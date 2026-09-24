Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„M-a blocat pe telefon!”. Ruptură totală Daniel Pancu – Marius Șumudică: „O să se pupe cu suporterii FCSB la primul meci?”

Daniel Pancu a avut un conflict în urmă cu doi ani cu Marius Şumudică, pe vremea când Şumi era antrenorul Rapidului. "Pancone" l-a înţepat după ce şi-a cerut scuze de la fanii FCSB.
Marian Popovici
24.09.2026 | 08:52
Ma blocat pe telefon Ruptura totala Daniel Pancu Marius Sumudica O sa se pupe cu suporterii FCSB la primul meci
EXCLUSIV FANATIK
„S-a supărat ca văcarul pe sat”. Daniel Pancu rupe tăcerea despre „ruptura” de Marius Șumudică: „M-a blocat pe telefon!”. Sursa: colaj Fanatik
ADVERTISEMENT

Daniel Pancu şi Marius Şumudică au făcut parte din echipa Rapidului care a câştigat titlul în sezonul 1998-1999. Cei doi au o relaţie bună, însă de-a lungul timpului au mai avut şi certuri, ultimul conflict fiind pe vremea când Şumi a antrenat echipa din Giuleşti.

Daniel Pancu, despre conflictul cu Marius Şumudică: „S-a supărat ca văcarul pe sat!”

Actualul antrenor al Rapidului, Daniel Pancu, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre conflictul pe care l-a avut în urmă cu doi ani cu Marius Şumudică. După câteva declaraţii date la TV, Pancu a fost blocat de Şumudică pe telefon:

ADVERTISEMENT

Nu am nicio problemă cu Şumudică. El o singură dată s-a supărat, ca văcarul pe sat. Am spus ceva într-o emisiune că o echipă pe care scrie „Rapid” trebuie să marcheze goluri. El era mulţumit că nu primise gol. 

A fost doar de nuanţă şi a durat două luni. M-a şi blocat pe telefon. Eu trebuia să îi văd pe jucătorii de la naţională prin cantonament, în Dubai, şi m-a blocat pe telefon. S-a supărat, m-a blocat telefonul.

ADVERTISEMENT
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe...
Digi24.ro
Actorul Arnaud Denis a fost eutanasiat la 43 de ani: „Un om știe în adâncul sufletului când este condamnat”

Eu luam legătura cu el să văd jucătorii de la tineret şi el nu răspundea. M-a deblocat după aia. A fost de nuanţă. Eu nu aveam absolut nimic cu el. Am comentat meciul şi aveam cu Rapid ce aveam”, a spus Daniel Pancu.

ADVERTISEMENT
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener...
Digisport.ro
La 41 de ani, marea sportivă și-a anunțat noua relație: are un partener cu 11 ani mai tânăr

Nu crede în scuzele lui Şumudică: „Dacă joacă împotriva FCSB-ului ce face cu suporterii?

Antrenorul Rapidului nu crede că Şumudică se va putea abţine în faţa galeriilor adverse după ce şi-a cerut scuze în faţa celor de la FCSB pentru ieşirile din trecut. „Pancone” a spus că Şumudică era la fel de spumos şi ca jucător:

ADVERTISEMENT

N-am văzut declaraţia. Am citit ceva că şi-a cerut scuze de la fani. Şi dacă merge la adversari n-are nimic cu ei? Cu fanii FCSB? Dacă vin ăia în spatele băncii şi nu ştii care e de familie, care cum e, ce face? Se pupă cu ei? 

Nu ştiu contextul. V-am spus, dacă săptămâna viitoare dacă joacă împotriva FCSB-ului ce face cu suporterii? Se pupă? Să mai vedem! E o figură. Am jucat împreună cu el. Un atacant bun. Marca mai mult decât intra de pe bancă. Era figură. Paralizezi de râs cu el. E spectacol.”, a spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Care este relatia dintre Daniel Pancu si Marius Sumudica

„Merita și el”. Jucătorul pe care Eugen Neagoe l-ar fi convocat la națională...
Fanatik
„Merita și el”. Jucătorul pe care Eugen Neagoe l-ar fi convocat la națională pentru Liga Națiunilor. Adi Ilie a identificat problemele lui Gică Hagi: „De la mijloc în sus”
Marcel Pușcaș, necruțător înainte de Suedia – România: „Titularii din campionatul intern sunt...
Fanatik
Marcel Pușcaș, necruțător înainte de Suedia – România: „Titularii din campionatul intern sunt mai slabi decât rezervele de afară”
„Bine spre foarte bine… Cu siguranță!”. Daniel Pancu, radiografie completă a Rapidului după...
Fanatik
„Bine spre foarte bine… Cu siguranță!”. Daniel Pancu, radiografie completă a Rapidului după 10 etape. Care e singura nemulțumire
Tags:
Marian Popovici
Marian Popovici
Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
Parteneri
A șters pe jos cu componentul Generației de Aur de față cu toți...
iamsport.ro
A șters pe jos cu componentul Generației de Aur de față cu toți colegii: ”Ești slab rău de tot!”
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!