Lux și opulență pentru naționala României la Istanbul! „Tricolorii”, cazați la un hotel de 5 stele: cât costă o noapte. Foto

Echipa națională a României va ajunge la Istanbul, miercuri, 25 martie, la orele prânzului. Cum arată hotelul în care vor fi cazați „tricolorii”. Este foarte aproape de stadionul lui Beșiktaș și are facilități de 5 stele
Cristian Măciucă
19.03.2026 | 19:30
România va juca joi, 26 martie, de la ora 19:00, semifinala barajului de calificare la Campionatul Mondial din 2026. Naționala lui Mircea Lucescu va întâlni Turcia, pe Beșiktaș Stadyumu din Istanbul. Hotelul în care vor fi cazați „tricolorii” este unul de-a dreptul spectaculos.

„Tricolorii”, cazați la un hotel de 5 stele din Istanbul

Echipa națională a României va ajunge la Istanbul miercuri după-amiaza, în jurul orei 13:00. Delegația „tricolorilor” se va haza la hotelul Le Meridien Istanbul Etiler, situat la 30 de kilometri de Aeroportul Internațional Ataturk. Este un hotel de cinci stele, aflat foarte aproape de Beșiktaș Stadyumu, arena pe care se va disputa meciul de joi. Reprezentativa noastră va avea parte de toate condițiile în Turcia.

Restorul de lux în care vor fi cazați „tricolorii” are condiții de lux. Camerele în care vor sta fotbaliștii lui Mircea Lucescu sunt decorate cu gust și au un design modern. Fiecare cameră este izolată fonic și include baie privată. Majoritatea camerelor oferă o vedere frumoasă la Bosofor și la întregul oraș. Restaurantele și barurile de la Le Meridien Istanbul servesc o gamă de mâncăruri. Turiștii cazați aici se pot relaxa la barul de lângă piscina interioară.

Hotelul Le Meridien Istanbul Etiler, la care vor fi cazați „tricolorii"

Preţurile variază între 135 şi 500 de euro pe noapte!

Restaurantul La Torre, barul L’Eclipse și barul Latitude oferă mâncăruri deosebite, cu influențe moderne și arome gourmet. Hotelul dispune de două piscine, una interioară și una în aer liber, și un centru spa cu hamam și saună. În zonele de relaxare sunt organizate ritualuri tradiționale specifice băilor turcești. Cu cheia electronică de la Le Meridien Istanbul Etiler, oaspeții beneficiază de acces gratuit la Muzeul de Artă Modernă din Istanbul. Preţurile unei camere variază în funcţie de perioadă şi disponibilitate.

La finalul lunii martie, o cameră dublă costă aproximativ 135 de euro. În schimb, o suită, adică o cameră de lux, costă între 350 și 500 de euro. Hotelul este plasat lângă Akmerkez Mall, unul dintre cele mai cunoscute mall-uri din Istanbul, chiar în Etiler. În apropiere se află Turkan Sabanci Bebek Park, situat pe malul Bosforului. Printre obiectivele turistice importane din apropierea hotel sunt Galata Tower sau The Blue Bosque.

Cu cine ar putea juca România finala barajului pentru CM 2026

Așadar, naționala României va avea parte de toate condițiile pentru a se pregăti cum trebuie pentru semifinala barajului cu Turcia. Dacă vor trece de selecționata „Semilunei”, „tricolorii” vor întâlni în marea finală învingătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo. Duelul decisiv pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026 este programat marți, 31 martie, de la ora 21:45. România vizează prima calificare la un Campionat Mondial din ultimii 28 de ani. Ultima prezență a „tricolorilor” datează de la World Cup 1998.

  • 2017 este anul în care România a învins ultima dată Turcia, scor 2-0, într-un meci amical
  • 7 km sunt între hotelul la care vor fi cazați „tricolorii” și Piața Taksim
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
