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Luptă pe viață și pe moarte pentru titlul de golgheter al CM 2026! Ce șanse au Messi, Mbappe, Kane și Haaland să câștige Gheata de Aur

Lionel Messi, din nou pe primul loc în clasamentul golgheterilor de la CM 2026. Ce șanse are starul argentinian să câștige Gheata de Aur a turneului final
Gabriel-Alexandru Ioniță
08.07.2026 | 05:54
Lupta pe viata si pe moarte pentru titlul de golgheter al CM 2026 Ce sanse au Messi Mbappe Kane si Haaland sa castige Gheata de Aur
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Lionel Messi a preluat din nou șefia în clasamentul golgheterilor de la CM 2026. Foto: Profimedia
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Lionel Messi (39 de ani) a reușit să înscrie și în meciul Argentina – Egipt 3-2 din optimile de finală de la Campionatul Mondial din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, după ce anterior ratase un penalty. Astfel, starul de la Inter Miami a reușit să se desprindă din nou de Kylian Mbappe în topul all-time al marcatorilor de la Mondiale, ajungând acum la 21 de reușite, francezul rămânând pentru moment la cota 19.

Lionel Messi, din nou pe primul loc în clasamentul golgheterilor de la CM 2026

De asemenea, Messi s-a distanțat și în ceea ce privește cursa pentru Gheata de Aur a turneului final nord-american. El are acum opt goluri marcate în 410 minute jucate, reușind în acest timp să furnizeze și o pasă decisivă, chiar contra Egiptului, la golul lui Cristian Romero din minutul 79. Kylian Mbappe (27 de ani) și Erling Haaland (25 de ani) au rămas fiecare cu câte șapte goluri înscrise la acest turneu final.

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Francezul a bifat în total până acum 441 de minute pe teren și a dat și două assist-uri. Norvegianul nu are vreo pasă decisivă până acum, dar a și jucat mai puțin decât competitorii săi până în acest punct al Mondialului, respectiv 360 de minute, întrucât nu a intrat deloc pe teren în meciul cu Franța din ultima etapă a fazei grupelor.

În spatele lui Messi, Mbappe și Haaland, în clasamentul golgheterilor de la Campionatul Mondial se află în prezent Harry Kane (32 de ani). Englezul are în acest moment șase goluri marcate și o pasă decisivă în 444 de minute jucate. În acest moment, toți acești fotbaliști sunt calificați alături de naționalele lor în faza sferturilor de finală.

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Cum arată acum șansele la câștigarea Ghetei de Aur

În baza acestor date furnizate anterior, statisticienii de la Football Meets Data au analizat această cursă pentru titlul de golgheter al Campionatului Mondial și au ajuns la concluzia că Lionel Messi este în prezent marele favorit, cu șanse de 50%. Kylian Mbappe se află pe locul 2, cu 33%, în vreme ce Erling Haaland și Harry Kane au fiecare șanse de câte 8 procente să câștige Gheata de Aur de la turneul final din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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