cea mai mare părere de rău face trimitere la performanțele sale. De asemenea, face referire la faptul că nu a ținut cont de semnele pe care organismul i le-a arătat. A ignorat oboseala.

„Nu aș spune regret pentru că toate deciziile și momentele m-au adus aici”, a spus David Popovici, într-un interviu pentru revista iAM Sport. Campionul olimpic recunoaște că a învățat mai greu anumite lucruri.

„Dar dacă ar fi să aleg ceva, mi-aș fi dorit să învăț mai repede unele lecții, poate să fi acceptat oboseala, să fi fost mai blând cu mine în zilele în care corpul cerea mai multă răbdare”, a completat sportivul, pentru aceeași sursă.

David Popovici: ”Sportul este cel mai bun ambasador al țării”

David Popovici se numără printre tinerii care promovează mișcarea. Înotătorul român s-a alăturat de-a lungul timpului multor cauze. Astfel, de fiecare dată a subliniat că sportul trebuie să fie o prioritate pentru politicienii români.

În altă ordine de idei, ANS a confirmat faptul că, de fapt, campionul olimpic, nu și-a primit banii meritați. Nu este singurul în această situație, ci sunt mulți sportivi care se confruntă cu această problemă.

„Nu știu exact ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus și o să spun că sportul este cel mai bun ambasador al țării. De aceea cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate națională.

Dacă ar fi o prioritate și s-ar pune mai mult accent pe sport, toți am avea de câștigat, am avea o societate mult mai educată din punctul ăsta de vedere. Da, nu e o realitate prea frumoasă. Sportul în sine este foarte dificil.

Dacă nu ești recompensat pe măsura muncii pe care o depui e foarte, foarte greu. Dacă vrei să continui în sport mulți ani trebuie să îți câștigi și pâinea, nu ai ce face”, a declarat David Popovici, conform digisport.ro.

