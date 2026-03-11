Lux pe datorie la PMB: 60.000 de lei pentru căni personalizate, în pragul colapsului financiar. Suma uriașă alocată pentru paza unei parcări goale

ADVERTISEMENT

Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a avertizat zilele trecute că dacă bugetul țării nu este aprobat în zilele următoare, instituția pe care o conduce va intra în incapacitate de plată în luna aprilie. Acesta a subliniat că primăria pe care o conduce are de achitat zilele acestea mai multe datorii care au ajuns la maturitate și că fără banii de la buget acest lucru nu este posibil. Cu o situație financiară disperată, recunoscută de către Ciprian Ciucu, Primăria Capitalei a făcut public lista achizițiilor pregătite pentru anul 2026.

Laptopuri de 500.000 lei și obiecte de protocol de 1,5 milioane lei

Datele din Planul Anual de Achiziții Publice pentru anul 2026 al Primăriei Capitalei arată că instituția condusă acum de Ciprian Ciucu are în plan să schimbe calculatoarele angajaților instituției. Vorbim de achiziții importante de calculatoare și laptopuri pentru suma de 2,25 milioane lei (toate sumele sunt fără TVA). Concret, 1,35 milioane lei au fost alocați pentru achiziția de desktopuri, alți 500.000 lei pentru laptopuri și alți 400.000 lei pentru achiziția unor calculatoare ceva mai performante (stații grafice), cel mai probabil pentru departamentele de urbanism/ arhitectură. Estimativ, în funcție de prețuri, asta ar însemna între 250 și 350 de desktopuri și alte circa 100 de laptopuri performante.

Chiar dacă suma de 2,25 milioane lei este o sumă nesemnificativă pentru Primăria Capitalei, care anul trecut a avut venituri de 10,3 miliarde lei, și doar reamintim că, într-una din primele sale declarații, Ciprian Ciucu avertiza că Primăria Capitalei avea în conturi doar 5 milioane lei. Dacă adăugăm și suma de 1,8 milioane lei, bugetată pentru achiziția de piese de calculator ajungem la 4 milioane lei, aproape toți banii din conturile primăriei. Spre comparație, doar pe energia electrică pentru iluminatul public în acest an Primăria Capitalei va trebui să plătească 70 de milioane lei.

Sute de mii de lei pentru agende și pixuri de protocol la Primăria Capitalei

Dacă achiziția de calculatoare noi e o investiție care ar putea fi cel puțin amânată, date fiind condițiile financiare ale primăriei, achiziția unor obiecte de protocol pare genul de achiziție ce ar putea fi complet tăiată în aceste condiții. E vorba în principal de obiecte precum plachete, felicitări personalizate, medalii sau autocolante. Spre exemplu, Primăria Capitalei a alocat peste 60.000 lei pentru achiziția de căni personalizate.

Lista acestor obiecte de protocol este impresionantă în sine: suport personalizat pentru telefon (peste 30.000 lei), obiecte de artizanat (peste 120.000 lei), agende personalizate (peste 200.000 lei), pungi personalizate (peste 25.000 lei) sau cărți de vizită diplomatice (peste 63.000 lei). De asemenea, Primăria Capitalei vrea să cheltuie peste 100.000 lei pe tot felul de produse de „promovare turistică”, adică pixuri, etichete bagaj, USB-uri sau plase de pânză).

În total, suma alocată de primăria pentru achiziția acestor obiecte de promovare și protocol ajunge la 1,41 milioane lei. Spre comparație, pentru rechizitele și obiectele de papetărie necesare funcționării, activității de zi cu zi a primăriei suma alocată este de 637.000 lei, adică mai puțin de jumătate din suma alocată pentru aceste agende și pixuri de promovare.

