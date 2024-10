Lux la Rapid! Dan Șucu a închiriat un avion pentru un meci obișnuit din Cupa României Betano. Exclusiv

Rapid a pierdut în campionat cu 0-2 meciul de pe terenul lui FC Botoşani, dar vrea să îşi ia revanşa în Cupa României Betano, un obiectiv crucial pentru echipa lui Marius Şumudică.

Lux la Rapid! Dan Șucu a închiriat un avion pentru un meci obișnuit din Cupa României Betano

FANATIK a aflat că patronul Dan Şucu le-a oferit condiţii de lux pentru deplasarea în Moldova. Finanţatorul a închiriat un charter până la Suceava, astfel încât jucătorii să poată călători în cea mai bună formă pentru acest meci.

Foarte rar echipele din România îşi închiriază un charter pentru meciurile pe care le au de disputat, din cauza preţurilor mari. Majoritatea formaţiilor aleg să zboare cu cursele de linie.

În general, echipele româneşti merg cu charterul pentru meciurile europene, deseori când este vorba de o deplasare lungă, care ar presupune una sau mai multe escale.

Dan Şucu a scos din buzunar 40.000 de euro!

Din informaţiile noastre, Dan Şucu a plătit 40.000 de euro pentru acest lux, astfel încât jucătorii să călătorească în cele mai bune condiţii pentru meciul de joi de la Botoşani.

Echipa lui Şumudică se pregăteşte în cursul zilei în Bucureşti, apoi imediat după antrenament, decolează cu destinaţia Suceava. Revenirea în Capitală va fi imediat după meci, tot cu charterul închiriat de Şucu.

. Şi atunci, echipa lui Marius Şumudică a făcut deplasarea cu un charter, dar lucrurile nu au mers deloc bine şi giuleştenii au fost învinşi cu 0-2.

Marius Şumudică ia în serios Cupa României: “Îmi doresc ca în viitor să iau un trofeu și ca antrenor”

Antrenorul giuleştenilor a declarat că echipa lui va trata foarte serios meciurile de Cupa României Betano, iar visul său în Giuleşti este acela de a câştiga un trofeu ca antrenor al Rapidului, după ce a reuşit asta şi ca jucător:

“Eu am avut multe oferte de a mă întoarce în România, dar am vrut doar la Rapid. Am avut oferte și m-au căutat foarte multe echipe din România. Rapid e ceva sublim. Este în inima mea. Am luat campionatul ca jucător, îmi doresc ca în viitor să iau un trofeu și ca antrenor.

Și-atunci, am zis, a doua zi, poate să mă ia Dumnezeu… Să mă ia dacă iau trofeu cu Rapid! E momentul cel mai de preț, să-l iau cu Rapid”, a spus Marius Şumudică .

40.000 de euro costă închirierea unui charter pentru cursa Bucureşti – Suceava

100-200 de euro costă un bilet pentru o cursă de linie pe aceeaşi rută