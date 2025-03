„Lyon va bate pe FCSB dimineața, la prânz și seara?”. A urmat o replică virală a lui Marius Șumudică!

După , Marius Șumudică a vorbit despre șansele rivalilor în optimile Europa League contra francezilor de la Lyon. Antrenorul a avut o replică savuroasă în direct.

Ce crede Marius Șumudică despre șansele celor de la FCSB cu Lyon. Replică savuroasă

Marius Şumudică a afirmat că PAOK o învinge pe FCSB dimineaţa, la prânz şi seara înainte ca cele două echipe să se întâlnească în acest sezon de Europa League. , astfel că declarația antrenorului a fost viralizată și intens comentată.

În direct la FANATIK SUPERLIGA, moderatorul Horia Ivanovici l-a întrebat pe antrenorul giuleștenilor dacă, de data aceasta, Lyon va fi cea care va bate FCSB dimineaţa, la prânz şi seara. Replica oferită a stârnit hohote de râs în platoul emisiunii.

„M-am fript la limbă după meciurile cu PAOK!”

„Ca să glumim puțin, trebuie să fim și destinși puțin. Lyon va bate pe FCSB dimineața, la prânz și seara?, a fost întrebarea moderatorului Horia Ivanovici.

Răspunsul lui Marius Șumudică a fost savuros: „Nu mai vreau… m-am fript deja, când am mâncat dimineața laptele m-am fript la limbă după meciurile cu PAOK. M-am ars rău.

Acum pot face o comparație cu Rapid. FCSB a câștigat la PAOK în 10 oameni, uite că și Rapid s-a ridicat la nivelul unei echipe europene, din punctul meu de vedere. Jucând contra lor, pe stadionul pe care îl cunosc foarte bine, noi nu am pierdut cele două meciuri și nu am luat gol. Ne-am anulat reciproc”, a spus antrenorul la FANATIK SUPERLIGA.

„Eu cred că au prima șansă la câștigarea campionatului. Am simțit cea mai puternică echipă!”

„Realist vorbind, au o șansă FCSB cu Lyon?”, a revenit moderatorul Horia Ivanovici cu întrebarea. „Eu cred că au prima șansă la câștigarea campionatului.

Am simțit cea mai puternică echipă. Mai departe, nu știu campionatul Franței, nu cunosc Lyon… De atunci cu PAOK am vorbit cu nevasta mea, nu am mai luat lapte în casă”, a răspuns Marius Șumudică.