„M-a costat aproape 2 milioane de euro”. Gigi Becali a vorbit despre cel mai scump transfer făcut la FCSB de la Dinamo

Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că Dennis Politic (25 de ani) este cel mai scump transfer pe care FCSB l-a făcut vreodată de la Dinamo dar patronul campioanei României are în continuare încredere.

Gigi Becali, despre transferul lui Dennis Politic de la Dinamo: „Încă mai cred”

Dennis Politic este fotbalistul lui FCSB începând cu 1 iulie 2025. În schimbul său, în „Ștefan cel Mare” a ajuns și Alexandru Musi.

La FANATIK SUPERLIGA, latifundiarul din Pipera a dezvăluit că și l-a dorit atât de tare pe Politic, încât a renunțat la o ofertă importantă pentru Musi.

„Mă gândeam. M-a costat aproape 2 milioane de euro. Am dat 1 milion, plus 700 de mii cât aveam pe Musi. Voia o echipă să îl ia pe Musi cu 700.000. Și am dat eu 1 milion.

Deci, 1.700.000 de euro. Plus salariul… Asta e. Încă mai cred în Politic. Explozia pe care o are el ca fotbalist e imposibil să nu o aibă în picioare”, a dezvăluit Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Până în prezent, Dennis Politic a îmbrăcat în 14 rânduri tricoul roș-albastru. Mijlocașul în vârstă de 25 de ani a reușit să marcheze doar 2 goluri, 1 în preliminariile UEFA Europa League și 1 în Supercupa României, câștigat de FCSB, scor 2-1, cu CFR Cluj.

