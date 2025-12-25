Luptă pentru avere în familia nepoatei lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv. Ce bunuri a moștenit Patricia Potra

ADVERTISEMENT

Mercenarul Horaţiu Potra a fost adus din Dubai pe 20 noiembrie, alături de fiul și nepotul său. El a fost arestat preventiv pe 21 noiembrie, pentru tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale, nerespectarea regimului armelor şi muniţiilor şi nerespectarea regimului materiilor explozive. Potra a fost trimis în judecată, alături de Călin Georgescu şi alţi 20 de inculpaţi, acuzaţi că ar fi comis infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Familia Patriciei Potra a moștenit un teren și o casă

În prim-plan a mai apărut un membru al familiei, Patricia Potra, nepoata lui Horațiu Potra, care a fost arestată preventiv pe 17 decembrie, după ce ar fi înșelat zeci de persoane cărora le promitea consultanță pentru obținerea de fonduri europene. Mai mulți fermieri și antreprenori au declarat procurorilor că achitau avansuri de mii de euro și că li se garanta că documentația se rezolvă cu bine, dar, după plata sumelor, nu mai reușeau să intre în contact cu Patricia Potra, iar proiectele nu erau depuse. Cercetările o vizează și pe mama Patriciei Potra, Elena Potra, fostă angajată APIA. Numele Patriciei Potra și al Elenei Potra figurează ca pârâți, alături de o altă rudă, într-un dosar înregistrat pe 26 februarie 2019 la Judecătoria Huedin, al cărui obiect este „partaj judiciar”, în timp ce reclamant figurează un unchi al Patriciei Potra, P.R., conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

ADVERTISEMENT

În dosar se arată că în masa succesorală rămasă după defuncta decedată la data de 15.07.2006, este cuprins imobilul situat administrativ în sat Alunișu, reprezentând teren intravilan în suprafață de 3000 mp , ce cuprinde suprafața de 2620 mp identificat drept tarla 15 parcela 6 și suprafața de 380 mp, identificat drept tarla 15 parcela 7, dobândite de defunctă în proprietate conform titlului de proprietate din iunie 1999 precum și construcția casă de locuit edificată pe terenul de 380 mp, vocație succesorală având soțul supraviețuitor, pentru o cotă de ¼ parte din masa succesorală și fiii defunctei.

Din dispozitivul aceleiași sentințe mai rezultă că pe defunctul decedat la data de 22.10.2012, cota de ¼ de proprietate asupra bunurilor mai sus amintite, l-au moștenit fiul și nepoata fiului predecedat, în cote egale. S-a constatat de asemenea prrin sentința amintită că pe terenul în suprafață de 380 mp situat în Alunișu reclamantul a edificat un atelier de tâmplărie, o bucătărie de vară și un garaj, fiind respinsă solicitarea de constatare a edificării unei magazii. Din copia certificatului de moștenitor din 19.03.2012 emis de Biroul Notarilor Publici Asociați rezultă că moștenitoarele celui decedat la 1.11.2011, sunt soția supraviețuitoare Potra Elena, pentru o cotă de ¼ parte și fiica Potra Patricia Lorena pentru o cotă de ¾ parte din masa succesorală.

ADVERTISEMENT

Din copiile înscrisurilor de la dosar mai rezultă că titlul de proprietate din 1.06.1999 emis privitor la suprafața totală de 1ha 300 mp teren pe raza satului Alunișu, a fost emis de Comisia județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenului și la rubrica terenuri intravilane cuprinde suprafețele de 2620 mp tarla 15 parcela 6 fânețe dar și suprafața de 380 mp tarla 15 parcela 7 curți-construcții. Din adresa primarului comunei Sâncraiu rezultă că acest titlu nu a suferit modificări, nu a fost rectificat sau anulat total sau parțial și se află în circuitul civil.

ADVERTISEMENT

Reclamantul a dorit să își mărească cota de moștenire

Din certificatul de moștenitor din 19 martie 2012 rezultă că moștenitorii lui sunt soția supraviețuitoare Potra Elena, pentru o cotă de ¼ și fiica defunctului, Potra Patricia Lorena pentru o cotă de ¾. Așadar, în ceea ce privește cota defunctului de ¼ din masa succesorală rămasă după mama sa , pârâta Potra Elena are o cotă de 1/16 în vreme ce pârâta Potra Patricia Lorena are o cotă de 3/16. În dosar se arată că Patricia Potra mai deține o cotă de 2/16 din masa dedusă partajului în prezenta cauză, în raport cu vocația succesorală constatată prin sentință, în raport cu bunicul său. Așadar Potra Patricia Lorena are în total o cotă de 15/16 din masa partajabilă, iar mama sa, Potra Elena 1/16, în total cele două cumulând 6/16, adică 3/8 din masa partajabilă dedusă judecății.

