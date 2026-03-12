Lux şi opulenţă! Echipa lui Laurenţiu Reghecampf, deplasare cu avionul privat în Champions League

ADVERTISEMENT

Laurențiu Reghecampf o pregătește pe Al-Hilal Omdurman de la începutul lunii august. Deși multă lume s-ar gândi că tehnicianul o duce rău la formația din Sudan, situația stă cu totul diferit, iar acest lucru a fost demonstrat înainte de sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii.

Echipa lui Laurenţiu Reghecampf, deplasare cu avionul privat în Champions League

Laurențiu Reghecampf se pregătește de „dubla” sezonului. Al-Hilal Omdurman s-a calificat în sferturile de finală ale Ligii Campionilor Africii, acolo unde va da peste Renaissance de Berkane, din Maroc.

Obiectivul antrenorului român este calificarea echipei în semifinalele competiției, astfel că patronii clubului au pus la dispoziție toate condițiile pentru performanță. Cum evoluează în campionatul din Rwanda, din cauza conflictului civil din Sudan, elevii lui Laurențiu Reghecampf sunt obișnuiți cu deplasările.

Pentru duelul din 15 martie, contra celor de la Renaissance de Berkane, șefii clubului au pus la dispoziție un avion privat. Conform presei din Sudan, cantonamentul pe care Al-Hilal Omdurman îl desfășoară în aceste zile în nordul Africii include condiții de cinci stele.

Cum partida cu Renaissance de Berkane are o importanță aparte, deplasarea a fost făcută cu un avion privat, din Rwanda până în Maroc. Ulterior, echipa a mai făcut o călătorie cu avionul, pe ruta Casablanca – Oujda. Ajunși la aeroport, elevii lui Laurențiu Reghecampf s-au deplasat cu autocarul până la Berkane. Revenirea în Rwanda se va face în aceleași condiții.

Laurențiu Reghecampf visează să câștige Champions League

Într-o intervenție la FANATIK SUPERLIGA de la începutul lunii februarie, . Antrenorul român era entuziasmat de v .

„Mă simt foarte bine. Eu ți-am zis când am semnat. Cunoșteam foarte bine echipa lor, cunoșteam nivelul. D-aia am și hotărât să semnez cu echipa lor pentru că știam foarte bine că voi avea șanse să ajung foarte departe în Champions League. Sunt bine, sunt foarte bine. Suntem primii în grupă, 90% deja calificați din grupa noastră de Champions League și ne pregătim pentru următoarea fază.

(n.r. – Poți să câștigi Champions League?) Da. Dacă stau să dau timpul cu un an înapoi, când eram la Esperance Tunis, i-am bătut pe Pyramids cu 2-0 și am pierdut în Egipt. Au fost cu noi în grupă, iar noi am fost pe primul loc. Am fost mai buni decât ei, dar ei au reușit să câștige Champions League. Deci cred eu că e posibil acest lucru. Mai ales că noi am reuși să trecem de Sundowns în două meciuri și am fost peste ei din toate punctele de vedere. Dacă ei au jucat finală de Champions League, noi de ce nu am putea?”, a declarat Laurențiu Reghecampf pentru FANATIK.