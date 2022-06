Lupu Rednic, despre accidentul cu bolidul de 100 000 de euro: „Am virat ușor de volan și m-a aruncat direct în stâlp. Am vrut să evit o tragedie”

Lupu Rednic a avut joi ghinionul de a-și lovi automibilul, un SUV în valoare de 100 000 de euro. Pentru a evita o ciocnire cu un automobil care venea din față, cântărețul de muzică populară a tras de volan și, pentru că roata a prins bordura, a fost aruncat direct într-un stâlp. Din fericire nu a pățit nimic, în afară de niște zgârieturi.

Lupu Rednic: ”Am vrut să evit o tragedie”

Lupu Rednic alcătuiește un frumos cuplu și pe scenă Artistul era singur în automobil atunci când s-a produs accidentul de ieri, 23 iunie. Cântărețul de muzică populară mergea spre casă, când s-a întâmplat nenorocirea. Chiar el singur a chemat poliția după incident, și le-a explicat organelor abilitate ce s-a întâmplat exact și cum a avut loc impactul. Pentru bolidul avariat în valoare de 100 000 de euro, Lupu Rednic spune că are asigurare casco.

”Se întâmplă. Am lovit mașina. Am asigurare full casco. Am 2 mii de km pe ea. În zona Parcului Herăstrău s-a întâmplat, pe Șoseaua Nordului. Am condus în toată Europa, nu am avut probleme, sunt un șofer bun. Accidentul a fost oarecum, ceva banal.

Cred că nu aveam nici 50 de km la oră. La 70 km părăsești banda, te trage singură. Cum era curbă, am virat ușor de volan și m-a aruncat direct în stâlp, pentru că roata a prins ușor bordura. Am vrut să evit o tragedie.

O mașină din față nu s-a încadrat bine și mi-am dat seama că ne ciocneam dacă nu făceam manevra asta. Din fericire nu am pățit nimic, doar niște zgârieturi. Eram singur în mașină, fără Cornelia. Mă îndreptam spre casă”, a declarat pentru FANATIK, Lupu Rednic.

Împlinesc 30 ani de la căsătorie

Cornelia și Lupu Rednic împlinesc anul acesta, în luna octombrie, Cei doi artiști s-au căsătorit de tineri. Când și-au unit destinele, Cornelia avea doar 17 ani, iar Lupu, numai 23 ani. Nu vor marca la biserică aniversarea lor de 30 de ani, așa cum fac alte cupluri, care aleg să își reînnoiască jurămintele în fața Domnului.

Prin prisma meseriei le cântă celor care-i apreciază la nuntă, însă ei nu fac petreceri cu fast. Cornelia și Lupu doresc să păstreze discreția și mai ales, să sărbătorească în familie cele mai importante evenimente ale lor.

”Noi împlinim 30 de ani de la căsătorie în luna octombrie. Nu facem petrecere și nici nu mergem la biserică, să ne reînnoim jurămintele cum fac alte persoane.

Să nu se înțeleagă că aș avea ceva cu aceștia, fiecare alege să facă așa cum consideră, însă noi nu intenționăm. Dacă ne-am cununat la biserică o dată, nu văd motivul pentru care am mai merge… Doar nu ne-am descununat!”, a spus Cornelia pentru FANATIK.