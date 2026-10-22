„M-a dezamăgit!” Jose Mourinho, episod jenant pe Arena Națională la meciul Generației de Aur! Ce s-a întâmplat după golul lui Gică Hagi: „Era singurul iritat”

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Jose Mourinho a fost protagonistul unui episod tensionat la meciul de adio al Generației de Aur, disputat pe Arena Națională. Cristi Balaj, cel care a arbitrat partida, a dezvăluit în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA că reacția antrenorului portughez după penalty-ul transformat de Gică Hagi l-a dezamăgit. În timp ce suporterii se bucurau de golul „Regelui”, Mourinho a protestat față de decizia arbitrului, nemulțumit de lovitura de la 11 metri.

Cristi Balaj, dezamăgit de reacția lui Jose Mourinho la meciul Generației de Aur

Meciul de adio al Generației de Aur, disputat pe 25 mai 2024, pe Arena Națională, a fost o sărbătoare pentru suporterii care au venit să-i revadă pe Gică Hagi și pe foștii săi colegi. România s-a impus atunci cu 3-2 în fața echipei World Stars, iar Gică Hagi a înscris de două ori, unul dintre goluri venind din penalty.

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Cristi Balaj a rememorat un moment petrecut în timpul partidei, când a decis să acorde o lovitură de la 11 metri pentru Generația de Aur. Fostul arbitru a recunoscut că, în opinia sa, penalty-ul nu se impunea, însă a pus în prim-plan atmosfera din tribune și bucuria oamenilor veniți să-și revadă idolii: „Generația de Aur, când a jucat pe Stadionul Național, iar Mourinho a fost antrenorul adversarilor și eu am arbitrat, când conduceau ei, am dat un penalty, să execute Hagi. Oamenii au venit să vadă Generația de Aur, nu adversarii sau pe Mourinho. Am dat acel penalty care nu a fost, a înscris Hagi din lovitură de pedeapsă”, a povestit Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Golul lui Gică Hagi a declanșat bucuria în tribune

Balaj a explicat că reușita lui Hagi a produs o reacție specială în rândul spectatorilor. Pentru mulți dintre cei prezenți, momentul a însemnat ocazia de a-și revedea eroii din copilărie, iar bucuria celor mici, care din poveștile părinților și bunicilor, a contribuit la atmosfera de sărbătoare.

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„Copiii mici din tribune, probabil ascultând poveștile părinților sau bunicilor, se bucurau cu zâmbetul până la urechi. A fost o atmosferă senzațională. A meritat orice pentru acel gol și acea bucurie în tribună. Jucătorii au venit la mine, le-am zis că e păcat de fani și de oameni și toți mi-au zis că am făcut foarte bine”, a mai relatat fostul arbitru.

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„Era singurul iritat”. Cum a reacționat Mourinho după penalty-ul acordat

În schimb, . Cristi Balaj a povestit că tehnicianul portughez a protestat de pe margine și a continuat să-i reproșeze acordarea loviturii de la 11 metri, chiar și după ce arbitrul i-a explicat contextul special al partidei: „Numai Mourinho era pe margine, că ce penalty e ăsta, ce e circul ăsta. I-am explicat că sunt spectatorii, e spectacol și o tot ținea pe a lui. Era singurul iritat, nemulțumit”, a spus Cristi Balaj.

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La finalul relatării, Cristi Balaj a explicat clar de ce reacția lui Mourinho i-a lăsat un gust amar. Deși respectă oamenii competitivi, fostul arbitru consideră că există momente în care spiritul unui eveniment trebuie să primeze în fața rezultatului: „Tu ai venit aici pentru relaxare, fericire, cum era toată lumea, dar el m-a dezamăgit. Îmi plac oamenii cărora nu le place să piardă, dar îmi plac și cei care știu să piardă. Am fost dezamăgit de el”, a încheiat Cristi Balaj, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.