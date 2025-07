Luptători români, răniți pe front în războiul din Ucraina. Greșeala făcută de ruși care le-a salvat viața

Doi luptători români, din cadrul Romanian Battlegroup „Getica”, aflați pe frontul din Ucraina, au fost răniți în urma unei explozii. Aceștia se aflau într-o mașină, moment în care au picat victime unei capcane.

Soldați români răniți pe frontul din Ucraina

O dronă a explodat sub mașina în care se aflau doi , ce luptă pe frontul din Ucraina. Incidentul s-a petrecut în prima linie a teatrului operational Zaporojie, in zona Orikhiv.

Potrivit informațiilor transmise de Romanian Battlegroup „Getica”, incidentul a avut loc pe data de 17 iunie. Cei doi români aflați în mașină au fost răniți, unul dintre ei având nevoie de spitalizare pentru o săptămână. Cealaltă persoană a scăpat doar cu răni ușoare și a fost externat a doua zi.

„Unul dintre camarazii implicați în incident a fost spitalizat timp de o săptămână cu leziuni la picioare, contuzie cerebrală cauzată de explozie și leziuni auditive. Al doilea camarad a fost externat la o zi după incident, avand doar leziuni ușoare. Ambii și-au revenit complet după incident”, anunțat cei de la plutonul Getica.

Greșeala rușilor care le-a salvat viața celor doi români

Reprezentanții plutonului Getica susțin că inamicii au făcut o greșeală care le-a salvat viața celor doi luptători români. Aceștia spun că s-ar fi produs o adevărată tragedie dacă era detonată câteva secunde mai târziu.

„Este important de menționat că, paradoxal, a fost chiar o greșeală a inamicului cea care le-a salvat viața camarazilor. Dacă inamicul ar fi detonat o jumătate de secundă mai târziu și explozia s-ar fi produs nu sub blocul motor ci mai în spate, sub pasageri, tragedia ar fi fost cu siguranță mult mai mare. Chiar și așa, șocul resimțit în cabină a umflat podeaua de sub pasageri, a zdrobit mare parte din bord și a activat toate airbagurile mașinii”, mai transmite sursa citată.

De asemenea, mașina a continuat să fie bombardată după ce a fost abandonată, ea fiind distrusă în totalitate. Luptătorii explică faptul că acest incident este printre primele atacuri de acest gen, „în care FPV-urile inamice acționate prin fibră optică sunt folosite pe post de mine / dispozitive capcană”.