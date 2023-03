Lux şi opulenţă pentru Mirela Vaida. Cum arată casa cu cinci camere în care s-a mutat, e într-o zonă de vis

Mirela Vaida trăiește în lux și opulență în casa în care s-a mutat de ceva timp, în afara Capitalei. Prezentatoarea și familia ei se bucură de liniște și de natură, iar locuința este una spațioasă, cu cinci camere.

Lux și opulență pentru Mirela Vaida. Vedeta trăiește într-o casă spațioasă, cu cinci camere

nu mai vrea să audă de viața într-un apartament la bloc după ce s-a mutat într-o casă impresionantă, departe de agitația din Capitală. Vedeta TV, soțul și copiii trăiesc într-o casă mare, cu o curte generoasă și unde există multă verdeață.

Mirela Vaida spune că viața la curte îi oferă mai multă libertate și liniște, dar și cei trei copii sunt fericiți acolo. Locuința este mare, cu cinci camere, iar lângă se află pădurea, acolo unde se văd și animalele sălbatice.

Casa prezentatoarei de televiziune se află în Snagov, județul Ilfov. Mirela Vaida și familia ei locuiesc acolo de ceva timp, iar locuința este una în care toți se simt fericiți.

“Deci ne-am mutat la casă nouă… Casă mare, cinci camere, spațioasă, luminoasă, teren mult, să alerge iezii, mânzii și copiii. Pădurea e imediat lângă noi, adică ne pică în curte, vedem căprioarele dimineață și porcii mistreți.

Mai vedem și serpișori, fluturași și albine, că deh… Am vrut lângă pădure… E o liniște totală… Dar și prea multă liniște dăunează, că eu sunt bolnavă dacă nu mă aud și… Mă cam aud!! Îmi zic vecinii că, de când m-am mutat, le-am distrus ecosistemul și liniștea”, a povestit Mirela Vaida acum ceva timp, potrivit .

Cum se înțelege Mirela Vaida cu soacra

Soacra Mirelei Vaida locuiește alături de vedetă și de familia acesteia, iar cele două se înțeleg foarte bine. Femeia o mai ajută pe vedetă la treburile zilnice, mai ales că aceasta are trei copii și are multe treburi de făcut zilnic.

“Aşadar, surprindere şi bucurie am simţit când am aflat că-mi vine soacra în ajutor, că la mine în casă e treaba: aspirat zilnic, pus la spălat 2-3 maşini de rufe, călcat cămăşi, lenjerii, pantaloni etc, făcut mâncare vreo 3-4 feluri, că suntem mulţi şi avem gusturi diferite, strâns jucării, şters praful, plimbat copilul mic, dus la activităţi diverse copiii mari, băiţa de seară, povestea de noapte bună etc, etc…”, a mai spus prezentatoarea de la Antena Stars.

Vedeta a mai spus că, , totul este mult mai greu decât de obicei. În afară de activitățile zilnice pe care oricum le are de făcut, trebuie să se ocupe și de micuți. Mirela Vaida este mama a trei copii, Carla, Vladimir și Tudor.