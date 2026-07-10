Lupta secolului în UFC! Conor McGregor se întoarce: decizia pe care a luat-o înaintea bătăliei cu Max Holloway

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Conor McGregor (37 de ani) revine în UFC după 5 ani de absență. Irlandezul va lupta împotriva americanului Max Holloway (34 de ani) în cadrul galei UFC 329, programată pe 11 iulie în statul american Nevada. Înainte de mult așteptata revenire în octogon, McGregor a făcut o dezvăluire emoționantă cu privire la familia sa.

Conor McGregor, anunț neașteptat înainte de revenirea în UFC

Conor McGregor a dezvăluit că își va aduce cei 4 copii la lupta cu Max Holloway, prima a sa în UFC după o absență de 5 ani. În iulie 2021, irlandezul și-a rupt piciorul în timpul meciului cu Dustin Poirier de la UFC 264. „Sunt fericit în legătură cu ce s-a întâmplat data trecută. Nu i-am luat cu mine. Eram plecat în cantonament, iar pregătirea a mers foarte bine.

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Având în vedere gravitatea accidentării la picior și atmosfera ostilă de acolo, pur și simplu nu era locul potrivit pentru ei. Mă bucur că am procedat așa. Din fericire, nu au fost de față când mi-am rupt piciorul. Dar de data aceasta voi merge până la capăt. Și ei vor veni.

Iar dorința și scopul meu sunt să-i las să-și vadă tatăl în toată splendoarea sa, sub privirea lui Dumnezeu”, a spus McGregor, conform . McGregor este într-o relație cu Dee Devlin din 2008, iar cei doi s-au căsătorit în 2025. Primul copil al celor doi este Conor McGregor Jr., care s-a născut în 2017, având în acest moment 9 ani. Singura fiică a irlandezului, Croia, are 7 ani, iar luptătorul mai are doi fii: Rian, 5 ani, și Mack, 2 ani.

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Conor McGregor îl înfruntă din nou pe Max Holloway după 13 ani

, irlandezul având câștig de cauză în prima luptă, prin decizie unanimă. În acel moment, cei doi erau la început de carieră, însă între timp au devenit nume uriașe în UFC. Dacă Holloway a activat constant în ultimii 15 ani, McGregor nu a mai intrat în octogon din 2021. Lupta dintre cei doi va putea fi urmărită în România pe VOYO.

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Irlandezul a avut nevoie de o perioadă lungă pentru a se recupera după accidentarea teribilă suferită în 2021, iar acesta urma să revină în iunie 2024, cu un meci contra lui Michael Chandler, însă lupta a fost anulată, motivul oferit fiind o altă problemă medicală a lui McGregor. Apoi, , însă aceasta s-a aplicat retroactiv, așadar McGregor a devenit din nou eligibil în martie 2026.

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