Luptă totală între Digi RCS RDS, Vodafone, Orange și Telekom. Ofertele verii 2025, ce abonamente de telefonie îți oferă cei mai mari jucători de pe piață

În cele ce urmează, vă prezentăm un material comparativ pentru a vă face o ideea generală legată de ofertele celor de la Digi RCS RDS, Vodafone, Orange și Telekom în această vară.

ADVERTISEMENT

Care sunt cele mai bune oferte ale verii 2025 la Digi RCS RDS, Vodafone, Orange și Telekom

Nu traversăm o vară încinsă doar în termometre ci și pe piața operatorilor telecom din țara noastră. Cei patru actori din domeniul telecomunicațiilor din România – .

Cetățenii se întreabă acum care dintre giganții de mai sus se prezintă cu cel mai ieftin abonament și cu cele mai atractive oferte. Rămâne la latitudinea fiecărui client să decidă în funcție de ”meniul” opțiunilor.

ADVERTISEMENT

Ceea ce vă putem spun din start este faptul că ofertele Digi RCS RDS, Vodafone, Orange și Telekom sunt pentru orice buzunar. Acestea pleacă de la suma modică de 2 euro/lună, adică 10 lei.

În pachetele marilor jucători de pe piață pot fi incluse opțiuni legate de minutele în rețea, traficul de internet, minutele naționale și internaționale sau Roaming.

ADVERTISEMENT

Cu ce oferte vine Digi RCS RDS în 2025

După aceste generalități, e timpul să vedem și un clasament al celor mai bune oferte. Fără îndoială, la Digi se mențin cele mai mici tarife în acest moment.

ADVERTISEMENT

În vara lui 2025, românii pot să se aboneze la mobil cu doar 2 euro / lună. Acest pachet ”Optim 2” vine cu 200 minute naționale și în roaming, internet nelimitat, minute și sms în rețea.

ADVERTISEMENT

Dacă ne uităm la Optim 3, aici, cu 3 euro, găsim 300 minute naționale și în roaming, internat nelimitat net, minute și sms în rețea. Netul mobil este ultrarapid pentru clienți. Pentru cei care vor minute nelimitate există Optim 5 (5 euro). Minutele din rețea sunt nelimitate minute. La fel și internetul.

Care este cel mai bun abonament la Orange în 2025

Aruncăm o privire acum asupra principalilor rivali ai Digi. Vedem la Orange o serie de reduceri în această vară. Astfel, abonamentul ”Fun” a ajuns de la 6 la 3 euro lunar.

În ce constă această ofertă? Din start trebuie precizat că numărul de minute naționale și sms-uri e nelimitat. Viitorii abonați mai primesc și 100 de minute internaționale. Din punct de vedere al internetului, aveți la dispoziție 10 GB la puterea 5 G.

. Și acest pachet are o reducere de la 11 euro la 5,5 euro. Găsim aici 300 de minute internaționale. În plus as ”naționalele” și sms-urile sunt nelimitate.

Ce oferte au Telekom și Vodafone în această vară

Pe site-ul celor de la vedem, de asemenea, o avalanșă de reduceri. Pentru 3 euro / lună (redus de la 5) la Nelimitat 5 primești cele mai multe resurse: nelimitate minute și sms-uri naționale, 50 de minute internaționale și bonus internet nelimitat.

Apoi, la Nelimitat 8, pe o perioadă contractuală de 24 de luni, clienții au parte de aceleași opțiuni, la care se adaugă o creștere a minutelor internaționale de la 50 la 250.

În fine, la Vodafone, tarifele pleacă de la 5 euro / lună la abonamentul Red Start. Acesta vine cu 75 GB internet, 5G nelimitat, minute și SMS-uri în orice rețea națională, 100 minute internaționale, 6.46 GB în roaming și HBO Max fără publicitate inclus timp de 3 luni.

Care sunt ofertele la portare Digi RCS RDS, Vodafone, Orange și Telekom în prezent

La Digi, cel mai bun abonament pentru portare este Optim 2. Cu 2 euro / lună pe toată perioada contractuală (primele 2 luni au reducere de 50%) primiți 200 de minute naţionale, 75 GB internet mobile la viteze 5G și 2.64 GB în roaming european.

Apoi, la Orange, găsim pachetul Fun Plus. Cu 4 euro / lună pe toată perioada contractuală de 24 de luni primiţi nelimitat minute şi SMS-uri naţionale, 50 GB internet mobile la viteze 5G, 5.17 GB în roaming european şi 200 de minute internaţionale.

Telekom propune oferta la portare Nelimitat 5. Achitați 2.5 euro / lună pe toată perioada contractuală de 24 de luni. Primiți nelimitat minute şi SMS-uri naţionale, nelimitat internet mobil şi 50 de minute internaţionale.

La Vodafone, cel mai bun abonament pentru portare pare RED Start. Pentru 5 euro / lună, clienții au parte de nelimitat minute şi SMS-uri naţionale, 75 GB internet mobil, 100 de minute internaţionale şi 3 luni de abonament Max gratuit, conform unei analize .