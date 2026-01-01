Lupta pentru alegerile FRH se ascute din prima zi a anului! Alexandru Dedu şi-a anunţat candidatura şi va lupta împotriva lui Constantin Din

ADVERTISEMENT

În luna aprilie a anului 2026 se vor organiza alegeri pentru preşedinţia FRH. Constantin Din a anunţat într-un interviu pentru FANATIK că va candida pentru al doilea mandat, dar va avea concurenţă puternică.

Alexandru Dedu şi-a anunţat candidatura la alegerile FRH

, şi-a anunţat candidatura la alegerile din luna aprilie printr-o postare pe reţelele de socializare, spunând că are ca scop să arate realitatea handbalului:

„Se apropie “alegerile” la FRH. În ultimele luni m-am gândit foarte serios dacă o nouă candidatură la funcția de Președinte, este o alegere corectă pentru mine. Am împărțit foaia pe jumătate si am pus plusurile si minusurile.

Printre foarte multe motive pro/contra sunt: familia, familia, familia, datoria, cariera, proiectul SCM Timișoara, vârsta, experiența, puterea, relațiile interumane şi de loc pe ultima poziție dragostea pentru sport şi în special pentru Handbal, viața mea.

De ce scriu toate astea acum, pe 1 Ianuarie? Fiindcă am promis multor oameni că nu mai amân decizia. Ca atare, DA, o să candidez. Scopul principal nu este sa câștig alegerile. Doresc să vin în faţa Dumneavoastră şi să vă spun cum vad REALITATEA Handbalului.

Cred că sunt cel mai în măsură în momentul ăsta să fac o analiză reală. De ce această aparentă lipsă de modestie? Datorită CV-ului sportiv, datorită multor ani petrecuţi în Administrația Sportivă la nivel de top (Președinte LPH, Președinte FRH, Vicepreședinte COSR, Vicepreședinte FRHG, Membru al ComEx al COSR pentru sporturile de iarnă), datorită faptului că nu am “tușit” să mă “întorc în iarbă” şi să muncesc alături de voi, la nivel de Club, unde am trăit si trăiesc toate problemele cotidiene cu care va confruntați. Rezultatele profesionale, familia, atitudinea şi comportamentul cred că mă îndreptățesc să fac afirmația de mai sus”, a anunţat Dedu.

E dispus să se retragă în favoarea unor nume mari din handbalul românesc!

Alexandru Dedu a declarat că este dispus să îşi retragă candidatura în favoarea unor nume mari din handbalul românesc precum Cristina Vărzaru, Mica Brădeanu, Mihai Popescu sau Iulian Stamate:

„Cunoscând realitatea din interiorul FRH si având deja o experiență în sensul ăsta, știu câtă muncă şi mai ales cât de greu o să fie pentru a se reintra pe un făgaș normal. Din cauza asta, daca vreun fost Internaţional Român cu experiență reală dobândită în Campionate Profesioniste puternice va candida, EU VOI FACE UN PAS ÎN SPATE şi îl voi susține.

Condițiile mele sunt: să fie mai tânăr, sau cât se poate de tânăr, să fi fost jucător al Echipei Naționale, să fi avut șansa să cunoască din interior un Campionat puternic şi mentalitatea specifică, să avem idei apropiate în legătură cu implementarea unei strategii la nivel de ţară.

Ar ajuta enorm să aibă si experiența administrativă şi/sau academică. Mă gândesc cu drag la Cristina Vărzaru, Mica Brădeanu, Mihai Popescu sau Iulian Stamate. Sunt convins că sunt şi alții, dar, pe cei enumerați îi cunosc şi îi stimez.

Celor care pun la îndoială cuvintele de mai sus, le aduc aminte că mi-am dat DEMISIA DE ONOARE (exisă chiar în lumea noastră o posibilă comparație) din Funcția de Vicepreședinte COSR, funcție ocupată în urma unui vot NOMINAL, în momentul în care nu am mai fost Președinte FRH.

Știu ca este inflație de candidați la funcția enumerata mai sus. Rugămintea mea este sa nu mai “fugiți la prima fentă”, să vedeți prima oară ce a făcut omul în viața lui reală, nu ce promite că o să facă. Mulțumesc!”, a fost mesajul lui Alexandru Dedu.

Constantin Din candidează pentru al doilea mandat: „Sper că voi duce la bun sfârşit toate proiectele”

Constantin Din a anunţat într-un interviu acordat pentru FANATIK pentru a-şi putea duce la bun sfârşit proiectele pe care le are în desfăşurare:

„Eu mi-aş dori foarte tare ca toată lumea să îşi dorească binele handbalului românesc. Nu să îl dăm jos pe unul, să îl ridicăm pe altul… Astea vin de la sine. Trebuie să ne concentrăm pe handbalul românesc. Că va fi Din sau altul, asta ar trebui să fie prioritatea.

Eu voi continua, voi candida şi sper că voi putea duce la bun sfârşit toate proiectele pe care le avem în desfăşurare. Avem două Campionate Europene de desfăşurat, sperăm să organizăm şi un Mondial în viitor. Sunt evenimente de anvergură pe care România le merită”, a spus preşedintele FRH.