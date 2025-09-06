Lux și opulență pentru iubita lui Ionuț Nedelcearu. Cum s-a afișat într-un mall din București, a furat toate privirile

Fosta atletă, Tia Maria, se bucură de o viață extraordinar de bună. Are parte de lux și opulență, lui Ionuț Nedelcearu strălucind de fiecare dată când iese din casă. Iată cum s-a afișat într-un mall din București, unde a furat toate privirile românilor.

Cum a apărut iubita lui Ionuț Nedelcearu într-un mall din București

Partenera fobalistului român Ionuț Nedelcearu, Tia Maria (24 de ani), este mereu în centrul atenției. Frumoasa șatenă nu a trecut neobservată atunci când a apărut într-un mall din Capitală, unde a recurs la o sesiune de cumpărături.

Tânăra de o frumusețe ieșită din comun are o existență marcată de fast și abundență. Acest lucru se poate observa datorită accesoriilor pe care le poartă. Merge la shopping cu un ceas care este estimat la o valoare mare.

Potrivit publicației , frumoasa șatenă a ieșit din casă având la mâna stângă un ceas Rolex. Accesoriul impresionant ajunge la valoarea de 11.000 de euro, semn că este o persoană care adoră luxul și opulența.

De asemenea, iubita lui Ionuț Nedelceanu a plecat în mall-ul din București cu o geantă Louis Vuitton. Poșeta poate fi achizionată cu suma de 3.000 de euro, ținuta purtată de tânără fiind una simplă, dar de mare efect.

Ce a îmbrăcat Tia Maria în mall

Partenera cunoscutului român, care evoluează în Rusia, a ales să poarte o pereche de pantaloni scurți de blugi și un top roz. Cu toate acestea, iubita lui Ionuț Nedelcearu a fost în centrul atenției datorită apariției sale.

Fosta înotătoare de performanță a încălțat o pereche de pantofi sport albi. A ajuns în mall-ul din București la bordul unui bolid de lux, încă o dovadă în plus că adoră să ducă un trai din care să nu-i lipsească absolut nimic.

Cine e, de fapt, iubita lui Ionuț Nedelcearu

Tia Maria, iubita lui Ionuț Nedelcearu, este nelipsită de pe rețelele de socializare. E urmărită de peste 4.400 de persoane, postările sale având legătură cu un stil de viață sănătos în ceea ce privește mâncarea și sportul.

A urmat cursurile Universității Politehnica din București, la Facultatea de Electronică, Telecomunicații și Tehnologia Informației. Pe social media scrie că are, așadar, o diplomă de inginer. În plus, are și cursuri de nutriție.

Frumoasa șatenă spune că este consultant în nutriție, dar și instructor de fitness. În momentul de față, activează în domeniul sănătății și al fitness-ului. În trecut, a fost înotătoare de performanță, participând la competiții de natație la un nivel înalt.

În planul personal, Tia Maria este logodită cu Ionuț Nedelcearu. Tânăra îl urmează îndeaproape pe sportivul care s-a despărțit de Palermo pentru a semna cu o echipă din Rusia. Acum fotbalistul evoluează la Akron Togilatti.

De ce a semnat Ionuț Nedelcearu cu o echipă din Rusia

Ionuț Nedelcearu a transmis un mesaj amplu după ce a luat decizia de a semna cu o echipă din Rusia. Fostalistul român de 29 de ani a dorit să pună capăt speculațiilor referitoare la pretențiile financiare pe care le-ar fi cerut de la Dinamo.

A ținut să sublinieze că decizia sa nu a avut nicio legătură cu banii, ci a fost despre momentul potrivit și direcția pe care a vrut să o urmeze. A ales să plece la Akron Togliatti pentru un salariu lunar care se ridică la suma de 30.000 de euro.

„Dinamo a fost, este și va rămâne echipa mea de suflet, iar din respect pentru club și suporteri am simțit nevoia să vorbesc deschis. În fotbal, ca și în viață, unele decizii se iau cu inima, altele cu rațiunea.

Indiferent de deciziile pe care le iau în carieră, legătura mea cu Dinamo nu se va schimba niciodată.

În același timp, vreau să fie clar că decizia de a-mi continua cariera în Rusia nu are nicio legătură cu aspecte politice, conflicte sau alte circumstanțe externe. Este o alegere profesională, luată în funcție de ceea ce consider potrivit pentru parcursul meu.

La final, deciziile pe care le iau în carieră îmi aparțin și nu simt că trebuie să le explic sau să fie înțelese de toată lumea”, a scris Ionuț Nedelcearu, pe contul personal de Instagram, scrie .