Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

Lux și opulență! Imagini fabuloase cu echipa lui Marius Șumudică din private jet: “Zici că e Air Force One!”. Video exclusiv

Imagini spectaculoase cu private jet-ul de lux pe care îl folosește echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood, pentru deplasările la meciurile de campionat. Arată ca un veritabil ”Air Force One”.
Adrian Baciu
23.02.2026 | 10:43
Lux si opulenta Imagini fabuloase cu echipa lui Marius Sumudica din private jet Zici ca e Air Force One Video exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Echipa lui Marius Șumudică merge în deplasare cu un private jet de lux. Imagini în premieră. Sursa foto :colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Marius Șumudică și echipa sa din Arabia Saudită, Al-Okhdood, se află pe o poziție modestă în campionatul intern, iar șansele de salvare sunt destul mici. În ciuda acestui aspect, echipa arabă are parte de condiții incredibile. Imagini spectaculoase cu private jet-ul de lux pe care îl folosește echipa românului pentru deplasările interne.

Cum arată private jet-ul pe care echipa lui Marius Șumudică îl folosește la deplasările interne

Luni, în emisiunea FANATIK SUPERLIGA, Horia Ivanovici a prezentat în exclusivitate o serie de imagini de-a dreptul spectaculoase cu interiorul aeronavei pe care echipa lui Marius Șumudică, Al-Okhdood, o folosește pentru a se deplasa în interiorul țării.

ADVERTISEMENT

Șumi, elevii săi și șeicii din fruntea clubului au o deplasare, luni, la echipa de pe locul 11 din prima ligă a Arabiei Saudite, Al Fateh. Pentru acest banal meci, Al-Okhdood a folosit un jet de lux. Interiorul spune totul despre condițiile de muncă existente la echipa de pe penultimul loc din Arabia Saudită.

”Imagini în exclusivitate și în premieră pentru a vedea cum arată și la ce nivel este echipa lui Șumudică, care e pe penultimul loc în Liga Pro din Arabia Saudită. Să înțelegem puțin cam despre ce vorbim noi și despre ce vorbesc ei.

ADVERTISEMENT
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite
Digi24.ro
Morți suspecte într-un bloc din Deva. Doi bărbați, găsiți decedați în apartamente diferite

Pare un club zburător. Uitați-vă ce condiții. Vorbim de o echipă de pe penultimul loc care pare că circulă cu un avion care seamănă cu Air Force One. Nicușor Dan nu are parte de asemenea condiții. Nicușor Dan nu are parte de asemenea condiții. Pare o vilă de lux zburătoare. Au făcut o simplă deplasare internă. Nu au făcut un zbor în Asia la un meci internațional de Liga Campionilor. Cam așa arată business-ul banal”, a remarcat Horia Ivanovici.

ADVERTISEMENT
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire
Digisport.ro
Cum l-a numit Sorana Cîrstea pe Alexandru Țiriac, după despărțire

Care este situația echipei lui Marius Șumudică în clasamentul din Arabia Saudită

În ultima etapă jucată în campionat, Al-Okhdood, echipa antrenată de Marius Șumudică, a pierdut disputa de pe teren propriu cu Al-Qadsiah din etapa a 22-a a campionatului din Arabia Saudită, scor 2-4. În urma acestui rezultat, trupa românului rămâne pe locul 17 din 18 echipe, cu doar 10 puncte.

Luni, 23 februarie, în etapa a 23-a a campionatului din Arabia Saudită, Al-Okhdood are un nou meci extrem de dificil. E vorba de o deplasare pe terenul formației aflate pe locul 11, Al-Fateh.

ADVERTISEMENT

Lux și opulență! Echipa lui Marius Șumudică merge în deplasare cu private jet-ul: “Zici că e Air Force One!” Video exclusiv

Directorul tehnic al FRF, ultimele detalii despre Mircea Lucescu: “L-am simţit foarte bine!...
Fanatik
Directorul tehnic al FRF, ultimele detalii despre Mircea Lucescu: “L-am simţit foarte bine! E preocupat de componenţa lotului pentru cele două meciuri”. Exclusiv
A fost sau nu penalty la Oţelul – UTA Arad! Cristi Balaj, verdict...
Fanatik
A fost sau nu penalty la Oţelul – UTA Arad! Cristi Balaj, verdict la cea mai complicată fază: “Dacă priveşti dintr-un unghi iei o decizie, dintr-un alt unghi este alta”
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge...
Fanatik
Fostul internaţional francez, petrecere cu Adi Mutu în Bucovina: ”A făcut spectacol! Merge în fiecare an”
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
Parteneri
Marius Șumudică, la un pas de a fi demis de la Al‑Okhdood! Cum...
iamsport.ro
Marius Șumudică, la un pas de a fi demis de la Al‑Okhdood! Cum își poate salva românul postul
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!