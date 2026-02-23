Lux și opulență! Imagini fabuloase cu echipa lui Marius Șumudică din private jet: “Zici că e Air Force One!”. Video exclusiv

ADVERTISEMENT

Marius Șumudică și echipa sa din Arabia Saudită, Al-Okhdood, se află pe o poziție modestă în campionatul intern, iar șansele de salvare sunt destul mici. În ciuda acestui aspect, echipa arabă are parte de condiții incredibile. Imagini spectaculoase cu private jet-ul de lux pe care îl folosește echipa românului pentru deplasările interne.

Cum arată private jet-ul pe care echipa lui Marius Șumudică îl folosește la deplasările interne

Luni, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a prezentat în exclusivitate o serie de imagini de-a dreptul spectaculoase cu interiorul aeronavei pe care echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood, o folosește pentru a se deplasa în interiorul țării.

Șumi, elevii săi și șeicii din fruntea clubului au o deplasare, luni, la echipa de pe locul 11 din prima ligă a Arabiei Saudite, Al Fateh. Pentru acest banal meci, Al-Okhdood a folosit un jet de lux. Interiorul spune totul despre condițiile de muncă existente la .

”Imagini în exclusivitate și în premieră pentru a vedea cum arată și la ce nivel este echipa lui Șumudică, care e pe penultimul loc în Liga Pro din Arabia Saudită. Să înțelegem puțin cam despre ce vorbim noi și despre ce vorbesc ei.

Pare un club zburător. Uitați-vă ce condiții. Vorbim de o echipă de pe penultimul loc care pare că circulă cu un avion care seamănă cu Air Force One. Nicușor Dan nu are parte de asemenea condiții. Nicușor Dan nu are parte de asemenea condiții. Pare o vilă de lux zburătoare. Au făcut o simplă deplasare internă. Nu au făcut un zbor în Asia la un meci internațional de Liga Campionilor. Cam așa arată business-ul banal”, a remarcat Horia Ivanovici.

Care este situația echipei lui Marius Șumudică în clasamentul din Arabia Saudită

În ultima etapă jucată în campionat, , a pierdut disputa de pe teren propriu cu Al-Qadsiah din etapa a 22-a a campionatului din Arabia Saudită, scor 2-4. În urma acestui rezultat, trupa românului rămâne pe locul 17 din 18 echipe, cu doar 10 puncte.

Luni, 23 februarie, în etapa a 23-a a campionatului din Arabia Saudită, Al-Okhdood are un nou meci extrem de dificil. E vorba de o deplasare pe terenul formației aflate pe locul 11, Al-Fateh.

