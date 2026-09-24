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Daniel Pancu şi Marius Şumudică au făcut parte din echipa Rapidului care a câştigat titlul în sezonul 1998-1999. Cei doi au o relaţie bună, însă de-a lungul timpului au mai avut şi certuri, ultimul conflict fiind pe vremea când Şumi a antrenat echipa din Giuleşti.

Daniel Pancu, despre conflictul cu Marius Şumudică: „S-a supărat ca văcarul pe sat!”

Actualul antrenor al Rapidului, Daniel Pancu, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA . După câteva declaraţii date la TV, Pancu a fost blocat de Şumudică pe telefon:

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„Nu am nicio problemă cu Şumudică. El o singură dată s-a supărat, ca văcarul pe sat. Am spus ceva într-o emisiune că o echipă pe care scrie „Rapid” trebuie să marcheze goluri. El era mulţumit că nu primise gol.

A fost doar de nuanţă şi a durat două luni. M-a şi blocat pe telefon. Eu trebuia să îi văd pe jucătorii de la naţională prin cantonament, în Dubai, şi m-a blocat pe telefon. S-a supărat, m-a blocat telefonul.

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Eu luam legătura cu el să văd jucătorii de la tineret şi el nu răspundea. M-a deblocat după aia. A fost de nuanţă. Eu nu aveam absolut nimic cu el. Am comentat meciul şi aveam cu Rapid ce aveam”, a spus Daniel Pancu.

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Nu crede în scuzele lui Şumudică: „Dacă joacă împotriva FCSB-ului ce face cu suporterii?

Antrenorul Rapidului nu crede că Şumudică se va putea abţine în faţa galeriilor adverse pentru ieşirile din trecut. „Pancone” a spus că Şumudică era la fel de spumos şi ca jucător:

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N-am văzut declaraţia. Am citit ceva că şi-a cerut scuze de la fani. Şi dacă merge la adversari n-are nimic cu ei? Cu fanii FCSB? Dacă vin ăia în spatele băncii şi nu ştii care e de familie, care cum e, ce face? Se pupă cu ei?

Nu ştiu contextul. V-am spus, dacă săptămâna viitoare dacă joacă împotriva FCSB-ului ce face cu suporterii? Se pupă? Să mai vedem! E o figură. Am jucat împreună cu el. Un atacant bun. Marca mai mult decât intra de pe bancă. Era figură. Paralizezi de râs cu el. E spectacol.”, a spus Daniel Pancu la FANATIK SUPERLIGA.

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