Luxul orbitor al noului Balon de Aur: Harry Kane a furat toate privirile cu un ceas evaluat la un milion de euro

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Harry Kane (33 de ani) a câștigat prestigiosul trofeu al Balonului de Aur. Atacantul lui Bayern Munchen a devenit primul jucător englez care a dobândit distincția individuală în ultimul sfert de secol. Totuși, britanicul a făcut senzație și înaintea ceremoniei.

Harry Kane a purtat un ceas de un milion de euro la gala Balonului de Aur

Atacantul naționalei ”Celor Trei Lei” a sosit la evenimentul de la Teatrul Palladium din Londra și . Harry Kane a purtat un ceas de tip Rolex Daytona, unul dintre cele mai apreciate serii de modele ale producătorului elvețian.

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Mai exact, modelul purtat de câștigătorul Balonului de Aur ar fi fost Rolex Cosmograph Daytona ”Blue Sapphire”. Conform , ceasul lui Harry Kane este unul ultra-rar și nu este listat în catalogul oficial al producătorului de lux. Accesoriul fotbalistului ar fi estimat la un milion de euro. .

Modelele Rolex Daytona au fost concepute, la începutul anilor ’60, pentru piloții de curse profesioniști. Totuși, și-au găsit utilizarea la scară largă și au parte de niște caracteristici remarcabile. Din 2023, utilizează Calibrul 4131, un mecanism cronograf in-house extrem de precis, dotat cu eșapament Chronergy. Rolex Daytona este un model de ceas foarte purtat în rândul sportivilor de top, dar și a artiștilor, și a antreprenorilor.

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În cadrul altor evenimente, Roger Federer a fost zărit cu un ceas Rolex Daytona, varianta din platină – ”Platona”. De asemenea, Carlos Alcaraz are o colecție de ceasuri Daytona, la fel și Jannik Sinner. Din lumea fotbalului, pe lângă Harry Kane, Lionel Messi a apărut la Marele Premiu de Formula 1 de la Miami purtând una dintre cele mai rare versiuni ale modelului: ”Daytona Le Mans”, din aur alb.

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Harry Kane i-a surclasat pe Yamal și Mbappe

Britanicul a cucerit trofeul Balonului de Aur, după ce s-a clasat pe primul loc în ierarhia galei de la Londra. Pe poziția secundă s-a aflat starul naționalei Franței, Kylian Mbappe, iar podiumul a fost închis de Lamine Yamal. Singurul jucător din top 10 al Balonului de Aur 2026 care evoluează în afara Europei este Lionel Messi. Argentinianul joacă în Statele Unite ale Americii, pentru Inter Miami.

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Acesta este , al primilor 10 clasați de la Balonul de Aur 2026: