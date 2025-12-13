Lupta neștiută a lui David Popovici! Dezvăluirile făcute în premieră de campionul olimpic: „Corpul cerea mai multă răbdare”

ADVERTISEMENT

După ce a dezvăluit că este supărat că nu și-a primit banii pentru medaliile câștigate, David Popovici vine cu o nouă mărturie. Iată ce regret are, de fapt, campionul olimpic. Sportivul recunoaște că și-ar fi dorit să nu se întâmple asta.

Cel mai mare regret al lui David Popovici

David Popovici a făcut o serie de declarații importante de-a lungul timpului. Campionul olimpic are un palmares important în sportul pe care îl practică încă de la vârsta de 4 ani. Se antrenează din greu pentru a fi un nume în domeniu.

La scurtă vreme după ce a anunțat că vine cu o nouă dezvăluire. A scos la iveală o decizie care are legătură cu activitatea competițională și antrenamentele sale.

Privind în urmă a descoperit regretul pe care îl are în minte. Cea mai mare părere de rău face trimitere la performanțele sale. De asemenea, face referire la faptul că nu a ținut cont de semnele pe care organismul i le-a arătat. A ignorat oboseala.

„Nu aș spune regret pentru că toate deciziile și momentele m-au adus aici”, a spus David Popovici, într-un interviu pentru revista . Campionul olimpic recunoaște că a învățat mai greu anumite lucruri.

„Dar dacă ar fi să aleg ceva, mi-aș fi dorit să învăț mai repede unele lecții, poate să fi acceptat oboseala, să fi fost mai blând cu mine în zilele în care corpul cerea mai multă răbdare”, a completat sportivul, pentru aceeași sursă.

David Popovici: ”Sportul este cel mai bun ambasador al țării”

David Popovici se numără printre tinerii care promovează mișcarea. Înotătorul român s-a alăturat de-a lungul timpului multor cauze. Astfel, de fiecare dată a subliniat că sportul trebuie să fie o prioritate pentru politicienii români.

În altă ordine de idei, . Nu este singurul în această situație, ci sunt mulți sportivi care se confruntă cu această problemă.

„Nu știu exact ce sfat să le dau eu politicienilor, însă mereu am spus și o să spun că sportul este cel mai bun ambasador al țării. De aceea cred cu tărie că ar trebui să fie o prioritate națională.

Dacă ar fi o prioritate și s-ar pune mai mult accent pe sport, toți am avea de câștigat, am avea o societate mult mai educată din punctul ăsta de vedere. Da, nu e o realitate prea frumoasă. Sportul în sine este foarte dificil.

Dacă nu ești recompensat pe măsura muncii pe care o depui e foarte, foarte greu. Dacă vrei să continui în sport mulți ani trebuie să îți câștigi și pâinea, nu ai ce face”, a declarat David Popovici, conform .