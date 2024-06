Lupta pentru primăria stațiunilor 2 Mai și Vama Veche. Candidații opoziției spun că oamenilor le e frică să-l critice pe actualul primar

Fără îndoială, favorit la câștigarea alegerilor este actualul primar social-democrat, Daniel Gheorghe Georgescu, cel care în 2020 a fost ales cu aproape 80% din voturile exprimate. Față de acum patru ani, primarul PSD are doar trei contracandidați, iar, spre deosebire de alte localități, doi dintre aceștia sunt chiar din partea opoziției.

Daniel Georgescu, în luptă pentru al treilea mandat

Daniel Georgescu este primarul comunei Limanu din anul 2016, atunci când a fost ales pe listele PSD. Înainte de asta, timp de un mandat, a fost consilier local. De profesie economist, tatăl său a fost consilier local în Limanu timp de mai multe mandate. Pentru turiștii care vin vara în 2 Mai și Vama Veche, Daniel Georgescu poate fi asociat cu restaurantul „La Frontieră”, al cărui patron este.

ADVERTISEMENT

FANATIK a scris în trecut despre după ce acesta și-a început mandatul de consilier local. În anul 2022, doar acest restaurant i-a adus 220.000 lei. Afacerile au mers bine și în 2023, an în care, potrivit declarației de avere depuse acum în aprilie, înainte de alegeri, aceeași firmă i-a adus 250.000 lei, bani din „dividente”. Închirierea unor spații comerciale i-a mai adus peste 150.000 lei, la care se adaugă și salariul de primar, 124.000 lei. Soția sa este și ea bugetară, angajată la Autoritatea Vamală.

Tot potrivit ultimei declarații de avere depuse înainte de alegerile din 9 iunie, în acest ultim mandat în fruntea comunei Limanu, Daniel Georgescu a cumpărat în anul 2021 trei terenuri intravilane în stațiunea 2 Mai, cu o suprafață totală de circa 10.000 mp.

ADVERTISEMENT

„E firesc să candidez pentru încă un mandat, din partea PSD, la Limanu. Am proiectele mele, am proiectele echipei din care fac parte și consider că, în acest moment, e mai bine să le continui alături de echipa mea. Nu știu dacă am contracandidat, probabil da. Am emoții, e o competiție electorală, e normal să fie așa. Vom vedea ce consideră locuitorii, despre cum am muncit în ultimii patru ani”, declara Daniel Georgescu într-un , unde enumera proiectele realizate în acest mandat, majoritatea în curs de finalizare.

„La baza sportivă din 2 Mai, am finalizat nocturna, se va finaliza și împrejmuirea și terenul de joc. Se lucrează și la căminul cultural, care este finalizat în procent de 90%. Urmează în mai licitația pentru creșa din Limanu. Și în mai – iunie vom începe și patru proiecte de asfaltare”, a mai spus primarul din Limanu care, din nou, a precizat că din septembrie vor începe și lucrări la rețeaua de canalizare și de asfaltare în localitatea 2 Mai.

ADVERTISEMENT

Nu toate lucrurile au mers ușor în acești ani la Primăria Limanu. În luna august a anului trecut, procurorii DNA au ajuns la sediul primăriei de unde au ridicat mai multe documente, potrivit presei locale într-un dosar ce a vizat firma de salvamari și mai multe societăți implicate în organizarea unui festival rock în 2022. Primarul a precizat că dosarul era in rem, că nu erau vizate persoane anume, cu atât mai puțin el și viceprimarul, așa cum relatase inițial presa locală.

La fel, , cât a durat construcția unei noi grădinițe, copiii au făcut naveta la Mangalia, unde autoritățile din Limanu au închiriat o sală de la o asociație religioasă condusă chiar de directoarea școlii. Aproape 100.000 lei au intrat în conturile aceste asociații în urma a opt contracte atribuite direct.

