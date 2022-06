Luptătorul Andrei Stoica, despre sacrificiile făcute pentru sport: „Mă culcam nemâncat! Mult timp a fost așa!”

Andrei Stoica a povestit, în exclusivitate pentru FANATIK, despre momentele grele pe care le-a avut la începutul carierei sale de sportiv. Dar, cu zâmbetul pe bune, luptătorul a recunoscut că, datorită acelor vremuri acum poate aprecia, cu adevărat, tot ceea ce are. Fie că este vorba de o mâncare delicioasă pregătită de soția lui, Andra, fie că e vorba de familie sau de sport.

Andrei Stoica, sacrificii pentru carieră în sport: ”Veneam de la antrenament și nu aveam ce să mănânc”

Andrei Stoica, la braț cu frumoasa lui soție, Andra, a vorbit pentru FANATIK despre cariera pe care o are în lumea sporturilor de contact, despre momentul retragerii și despre răsfățul de care are parte atunci când este acasă. Dar, până să ajungă în postura să zâmbească din poziția de campion mondial, recunoaște Andrei Stoica, au fost momente cât se poate de dificile.

”E adevărat, au fost foarte multe momente grele în cariera mea de luptător. Unul dintre cele mai grele momente și m-a marcat a fost pe când eram mai mic. Veneam de la antrenament și nu aveam ce să mănânc.

Eram la începutul carierei. Nu aveam ce să fac, mă culcam nemâncat. Mult timp a fost așa, a durat ceva timp. Acum, din fericire, pot să gust din fructul muncii mele”, ne-a dezvăluit Andrei Stoica, în exclusivitate.

Iar când vine vorba de mâncărurile favorite, unele care poate i-au și lipsit pe când era puștan și nu avea posibilități, se numără și simpla salată de vinete. Dar nu oricare, ci una specială… ”Printre mâncărurile favorite, că am rămas pofticios de felul meu, este salata de vinete făcută de soția mea (râde și se uită galeș spre Andra, soția lui, n. red.).

Dacă nu ar fi ea de față ți-aș spune că mâncarea mea favorită e la restaurant. Oricum, eu nu fac excese culinare, sunt atent la ce mănânc, nu mănânc prăjeli, tocături…

Foarte rar poftesc, de exemplu, la un mititel la grătar”, a mai spus Andrei Stoica. Ba chiar ne-a mai precizat luptătorul, atunci când e în perioada de pregătire pentru un meci ține o dietă destul de strictă.

Când se întoarce în ring Andrei Stoica: ”Nu am posibilitatea să refuz”

După ce își va fi susținut fratele într-un meci în România, Andrei Stoica se pregătește de câteva zile de relaxare. ”Plecăm săptămâna viitoare în vacanță, apoi încep să mă pregătesc pentru meciuri”, ne-a spus luptătorul.

Iar pregătirea, recunoaște el, durează și se face la modul cel mai serios, cerințele pentru turneele la care ia parte, într-una dintre cele mai mari promoții din lume, fiind extrem de stricte. ”Eu mă pregătesc două, trei luni pentru fiecare meci, sunt pretențiile mai mari în afară, se solicită alt fel de pregătire. Următoarea luptă? Nu știu.

Aștept un semn de la cei din One Championship și când decid să facă meci, îmi trimit mail și îmi zic că mă lupt. Nu am posibilitatea să refuz, accept, dar doar dacă nu sunt accidentat. Atunci pot să spun `Nu`, dar sper să nu apară asemenea momente”, ne-a mai spus Andrei Stoica.

Soția lui Andrei Stoica, aluzii fine la retragerea din ring: ”Să iasă la pensie”

Normal, cum soția lui trăiește cu intensitate maximă fiecare moment în care luptătorul este în ring. Și, normal, speră să nu îl vadă lovit prea tare. ”Am emoții fantastice când intră în ring. E foarte greu, vă spun sincer. Aștept să se termine odată, să iasă la pensie”, ne-a dezvăluit Andra.

Doar că, în ciuda dorințelor soției sale, Andrei Stoica pare decis ca, și acum, la 35 de ani, să intre în ring. Cât de des poate, desigur. ”Nu ies la pensie, încă sunt tânăr, sunt drăguț (râde, n. red.). Ea abia așteaptă, dar mie îmi place. Eu abia aștept să mă lupt, îmi place”, a mărturisit, în exclusivitate pentru FANATIK, Andrei Stoica.

Ba chiar, recunoaște el, și atunci când pierde tot apreciază momentul. ”Cel mai dificil adversar a fost un ucrainean. Am luptat cu el pentru titlul One Chemapionshop, 5 reprize am luptat, am câștigat. Era foarte înalt, nu prea ajungeam la el. Iar când ajungeam, mă lua în brațe…

Am pierdut meciuri, se mai întâmplă. Când ajungeam acasă ”renovat” soția îmi zicea că sunt și mai frumos (râde, n. red.)”, ne-a mai spus . Cu jumătate de gură, Andra a confirmat și ea. Și a avut grijă să mai precizeze și că, adeseori, îl provoacă și ea mici dureri.

”De obicei, el nu prea are lovituri la față. Dar la corp… Nu m-a șocat la față, dar abia merge câteva zile după meciurile mai grele. Iar eu, de obicei, unde îl doare, acolo îl lovesc (râde, n.red.), dar din greșeală, evident”, ne-a spus Andra, soția lui Andrei Stoica.