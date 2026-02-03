Sport

Lupta pentru play-off l-a dat peste cap pe Alex Chipciu: „Faci un milion de calcule"

Alex Chipciu, reacție sinceră despre lupta pentru play-off-ul din SuperLiga: „Nici nu știi ce rezultat să aștepți din altă parte"
Gabriel-Alexandru Ioniță
03.02.2026 | 20:38
Lupta pentru playoff la dat peste cap pe Alex Chipciu Faci un milion de calcule
Alex Chipciu, jucătorul celor de la U Cluj. Foto: Sport Pictures
Alex Chipciu a recunoscut că este puțin depășit în acest punct al sezonului de calculele pentru accederea în play-off-ul din SuperLiga. U Cluj a învins FC Argeș pe teren propriu cu scorul de 3-1 în cadrul etapei cu numărul 25 din stagiunea regulată.

Alex Chipciu, reacție spumoasă despre lupta la play-off-ul din SuperLiga, după U Cluj – FC Argeș 3-1

Fotbalistul „șepcilor roșii” a apreciat că în prezent calculele pentru atingerea acestui deziderat sunt atât de complicate încât cea mai bună abordare ar rămâne tot să continue să fie concentrat doar pe ce are el de făcut pe teren alături de coechipierii săi pentru ca echipa să obțină cât mai multe puncte până la finalul sezonului regulat.

„Nici nu știi ce rezultat să aștepți din altă parte, faci un milion de calcule, cel mai bine e să te concentrezi pe ce ai de făcut și să faci cât mai multe puncte. Dacă m-aș gândi la cum am debutat anul ăsta, aveam speranțe de play-off, dar faptul că celelalte echipe făceau atât de multe puncte. Apoi când au căzut FCSB și CFR mă așteptam la o luptă și mai grea. Dar a venit seria asta și sperăm în continuare.

Și ele joacă între ele. Sperăm să se încurce și să avem de câștigat la final. Nu știu dacă acum 45 de puncte sunt de ajuns. Cu toate contracandidatele avem avantaj, cu UTA, cu FC Argeș acum. Te gândești, faci combinații, aștepți.

Cred că și calculele astea sunt făcute în ideea în care toate rezultatele ar fi perfecte, deci șansele ar fi cam mici așa la prima vedere. Nu am făcut calcule până acum deloc, mă interesează să fim o echipă grea de jucat și să adunăm puncte. Dacă vom aduna puncte, o să ne gândim și la asta”, a declarat Alex Chipciu la finalul meciului U Cluj – FC Argeș 3-1. 

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
