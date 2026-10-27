Sport

Luxul orbitor al noului Balon de Aur: Harry Kane a furat toate privirile cu un ceas evaluat la un milion de euro

Gabriel Neagu
27.10.2026 | 10:13
Luxul orbitor al noului Balon de Aur Harry Kane a furat toate privirile cu un ceas evaluat la un milion de euro
SPECIAL FANATIK
Harry Kane a purtat un ceas evaluat la un milion de euro la gala Balonului de Aur 2026. sursa foto: profimedia
Harry Kane este noul câștigător al Balonului de Aur, însă atacantul britanic a ”strălucit” chiar și înainte de decernarea trofeului. Fotbalistul lui Bayern Munchen a purtat un ceas special la eveniment.
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Harry Kane (33 de ani) a câștigat prestigiosul trofeu al Balonului de Aur. Atacantul lui Bayern Munchen a devenit primul jucător englez care a dobândit distincția individuală în ultimul sfert de secol. Totuși, britanicul a făcut senzație și înaintea ceremoniei.

Harry Kane a purtat un ceas de un milion de euro la gala Balonului de Aur

Atacantul naționalei ”Celor Trei Lei” a sosit la evenimentul de la Teatrul Palladium din Londra și le-a furat privirile tuturor. Harry Kane a purtat un ceas de tip Rolex Daytona, unul dintre cele mai apreciate serii de modele ale producătorului elvețian.

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Mai exact, modelul purtat de câștigătorul Balonului de Aur ar fi fost Rolex Cosmograph Daytona ”Blue Sapphire”. Conform The Sun, ceasul lui Harry Kane este unul ultra-rar și nu este listat în catalogul oficial al producătorului de lux. Accesoriul fotbalistului ar fi estimat la un milion de euro. Aceeași sumă o va primi din partea celor de la Bayern Munchen drept primă pentru performanța sa istorică.

Modelele Rolex Daytona au fost concepute, la începutul anilor ’60, pentru piloții de curse profesioniști. Totuși, și-au găsit utilizarea la scară largă și au parte de niște caracteristici remarcabile. Din 2023, utilizează Calibrul 4131, un mecanism cronograf in-house extrem de precis, dotat cu eșapament Chronergy. Rolex Daytona este un model de ceas foarte purtat în rândul sportivilor de top, dar și a artiștilor, și a antreprenorilor.

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În cadrul altor evenimente, Roger Federer a fost zărit cu un ceas Rolex Daytona, varianta din platină – ”Platona”. De asemenea, Carlos Alcaraz are o colecție de ceasuri Daytona, la fel și Jannik Sinner. Din lumea fotbalului, pe lângă Harry Kane, Lionel Messi a apărut la Marele Premiu de Formula 1 de la Miami purtând una dintre cele mai rare versiuni ale modelului: ”Daytona Le Mans”, din aur alb.

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Harry Kane i-a surclasat pe Yamal și Mbappe

Britanicul a cucerit trofeul Balonului de Aur, după ce s-a clasat pe primul loc în ierarhia galei de la Londra. Pe poziția secundă s-a aflat starul naționalei Franței, Kylian Mbappe, iar podiumul a fost închis de Lamine Yamal. Singurul jucător din top 10 al Balonului de Aur 2026 care evoluează în afara Europei este Lionel Messi. Argentinianul joacă în Statele Unite ale Americii, pentru Inter Miami.

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Acesta este clasamentul final, care i-a revoltat pe spanioli, al primilor 10 clasați de la Balonul de Aur 2026:

  1. Harry Kane – Bayern München
  2. Kylian Mbappé – Real Madrid
  3. Lamine Yamal – FC Barcelona
  4. Rodrigo Hernández – Barcelona
  5. Lionel Messi – Inter Miami
  6. Khvicha Kvaratskhelia – Paris Saint-Germain
  7. Ousmane Dembélé – Paris Saint-Germain
  8. Erling Haaland – Manchester City
  9. Michael Olise – Bayern München
  10. Fabián Ruiz – Paris Saint-Germain
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