Instanța a menționat că susținerile reclamantului privind contribuția sa la realizarea casei părintești, care l-ar îndreptăți la o situație diferită sub aspectul cotei cuvenite la partaj față de cea a celorlalți comoștenitori, au rămas la nivel de alegație, nefiind dovedite. S-a arătat că reclamantul nu a reușit să probeze concret renovările pe care susține că le-a adus sau valoarea acestora, după cum nici nu a probat munca sa în calitate de instalator asupra imobilului din Alunișu nu poate fi primită nici o susținere privind o eventuală coproprietate a reclamantului cu părinții săi asupra casei părintești, câtă vreme există o sentință definitivă și opozabilă cu autoritate de lucru judecat acestuia care include casa de locuit în masa succesorală a mamei sale.

ADVERTISEMENT

Totodată, instanța a apreciat că nu se pot acorda în exclusivitate reclamantului părți din bunurile supuse partajării, singura variantă de partajare viabilă a terenurilor rezultând din coroborarea cotelor de proprietate ale părților cu informațiile stabilite de experți în cadrul celor două expertize efectuate în cauză. Instanța are în vedere în special coroborarea expertizei în construcții cu varianta I etapa a II-a a expertizei topografice, ceea ce implică păstrarea în indiviziune a unei porțiuni de teren de 611 mp din totalul suprafeței reale de 2947 mp rezultată conform măsurătorilor expertului ca fiind supusă partajării, atribuirea către reclamant a suprafețelor de 360 mp și 516 mp teren evidențiate de expertul topograf în cadrul variantei I, etapa a II-a din cadrul expertizei efectuate și atribuirea în indiviziune a unei suprafețe de teren de 1460 mp pârâților, conform cotelor lor de proprietate.

Au existat și bunuri care nu s-au putut partaja

Din raportul de expertiză topografică rezultă că cea mai judicioasă modalitate de partajare este cea rezultând din coroborarea expertizei în construcții civile efectuate de expert, cu răspuns la obiecțiuni cu varianta I propusă de expertul topograf, privitor la o suprafață de teren 611 mp compusă din 377 mp categoria curți-construcții, 84 mp fânațe și 150 mp fânațe. Privitor la aceste suprafețe de teren se va respinge acțiunea de partaj, întrucât atât reclamantul cât și pârâții vor rămâne în indiviziune.

Instanța a specificat să se va menține coproprietatea părților, în cotele de proprietate pe care le dețin, asupra suprafeței de teren de 611 mp identificată de expertul topograf cu număr topo 154/2/1 din suprafața mai mare de 2947 mp. Cotele părților asupra întregii mase partajabile și implicit asupra bunurilor ce nu se pot partaja din perspectiva expertizelor efectuate în cauză sunt următoarele: 4/16 pentru pârâtul L.V., 1/16 pentru pârâta Potra Elena, 5/16 pentru pârâta Potra Patricia și 6/16 pentru reclamantul P.R, se arată în dosarul consultat de FANATIK.

Pe 11 mai 2023, Judecătoria Huedin a atribuit în proprietatea pârâtelor Potra Patricia Lorena, în cotă de 3/4 și Potra Elena, în cotă de 1, ca bun comun, imobilul din satul Alunișu, compus din o cameră cu suprafață utilă de 16, 40 mp cu cotă de proprietate indiviză comună de 21/100 parte. S-a atribuit pârâtului LV în proprietate, ca bun propriu, casa familială din sat Alunișu compusă dintr-o cameră și cămară de alimente, cu suprafața utilă de 30,28 mp, cu cota de proprietate indiviză comună de 39/100 parte și separat, în curte, anexe gospodărești compuse din cămară, sin de fân și colniță de oi în suprafață de 38,07 mp. De asemenea, s-a atribuit în coproprietate pârâtelor Potra Patricia Lorena, în cotă de 9/20 (45%) și Potra Elena, în cotă de 3/20 (15%), precum și pârâtului LV în cotă de 8/20 (40%) parte ca bun comun, terenul intravilan situat în sat Alunișu, categoria de folosință fânețe, în suprafață de 1460 mp.