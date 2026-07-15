Lupte de stradă în Franța după eliminarea de la CM. Bătăi teribile cu forțele de ordine. Video

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Ziua națională a Franței s-a încheiat cu o dezamăgire cruntă, după ce formația lui Didier Deschamps a pierdut în fața Spaniei, scor 0-2. Eșecul a stârnit adevărate revolte pe străzile din orașele mari, iar bătăile au fost la ordinea zilei.

Fanii Franței, bătăi pe străzi după eliminarea de la Mondial

Numeroase incidente au fost raportate în Franța, după ce reprezentativa ”cocoșului galic” s-a înclinat în . Fanii dezamăgiți nu și-au putut păstra cumpătul după această înfrângere.

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După ce arbitrul Ivan Barton din El Salvador a pus punct partidei cu Spania din semifinale, suporterii francezi au ieșit pe străzi și au creat haos. Au existat bătăi cu forțele de ordine în mai multe orașe.

”Revoltele explodează în Franța după înfrângerea în fața Spaniei. Suporterii au ieșit pe străzi în mai multe orașe franceze, provocând tulburări după ce echipa lor a fost eliminată de la Cupa Mondială”, a scris ediția în engleză a cotidianului Marca pe rețelele de socializare.

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RIOTS ERUPT IN FRANCE AFTER DEFEAT TO SPAIN 🇫🇷⚠️ Fans took to the streets in several French cities, causing disturbances after their team was eliminated from the World Cup ❌ — MARCA in English 🇺🇸 (@MARCAinENGLISH)

Explicațiile lui Mbappe pentru eșecul cu Spania

Văzută de foarte multă lume ca fiind principala favorită la câștigarea trofeului, Franța a capotat în semifinalele Cupei Mondiale 2026. Trupa lui Didier Deschamps nu a avut nicio șansă în fața Spaniei, care s-a impus cu 2-0 după un joc magistral.

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Superstarul Kylian Mbappe a explicat că înfrângerea a venit ca urmare a faptului că stabilit înainte de meci și pentru că naționala Franței a pierdut mijlocul terenului.

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”N-am făcut meciul pe care voiam să-l facem, fie tactic, fie tehnic, fie la nivelul general pe care l-am oferit. Când nu faci ceea ce trebuie să faci într-o semifinală de Cupă Mondială, nu câștigi. Spania și-a respectat planul, ceea ce o caracterizează: o echipă căreia îi place să aibă controlul mingii, controlul ritmului.

Ideea era să mergem peste ei sus, ca să nu lăsăm acel ritm fals să se instaleze, dar n-am reușit să facem asta. Au fost prea multe aproximări tehnice, n-am știut să-i lovim atunci când trebuia să-i lovim. Ne-am lăsat dictați de ritm. Era treaba noastră să schimbăm acest raport de forțe și aici am eșuat.

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Încă de la început, în presing, în felul în care am mers după ei, ne-am trezit mereu în trei contra doi la mijloc, iar împotriva Spaniei este deja complicat. Fabian Ruiz și Rodri au avut foarte mult timp să joace. A fost o lipsă de comunicare în presing. Trebuia să jucăm om la om, să-i obligăm să alerge cu noi, pentru că este o echipă căreia nu-i place să alerge fără minge.

Iar chiar și atunci când am recuperat mingea, tehnic, primele pase și primele atingeri nu au fost demne de o semifinală de Cupă Mondială. Când aduni toate aceste lucruri, rezultatul este o înfrângere”, a declarat Mbappe.

Reacția lui Emmanuel Macron după eliminarea Franței

Mai dureros pentru Franța este faptul că această înfrângere în fața Spaniei a venit chiar de 14 iulie, Ziua Națională. În ciuda dezamăgirii, președintele .

”Felicitări Spaniei pentru calificare. Mulțumesc echipei Les Bleus pentru că ne-au reprezentat țara cu atâta dăruire. Înfrângerea din această seară este grea, dar această echipă este tânără și plină de potențial”, a scris Macron, în mediul online.