„M-a costat 400.000 de euro și n-a jucat nimic”. Patronul FCSB a anunțat cine pleacă, dar și cine este jucătorul căruia-i prelungește contractul. Exclusiv

Gigi Becali a dezvăluit jucătorul care l-a dezamăgit în acest sezon, asta după ce a insistat pentru aducerea sa și a costat aproximativ jumătate de milion de euro pe FCSB.
Mihai Alecu
04.03.2026 | 09:30
Ma costat 400000 de euro si na jucat nimic Patronul FCSB a anuntat cine pleaca dar si cine este jucatorul caruiai prelungeste contractul
Ce spune Gigi Becali despre transferul ratat al lui Vlad Chiricheș
Latifundiarul din Pipera a avut o ultimă intervenție în forță după ce FCSB a ratat calificarea în play-off și a analizat situația echipei sale, care va juca în premieră în play-out. Gigi Becali a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA ce jucător l-a dezamăgit și a anunțat ce fotbalist urmează să-și prelungească înțelegerea.

Jucătorul de la FCSB care l-a costat pe Gigi Becali jumătate de milion de euro va fi pus pe liber

Gigi Becali spune că a plătit bani mulți pentru ca Vlad Chiricheș să joace pentru FCSB, peste 400.000 de euro, însă fotbalistul l-a dezamăgit și nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. Acesta nu va mai continua la trupa roș-albastră din vară, când îi expiră actuala înțelegere.

„Are vreo vină MM Stoica? Când a semnat Chiricheș ne-am rugat de el să mai semneze și ne-a costat câteva sute de mii de euro. Nu a jucat nimic, nimic. Ca popa! (n.r. că a costat 400.000 de euro) Da, da. Mai mult că i-am dat și pentru calificare, vreo 500.000 de euro ne-a costat.

De unde să știu că nu ne ajută? Pe George Popescu trebuie să-l mai ținem, să vedem, tot încă mai cred. Sau să-l dăm undeva împrumut. Are nevoie de jocuri, e un copil și are nevoie să joace”, a spus Gigi Becali la FANATIK SUPERLIGA.

  • 20 de meciuri în toate competițiile a jucat Chiricheș pentru FCSB în acest sezon

Ce jucători urmează să termine contractul cu cei de la FCSB. Anunțul făcut de Gigi Becali

Doi jucători au intrat în ultimele 6 luni de contract, Vlad Chiricheș și Florin Tănase, iar acesta din urmă va semna prelungirea cu FCSB, spune Gigi Becali.

„Doar Chiricheș și Tănase termină contractele. Cu Tănase prelungesc, e fotbalist, avem nevoie de el. Pe câte un an prelungim. E un moment de cotitură în care trebuie să ne apucăm de treabă. Să selectăm, să aducem jucători. Văd că toate echipele din România aduc jucători. Oțelul, UTA, FC Argeș, bine ei îl au fundaș stânga pe ăla care a fost la noi, Briceag, și pe Rață, și ne-au bătut”, a mai spus Gigi Becali.

  • Florin Tănase este golgheterul celor de la FCSB în acest sezon. Fotbalistul crescut la Pitești a înscris de 11 ori în 27 de meciuri de SuperLiga.

Gigi Becali vorbește despre problemele de la FCSB