De asemenea, o sumă similară a fost bugetată de Primăria Capitalei pentru „servicii hoteliere”. Mai exact, este vorba de 1,3 milioane lei, iar cea mai mare parte a acestei sume (1 milion lei) este destinată cazării angajaților care sunt plecați pentru cursuri de pregătire profesională și alte traininguri. Alte 200.000 lei au fost alocați pentru cazarea delegațiilor străine sosite la București și doar 45.000 lei pentru deplasările în străinătate. Separat, au mai fost alocați alți 200.000 lei pentru servicii de catering, probabil asociate cu organizarea unor evenimente de către Primărie.

Tot în contextul achizițiilor de protocol și promovare, merită menționat și faptul că Primăria a bugetat alte două milioane de lei pentru servicii de consultanță cu privire la elaborarea unei strategii pentru următorii zece ani de promovare turistică a Capitalei.

Arena Națională, gaură la bugetul Primăriei

La fel ca și în anii trecuți, Arena Națională se dovedește a fi o adevărată povară pentru bugetul Capitalei. Și în acest an costurile cu întreținerea și mentenanța stadionului, pe care Primăria Capitalei îl închiriază pentru diverse evenimente, în speță meciuri de fotbal, concerte sau festivaluri.

Este vorba de 5,2 milioane lei, sumă alocată pentru serviciile de curățenie pentru Arena Națională (plus spațiile verzi din împrejur), la care se adaugă alte 3,4 milioane lei pentru serviciile de pază, plus alte 5,8 milioane lei pentru întreținerea gazonului. Doar pentru aceste servicii, Primăria Capitalei ar putea plăti aproape 15 milioane lei. De asemenea, în PAAP-ul făcut public de primăria mai apare menționată suma de 6,6 milioane lei, destinată achiziționării și montării unei platforme de afișare aferente tabelei electronice.

La toate acestea se adaugă alte 14 milioane lei pentru serviciile de mentenanță destinate Arenei Naționale. În total, vorbim de o sumă de circa 35 milioane lei alocată, cel puțin provizoriu, de către Primăria Capitalei.

Spre comparație, pentru serviciul de monitorizare a calității aerului ambiental – rețeaua de senzori și laboratorul pentru măsurarea calității aerului – suma alocată de către primărie este de mai puțin de două milioane de lei.

Ce alte achiziții spectaculoase mai pregătește Primăria Capitalei

Dacă pentru paza Arenei Naționale Primăria Generală are alocată o sumă de aproape 3,5 milioane lei, pentru paza parcării Park&ride la Pantelimon -Dudești suma bugetată este 14,2 milioane lei. Cu mențiunea că cel mai probabil este vorba de un contract cadru pe mai mulți ani, vorbim totuși de paza unei parcări, foarte puțin utilizată în acest moment (o parcare aflată departe de o stație de metrou).

De asemenea, Primăria vrea să achiziționeze și în acest an serviciile de monitorizare și analiză a presei, suma pregătită fiind de 115.000 lei.

O altă sumă semnificativă a fost bugetată pentru operaționalizarea toaletelor publice (este vorba de toaletele conectate la rețeaua de canalizare a orașului). În total, închirierea și întreținerea acestor toalete costă PGMB peste 14 milioane de lei.

Cele mai mari investiții finanțate de Primăria Capitalei în acest an vizează transportul în comun. Mai exact, este vorba de modernizarea depourilor din Colentina și Titan, suma totală alocată pentru aceste lucrări fiind de 650 milioane lei. O sumă importantă, 107 milioane lei, a fost alocată pentru furnizarea sistemului integrat Smart & Green Mobility pentru regiunea București – Ilfov. Partea vizibilă a sistemului pentru călători va consta în afișarea timpului de așteptare, însă partea cea mai importantă aceste sisteme este prioritatea în trafic – practic sistemul comunică direct cu semafoarele prioritizând transportul în comun.

De asemenea, primăria a mai bugetat alte 10,7 milioane lei pentru achiziția unor microbuze electrice destinate tot transportului public în zona București – Ilfov. De asemenea, PGMB a bugetat circa 8 milioane lei pentru dotarea și operaționalizarea unui hub de mobilitate urbană.