Lux și opulență pentru Vasile Ceterașu. Vila în care s-a mutat artistul se învârte după soare

Viața s-a schimbat pentru Vasile Ceterașu după apariția în concursul Românii au talent. Este unul dintre cei mai apreciați artiști din zilele noastre, iar împreună cu soția sa câștigă bani frumoși. Dovadă stă casa în care s-au mutat anul trecut, după venirea pe lume a gemenilor.

Cum arată casa în care Vasile Ceterașu s-a mutat după nașterea băieților săi

În luna martie a anului trecut, . Amalia a adus pe lume doi băieți gemeni, care, alături de sora lor mai mare, au devenit fericirea cuplului de artiști.

ADVERTISEMENT

Artistul a fost extrem de bucuros că acum nu mai este singurul bărbat din casă și, venind vorba despre locuință, a simțit nevoia să se mute într-un loc nou. Iar cântărețul care a participat la Românii au talent,

Dar casa în de la Baia Mare în care locuiesc acum Vasile Ceterașu, Amalia și cei trei copii ai lor este mai degrabă un palat. L-au prezentat anul trecut în emisiunea lui Cătălin Măruță. difuzată pe Pro TV.

ADVERTISEMENT

„Fără să știu că o să am gemeni, de casă m-am apucat anul trecut, prin ianuarie. Și am făcut două case la fel. Ambele pe același proiect. Mai avem de lucru un pic. Încă nu am pus gazonul, că este frig acum.

Mi-am pus un palmier, să mă simt ca în Tenerife, e din plastic și nu trebuie să avem grijă de el. O să mai vină o fântână arteziană”, a declarat Vasilică Ceterașu, citat de

ADVERTISEMENT

A vrut să se știe că este casa lui

De altfel, Vasile Ceterașu a vrut să se știe din start faptul că locuința aparține unui cântăreț. Drept urmare, deasupra ușii de la intrare este gravată, pe o porțiune din sticlă, o vioară- instrumentul pe care îl stăpânește bine.

De menționat este că sarcinile au fost împărțite între cei doi soți. Amaliei i-a revenit obligația de a se ocupa de designul de interior, în timp ce Vasilică Ceterașu s-a asigurat că toate lucrările merg cum trebuie.

ADVERTISEMENT

„Amalia a ales mobilierul. Eu m-am ocupat de construcție și de organizarea șantierului. Și am ales ușile. (…) Am vrut să fie peste tot mochetă, fiind vorba despre copii, gresia este rece… Și e mai ieftin cu mochetă, eu am ieșit undeva la 1.500 de lei cu mocheta și montaj”, a explicat cântărețul în timp ce făcea turul casei.