ADVERTISEMENT

Candidatul PNL, fostul șef de post din Limanu

Candidatul PNL la Primăria Limanu este Vătășelu Ion, fost polițist în Limanu începând cu anul 1988. pensionat în anul 2016 din funcția de șef de post. Potrivit declarației de avere depuse în aprilie 2024, acesta deține o casă de locuit de 352 mp, construită chiar după ce a ieșit la pensie. El deține și trei terenuri, 2 hectare de teren agricol în Limanu, un teren intravilan de 4.000 mp în Vama Veche și unul de 1.300 mp în 2 Mai, ambele cumpărate în 1994.

Tot după ieșirea la pensie Vătășelu și-a deschis propria afacere, o firmă de curățătorie de haine, Cristal-Melissa Srl, însă în cei șapte ani de activitate afacerile nu au mers strălucit, firma acumulând datorii de 124.000 lei. Anul trecut, la o cifră de afaceri declarată de 100 lei, firma a înregistrat pierderi de 36.000 lei. În luna martie a anului trecut firma și-a suspendat temporar activitatea.

În ceea ce privește campania electorală a candidatului PNL, , lipsa de transparență dar și pentru faptul că a triplat numărul angajaților din primărie.

„Principala nemulțumire întâlnită la majoritatea persoanelor cu care am discutat este creșterea exagerată a tuturor taxelor și impozitelor locale (creștere exponențială în ultimii 8 ani sub administrația lui Georgescu) … O altă problemă invocată de locuitorii comunei este lipsa de transparență și solicitudine din partea actualului primar și a personalului angajat în Primăria Limanu față de problemele fiecăruia, probleme care nu se pot rezolva decât cu intervenții directe sau prin interpuși în grupul restrâns de susținători ai primarului.

Asta în condițiile în care aparatul administrativ din primărie aproape s-a triplat în perioada 2016-2024, fiind angajate (cu câteva excepții de adevărați profesioniști) persoane fără calificare, care ulterior, pentru justificarea salariilor încasate , au fost trimise la studii sau calificări pe banii contribuabililor, din bugetul primăriei, în detrimentul tinerilor cu studii din comună care ar fi putut ocupa respectivele funcții pe bază de competențe, nu pe bază de relații de rudenie, cumetrii politice sau inginerii financiare”, a subliniat acesta, într-un mesaj de campanie.

De altfel, unul dintre mesajele sale constante vizează rețeaua de interese strânse în jurul primarului PSD.

„Spuneți NU intereselor financiare ale unui grup restrâns de așa ziși antreprenori locali care au făcut din zona Limanu, Vama Veche, 2 Mai și Hagieni o feudă personală”, a fost mesajul său de la începutul lunii aprilie, atunci când și-a anunțat candidatura. De cealaltă parte, o parte a presei locale l-a ironizat când, de Paște, și-a schimbat poza de profit la Facebook cu cea a lui Iisus Hristos.

Candidata AUR la Primăria Limanu

Candidata AUR la Primăria Limanu este Maria Zaharia, cea care între 2008 și 2016 a fost aleasă în funcția de consilier local din partea Partidului Ecologist Român. A candidat apoi și în 2016 și 2020, însă fără succes. De la Partidul Ecologist (în teorie un partid de stânga), aceasta s-a alăturat echipei AUR, motivele invocate fiind valorile susținute de partidul de extremă dreapta. „Am decis să mă alătur partidului AUR, întrucât mi-a plăcut ceea ce au vorbit despre credință, familie, libertate, naționalism și m-au făcut să-mi îndrept atenția către ei”, declara aceasta la mijlocul lunii aprilie, odată cu anunțarea candidaturii din partea AUR.

Potrivit declarației de avere din 2024, Maria Zaharia deține șase terenuri, trei dintre acestea fiind agricole situate în comuna Limanu. Suprafața totală a acestora e de 42.000 mp. Mult mai valoroase sunt cele trei terenuri intravilane, unul de 1.000 mp în 2 Mai, cumpărat în 2018, altul de 30.000 mp, tot în 2 Mai, cumpărat în 2021 și un altul de 2.200 mp în Vama Veche, cumpărat în 2023.

