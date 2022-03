După Gigi Becali și Smiley, Lupu Rednic a mers pe Muntele Athos: ”Călugării de aici se roagă pentru noi toți. Ei țin lumea!”

Lupu Rednic a vizitat mănăstirile de la Muntele Athos la începutul Postului Paștelui, împreună cu un grup de prieteni. Cornelia, soția lui, nu a putut urca pe Sfântul Munte, deoarece femeile nu au voie acolo. Cântărețul de muzică populară a avut nevoie de o invitație și de un pașaport, pentru a putea urca la Athos. În plus, el a fost obligat să facă un test PCR, pentru a demonstra că nu are Covid.

Lupu Rednic s-a rugat la mănăstirile de pe Muntele Athos

Lupu Rednic a fost impresionat de credința și rugăciunile de pe Muntele Athos, unde și-a dorit de foarte mult timp să ajungă. Cântărețul de muzică populară spune că ei țin lumea în aceste vremuri marcate de tensiune și război. Artistul a mai observat că pe Sfântul Munte nu se consumă carne, ci doar pește, iar călugării nu mănâncă în perioada postului.

”Acolo e altceva. Nu se consumă carne deloc, doar pește! Acum este Postul Paștelui și se ține post negru și este atâta rugăciune, cum nu am văzut nicăieri în lume. Și la ceea ce se întâmplă azi în societatea noastră… Călugării de aici se roagă pentru noi toți. Ei țin lumea! Am trecut prin pandemie, acum este război… Nu știm ce se poate întâmpla cu noi în ziua de azi. Dacă se întâmplă ceva cu tine, doar ”documentele” le iei cu tine și dacă ai făcut ceva bine. Bunătatea, trebuie să dăm dovadă de bunătate”, a declarat, în exclusivitate pentru FANATIK, Lupu Rednic.

Lupu Rednic își dorește să ajungă și la Ierusalim

Cântărețul de muzică populară, care formeză un cuplu reușit pe scenă și în viață cu artista Cornelia Rednic, nu a reușit până acum să ajungă la Ierusalim. De aceea s-a bucurat și mai mult că a avut ocazia să se roage la mănăstirile de pe Muntele Athos, loc denumit și Grădina Maicii Domnului.

”Am fost pentru prima dată pe Muntele Athos. Eu nu am ajuns până acum nici la Ieusalim, Cornelia a fost o singură dată. Poate ne ajută Dumnezeu să mergem în toamna acestui an pe la locurile sfinte din Israel. Pentru a urca pe Muntele Athos am făcut un test PCR la Ouranoupolis. Așa cer cei de la Muntele Athos. Așa sunt regulile. Ei sunt stat în stat. Pașaportul se numește Diamontino și costă 20 de euro. Se achiziționează din Ouranoupolis, dar nu îl primești dacă nu ai invitație pentru Muntele Athos.”, susține Lupu Rednic.

Cântărețul de muzică populară a vizitat mai multe mănăstiri de pe Muntele Athos, unde s-a rugat pentru familie și pentru pace în lume, dar a ajuns și la Schitul Lacu, unde sunt călugări români.

”În două zile am vizitat mai multe mănăstiri de pe Sfântul Munte Athos. Printre ele am ajuns și la Schitul Lacu. Aici l-am cunoscut pe părintele Ștefan. Pe sfântul munte m-a prins începutul postului. Sigur că încerc să țin și eu post și sper să reușesc să îl țin până la sfârșit. Postul înseamnă o curățire spirituală a sufletului nostru și, totodată, a corpului nostru. Dar important este să fim mai buni, până la urmă asta contează cel mai mult, nu doar ceea ce mâncăm.”, a mai completat Lupu Rednic.

Cornelia și Lupu Rednic nu au copii

este căsătorit cu solista cu care formează un cuplu și pe scenă de aproape 30 de ani.

Au fost săraci în tinerețe, dar au muncit mult pentru a-și îndeplini visurile. Se înțeleg bine și susțin că nu au avut certuri între ei, decât constructive. Au tras la aceeași căruță, după cum spun amândoi, și au reușit să obțină realizări importante atât pe plan personal, cât și profesional.

Solista de muzică populară nu avea nici 17 ani împliniți atunci când și-a unit destinele cu Lupu Rednic. Mai mult de atât, de dragul lui, îndrăgita interpretă de muzică populară și-a înterupt studiile, pe care le-a reluat mult mai târziu.

Între timp și Lupu Rednic s-a înscris la Facultatea de Drept de la Universitatea de Vest din Timișoara. Nu au copii, dar sunt părinți spirituali pentru mai multe suflete pe care le-au creștinat, de-a lungul timpului.

“Am ales să nu facem copii pentru că suntem foarte mult timp plecați. Nu faci copii cu gândul să-i ai la bătrânețe. Dacă facem un copil, doi copii, nu o să ne putem ocupa de ei”, a spus, la un moment dat, Cornelia Rednic, conform

Gigi Becali și-a sărbătorit ziua de naștere pe Muntele Athos

Pe Muntele Athos au ajuns și alte vedete de la noi, precum Dan Negru, Daniel Buzdugan, Gabriel Dorobanțu și Smiley. Acesta din urmă și-a petrecut mai multe zile la schitul Prodromu, cel mai cunoscut așezământ al monahilor români de pe Muntele Athos și locul în care se află icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, Prodromița.

„Prima oară când am fost în Muntele Athos am stat la schitul Prodromu – locul în care am stat de fiecare dată atunci când am mers în Sfântul Munte – și pot să spun că, în momentul în care am plecat, am simțit că parcă mi-a luat cineva ceva de preț. Adică în momentul în care am plecat, am simțit ce mi-a dat locul ăla. E o liniște, o energie specială a locului. Indiferent de credința pe care o ai, indiferent de religia pe care o ai, indiferent de ce crezi tu, locul ăla n-are cum să nu-ți dea o liniște, n-are cum să nu te îndemne la introspecție”, a povestit, la un moment dat, Smiley pentru

De altfel, Gigi Becali este cunoscut pentru numeroasele pelerinaje pe Muntele Athos. În 2012, patronul FCSB și-a sărbătorit chiar ziua de naștere printre călugării de pe Sfântul Munte.