Lyes Houri, mesaj impresionant după despărțirea de Universitatea Craiova! Și-a luat rămas bun de la echipă și suporteri: „O parte din mine va rămâne mereu aici!”

Lyes Houri s-a despărțit de Universitatea Craiova într-un moment neașteptat, chiar înaintea unui derby important din play-off, cu Rapid. Mijlocașul francez, în vârstă de 30 de ani, a ajuns la un acord de reziliere a contractului cu gruparea din Bănie, după trei sezoane petrecute în tricoul alb-albastru. La scurt timp după anunțul clubului, Houri a ținut să transmită la rândul său un mesaj emoționant pentru colegi și suporteri.

Lyes Houri, mesaj impresionant după despărțirea de Universitatea Craiova

La câteva minute distanță după ce clubul a anunțat despărțirea de Lyes Houri, francezul a postat un mesaj plin de emoție pe pagina sa de Instagram, în care și-a exprimat recunoștința față de club și de fani, dar și atașamentul față de perioada petrecută în Bănie.

„După 3 ani la club, a venit momentul să îmi iau rămas-bun. Le mulțumesc clubului, fanilor și tuturor oamenilor din acest oraș care m-au primit ca acasă. O parte din mine va rămâne mereu aici și va susține mereu Universitatea Craiova. Plec cu dorința că am încercat să dau tot ce am mai bun și să ofer tot ce pot. Îmi doresc din suflet tot ce e mai bun pentru colegii mei, pentru că sunt oameni extraordinari, și pentru club în viitor.

Cu inima grea vă spun la revedere, dar când o carte nu mai are povești de scris, e mai bine să o închizi. Nu voi uita niciodată acești 3 ani alături de voi. Vă mulțumesc din nou pentru tot. HAI, ȘTIINȚA!”, este mesajul scris de Lyes Houri, cu doar .

Universitatea Craiova a vrut să scape de el încă din această iarnă

, ce a făcut în cele din urmă ca Universitatea Craiova să piardă calificarea în play-off-ul UEFA Conference League. FANATIK a dezvăluit încă de la începutul anului că oltenii caută să scape de el, însă pentru că nu i-au găsit echipă, el a părăsit formația din Bănie abia acum.

„Informațiile noastre la FANATIK sunt că Houri e pe lista de transferuri și că se poate să vă despărțiți de el până se închide mercato. Sunt șanse mari să plece. Motivul principal este că Mihai Rotaru și Mario Felgeiras nu l-au iertat pentru greșeala aia cu AEK Atena. E considerată o greșeală impardonabilă. E pus pe lista de transferuri și dacă vine o ofertă bună e pa de la Craiova”, a mărturisit Horia Ivanovici, la FANATIK SUPERLIGA.

Cât a mai jucat Lyes Houri la Craiova din momentul greșelii cu AEK Atena

În ultimul meci din faza ligii a Conference League, Universitatea Craiova a avut calificarea în mână după ce a condus AEK Atena cu scorul de 2-0. Elenii au întors soarta partidei, iar golul victoriei a venit în minutul 90+14, după un penalty făcut chiar de mijlocașul francez și transformat ulterior de Luka Jovic.

Acel punct pierdut a făcut ca oltenii să rămână acasă, iar din acel moment Lyes Houri a prins rar lotul, iar minutele jucate au devenit din ce în ce mai puține. În ultimele 4 luni, el a mai bifat doar 66 de minute și a intrat în doar 5 partide din ultimele 16 disputate de Universitatea Craiova.