Ca ocupație, la sursa veniturilor de 38.000 euro pentru anul fiscal trecut, candidata AUR a trecut „vânzare bunuri”. Pe pagina de Facebook menționează că a fost angajată la firma de construcții Ambient Construct Srl, firmă care a intrat în faliment prin 2014, cu datorii de aproape 60.000 lei, fiind radiată în 2021. Firma a fost înființată în anul 2008, cu asociat unic și administrator Maria Zaharia. În cei șase ani de activitate, firma a mers doar pe pierdere. Maria Zaharia mai apare asociată într-o altă firmă, K-Mashe Com Srl, un magazin din 2 Mai, însă din anul 2008 cifra de afaceri a acestei firme este zero.

Deși campania electorală este aproape de final, pe pagina de Facebook a organizației AUR Limanu nu există nici măcar o postare legată de alegerile din 9 iunie. Pe pagina personală, sub numele de Cristina Zaharia, candidata AUR nu are nicio postare cu privire la campania ei din comuna Limanu, toate mesajele vizând campania AUR de la europarlamentare (familia tradițională, Covid, valori creștine, etc.). Practic, nu există niciun mesaj critic la adresa administrației primarului Georgescu, teoretic, principala țintă a candidatei AUR.

Candidatul Dreptei Unite, un inginer naval devenit agricultor

În final, cel de-al patrulea candidat la Primăria Limanu, din partea Alianței Dreapta Unită, este Bogdan Vlădescu, specialist în mecanică navală. Acesta a fost angajat civil în cadrul armatei până în anul 2007, iar în prezent este doctorand al Academiei Militare „Ferdinand I” București în inginerie mecanică.

Principalele probleme identificate de către acesta sunt lipsa de transparență a administrației locale, dar și lipsa infrastructurii, acesta precizând că 60% din străzile localității sunt neasfaltate. „Deși, conform legii, ședințele de Consiliu Local sunt publice, nimeni nu știe când se fac, nu există nicio înregistrare a acestor ședințe și, bineînțeles, se publică pe site-ul primăriei foarte târziu.

Tot acest mediu netransparent duce la o relație tensionată între cetățeni, mediul de afaceri și, respectiv, Primăria Limanu, instituția care mărește peste noapte taxe și impozite locale fără o consultare publică”, a declarat acesta într-un interviu. „În localitatea 2 Mai trebuie refăcute toate drumurile de acces către plajă deoarece arată dezastruos, iar accesul auto este un adevărat coșmar”.

Principalul proiect pe care acesta îl promite este construirea unei zone de promenadă pe malul lacului Limanu, care să conțină două pontoane plutitoare pentru activități recreative și de o marină pentru veliere și bărci de agrement.

Potrivit declarației de avere, Bogdan Vlădescu deține opt terenuri în localitățile din Limanu, majoritatea terenuri agricole și doar două intravilane, ambele în Vama Veche. De altfel, singurele venituri ale acestuia sunt cele din activități agricole, 40.000 lei în anul 2023. De altfel, firmele în care acesta este acționar au activitate în domeniul agricol. În anul 2008 a încercat să-și deschidă și un restaurant împreună cu fratele său, însă afacerea nu a rezistat decât un an.

La fel ca și în cazul candidatului PNL, și Bogdan Vlădescu a susținut că mulți dintre locuitorii comunei le-a fost teamă să vorbească deschis despre nemulțumirile pe care le au, aparent de frica actualului primar. „Vreau să le mulțumesc locuitorilor localității 2 Mai, care în această după-amiază au stat de vorbă cu noi și ne-au invitat în casele lor pentru a ne împărtăși problemele cu care se confruntă și ce ar vrea să se schimbe în localitatea în care trăiesc. Am simțit totuși o frică în a-și exprima nemulțumirile în mod fățiș, majoritatea invitându-ne în curte sau vorbind în șoaptă ca nu cumva să ii audă cineva”, a scris acesta pe Facebook la începutul lunii iunie.